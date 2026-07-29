MÄRKTE EUROPA/Fester - Technologie-Werte legen zu - Adidas schwach

30.07.26 18:28 Uhr

DOW JONES--Mit Aufschlägen haben die europäischen Aktienmärkten am Donnerstag geschlossen. Im späten Verlauf stützte die positive Entwicklung an der Wall Street etwas. Der DAX legte um 0,6 Prozent auf 25.612 Punkte zu. Der Euro-Stoxx-50 gewann dagegen 1,5 Prozent auf 6.344 Punkte. In Europa gehörte der Technologie-Sektor mit einem Plus von 1,6 Prozent zu den Gewinnern. Nach Unternehmenszahlen haussierte zudem die Nasdaq - angetrieben von teils zweistelligen Gewinnen bei den Chipwerten. In Europa legten ASM International (+9,5%) sowie Infineon (+9,2%) deutlich zu.

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Aber auch die Sektoren der Bauwerte sowie der Banken schlossen deutlich im Plus, Gesundheitswerte tendierten mit einem Minus von 3,9 Prozent sehr schwach. Die Anleihen zeigten sich etwas leichter. Die Bank of England hatte am Mittag die Zinsen, wie allgemein erwartet, unverändert bei 3,75 Prozent belassen. Drei von neun Währungshütern haben jedoch für eine Zinserhöhung gestimmt.

Die US-Notenbank hatte am Vorabend wie erwartet ihren Leitzins unverändert gelassen, allerdings fiel die Entscheidung auch hier nicht einstimmig. Das uneinheitliche Ergebnis und die vorsichtigen Aussagen von Fed-Präsident Kevin Warsh lassen die Anleger über den Zeitpunkt künftiger geldpolitischer Schritte weiter im Ungewissen.

Die Wirtschaft der Eurozone wuchs im zweiten Quartal überraschend stark um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Selbst ohne die volatile irische Wirtschaft legte die Eurozone um 0,3 Prozent zu und setzte damit das robuste Wachstum des ersten Quartals fort. Die Volkswirte der Commerzbank nannten zwei Gründe. Erstens scheinen die Verbraucher von den steigenden Preisen infolge des Iran-Krieges unbeeindruckt zu sein. Zweitens trotze der Außenhandel den geopolitischen Herausforderungen wie höheren US-Zöllen und einer schwächeren Nachfrage aus China. Es sei jedoch noch zu früh, von einer Trendwende im Export zu sprechen.

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Bei Einzelaktien gab die Bilanzsaison die Richtung vor, die am Donnerstag einen weiteren Höhepunkt erreichte. Nach einem Vortagesschluss von 182,25 und einem Tief von 147,05 schloss die Aktie von Adidas 11,5 Prozent tiefer bei 161,25 Euro. Der Sportartikel-Hersteller hatte für das zweite Quartal unter den Erwartungen liegende Zahlen vorgelegt. Die Enttäuschung sei anscheinend auf höhere Marketingausgaben während der Fußball-Weltmeisterschaft zurückzuführen, so Piral Dadhania, Analyst bei RBC Capital Markets. Die bestätigten längerfristigen Ziele wurden im Verlauf für Käufe genutzt.

Als stark wurde bei MTU (+0,5%) der Cashflow eingestuft. Der freie Cashflow (FCF) habe die Konsensschätzung im Quartal um 31 Prozent übertroffen. Die Aktie von Rolls-Royce stieg um 6 Prozent. Der britische Luft- und Raumfahrt- sowie Maschinenbaukonzern habe seine Gewinnprognose für das Jahr angehoben, nachdem er ein starkes erstes Halbjahr verbucht habe.

Symrise (+3,1%) hat im zweiten Quartal ein solides organisches Wachstum von 4,5 Prozent verzeichnet und die Konsensschätzung von 3 Prozent übertroffen, kommentiert Metzler. Aber auch der Ausblick wurde positiv gewertet. I

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Im Autosektor schlossen BMW nach Zahlenvorlage 0,2 Prozent tiefer. Aumovio haussierten um 10,7 Prozent. Während das Unternehmen den Ausblick senkte, wurde mit BMW ein Vergleich erzielt.

Um 20,6 Prozent abwärts ging es mit den Aktien des britischen Schädlingsbekämpfers Rentokil. Die Analysten von RBC sprachen von "durchwachenen" Zahlen mit einem höheren EBITA und bereinigtem Vorsteuergewinn, aber einer Schwäche in Nordamerika. Die Aktien von DSM-Firmenich stiegen um 11,7 Prozent. Grund ist ein beschleunigtes flächenbereinigtes Umsatzwachstum im zweiten Quartal, das die Erwartungen der Analysten übertraf.

Die Aktie von Mondi (+10,9%) kletterte auf ein Fünfmonatshoch. Zuvor hatte der Verpackungs- und Papierkonzern mitgeteilt, dass sich seine Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr durchgehend verbessert habe. Zudem sei die zweite Jahreshälfte mit höheren Preisen für Papierverpackungen und starken Auftragsbüchern gestartet.

In der Schweiz schossen die Aktien von Clariant um 16,1 Prozent nach oben. Anleger feierten hier den Sieg vor einem niederländischen Gericht über Shell. Der britische Konzern hatte Clariant und drei andere Unternehmen wegen Verletzungen des Wettbewerbsrechts verklagt.

Aeroports de Paris legten um 9,6 Prozent zu, nachdem der Flughafenbetreiber eine Vereinbarung mit dem französischen Staat über seine Investitions- und Preispläne für den Zeitraum 2027 bis 2034 getroffen hat.

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Index Schluss* Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%)

Euro-Stoxx-50 6.344 +1,5 +7,9

Stoxx-50 5.459 +0,9 +10,1

Stoxx-600 650 +0,8 +8,9

DAX 25.612 +0,6 +4,0

FTSE-100 London 10.908 -0,1 +9,8

CAC-40 Paris 8.408 +0,9 +3,2

AEX Amsterdam 1.093 +1,1 +14,9

ATHEX-20 Athen 6.470 +1,4 +20,9

BEL-20 Brüssel 5.728 -1,3 +12,8

BUX Budapest 145.081 +1,0 +30,7

OMXH-25 Helsinki 6.170 +0,5 +8,2

OMXC