MÄRKTE EUROPA/Fester - Sandoz gesucht nach Cimerli-Kauf

FRANKFURT (Dow Jones)--Gestützt von günstigen US-Vorgaben sind europäische Aktien am Montag mit Aufschlägen in die neue Woche gestartet. Die US-Technologiekonzerne geben aktuell den Takt an den Börsen vor, die Indizes von Nasdaq-100, Dow-Jones und S&P-500 sind auf neue Allzeithochs geklettert. Der DAX gewann 0,8 Prozent auf 16.683 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 ging es 0,7 Prozent auf 4.480 nach oben. Der Technologiesektor stellte den Branchengewinner mit Aufschlägen von 2,0 Prozent.

Die Anleihen notierten ebenfalls im Plus, hier stand die Zinspolitik der Notenbanken im Blick. In den USA ist die Erwartung an eine erste Zinssenkung im März zuletzt gefallen. So deuten die Fed-Fund-Futures aktuell mit einer Wahrscheinlichkeit von nur noch 49 Prozent eine erste Zinssenkung der Fed im März an, vor einer Woche lag der Wert noch bei 83 Prozent. Die Europäische Zentralbank (EZB) trifft sich am Donnerstag, hier wird ein erste mögliche Senkung im April, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit im Juni, erwartet.

Impulse liefert zunehmend die Berichtssaison: Nach Angaben der Deutschen Bank legen diese Woche 33 Konzerne aus dem Stoxx-600 ihre Zahlen vor, hier dürften die Technologiewerte wie STMicroelectronics, ASML und SAP im Fokus stehen. In den USA werden die Quartalszahlen von 74 Unternehmen aus dem S&P-500 erwartet.

Bei Aurubis gehen drei Vorstandsmitglieder

Unter Abgabedruck standen Aurubis, die Aktie gab 4 Prozent nach. Bei dem Unternehmen steht der Abgang von drei Vorstandsmitgliedern bevor. Wie der Konzern mitteilte, führen Aufsichtsratsmitglieder "weit fortgeschrittene Gespräche mit drei Vorstandsmitgliedern über die Beendigung ihrer Vorstandstätigkeit". Derzeit laufen Untersuchungen zu den gegen die Gesellschaft gerichteten kriminellen Aktivitäten, die zu Fehlbeständen an Edelmetallen geführt haben. Diebe haben Aurubis im abgelaufenen Jahr einen Schaden von 169 Millionen Euro zugefügt.

Der Kurs des Immobilienfinanzierers Hypoport stieg derweil um 6,9 Prozent. Trotz der Krisensignale aus dem Bausektor ist man im vierten Quartal gewachsen und erwartet eine Normalisierung am Markt im Jahr 2024. Das Transaktionsvolumen beendete im Schlussquartal erstmals seit Einbruch des Immobilienfinanzierungsmarktes seine Talfahrt.

Für Infineon ging es im DAX mit positiven Vorgaben aus dem Technologiesektor um 1,4 Prozent nach oben, Zalando gewannen 3,9 Prozent. Um 3,9 Prozent höher ging es für United Internet. Sie wurden von den Analysten bei Berenberg als "Top Pick" bezeichnet mit einem Kursziel von 43 Euro - was ein Potenzial von rund 90 Prozent über dem aktuellen Kurs wäre. Nach negativen Kommentaren verloren Commerzbank indes 3,4 Prozent. Eine Kaufempfehlung von Warburg verhalf dagegen Deutz zu Kursgewinnen von 8,2 Prozent.

FDJ bietet für Kindred

Die Aktien der in Stockholm gelisteten Kindred stiegen um 16,7 Prozent auf 121,90 Kronen. Treiber war hier ein Gebot über 130 schwedische Kronen des französischen Lotteriebetreibers Française des Jeux (FDJ), dessen Kurs um 6,2 Prozent vorrückte. Die Offerte entspricht einem Aufschlag von 24 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag. FDJ ist der exklusive Anbieter von Lotterien und Offline-Sportwetten in Frankreich, bietet überdies aber auch Online-Sportwetten und Online-Glücksspiele an. Mit der Übernahme von Kindred zielt das Unternehmen darauf ab, einen europäischen Glücksspiel-Champion zu schaffen.

Mit Aufschlägen von 4 Prozent reagierten Sandoz auf die Übernahme des Medikaments Cimerli zur Behandlung von Sehschwäche von Coherus. Den Kaufpreis von 170 Millionen Dollar bezeichnete die Citigroup als attraktiv. Die Analysten stufen den Kauf auch als Sicherheit für den 2025 geplanten Start des Eylea-Biosimilars von Sandoz ein.

Für Evotec ging es um 7,8 Prozent nach oben. In einer Telefonkonferenz hat das Biotechunternehmen erklärt, allen Verpflichtungen zur Veröffentlichung von Manager-Transaktionen nachgekommen zu sein. Die vorgeschriebenen Prozesse seien vom früheren CEO Werner Lanthaler indes nicht eingehalten worden. Lanthaler hatte jüngst völlig überraschend seinen Posten geräumt, was an der Börse einen Abverkauf in der Aktie auslöste.

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

. stand absolut in % seit

. Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 4.480,32 +31,49 +0,7% -0,9%

Stoxx-50 4.073,76 +22,10 +0,5% -0,5%

Stoxx-600 472,86 +3,62 +0,8% -1,3%

XETRA-DAX 16.683,36 +128,23 +0,8% -0,4%

FTSE-100 London 7.487,71 +25,78 +0,3% -3,5%

CAC-40 Paris 7.413,25 +41,61 +0,6% -1,7%

AEX Amsterdam 785,60 +6,71 +0,9% -0,2%

ATHEX-20 Athen 3.298,03 +34,25 +1,0% +5,6%

BEL-20 Bruessel 3.592,87 +36,16 +1,0% -3,1%

BUX Budapest 64.709,34 +128,47 +0,2% +6,8%

OMXH-25 Helsinki 4.424,45 +29,00 +0,7% -2,7%

ISE NAT. 30 Istanbul 8.642,98 +19,12 +0,2% +7,8%

OMXC-20 Kopenhagen 2.338,62 -2,18 -0,1% +2,4%

PSI 20 Lissabon 6.313,51 +22,18 +0,4% -1,0%

IBEX-35 Madrid 9.968,10 +109,80 +1,1% -1,3%

FTSE-MIB Mailand 30.182,32 -101,29 -0,3% -0,2%

OBX Oslo 1.167,00 -0,26 -0,0% -2,3%

PX Prag 1.441,59 -0,58 -0,0% +2,0%

OMXS-30 Stockholm 2.330,55 +32,59 +1,4% -2,8%

WIG-20 Warschau 2.205,03 +4,12 +0,2% -5,9%

ATX Wien 3.371,06 +26,68 +0,8% -2,3%

SMI Zuerich 11.275,35 +124,83 +1,1% +1,2%

*bezogen auf Schlusskurs vom Vortag

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,29 -0,05 -0,28

US-Zehnjahresrendite 4,10 -0,03 +0,22

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.09 Uhr Fr, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0892 -0,0% 1,0904 1,0883 -1,4%

EUR/JPY 161,22 -0,2% 161,48 161,24 +3,6%

EUR/CHF 0,9465 -0,0% 0,9472 0,9459 +2,0%

EUR/GBP 0,8560 -0,2% 0,8578 0,8588 -1,3%

USD/JPY 148,01 -0,2% 148,10 148,17 +5,1%

GBP/USD 1,2724 +0,2% 1,2711 1,2672 +0,0%

USD/CNH (Offshore) 7,1974 -0,1% 7,2056 7,2078 +1,0%

Bitcoin

BTC/USD 40.483,27 -2,7% 41.107,91 40.670,07 -7,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,83 73,41 +1,9% +1,42 +3,9%

Brent/ICE 79,73 78,56 +1,5% +1,17 +3,4%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 27,7 28,44 -2,6% -0,73 -11,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.022,64 2.029,69 -0,3% -7,05 -1,9%

Silber (Spot) 22,17 22,61 -1,9% -0,44 -6,7%

Platin (Spot) 898,73 899,51 -0,1% -0,79 -9,4%

Kupfer-Future 3,77 3,79 -0,5% -0,02 -3,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

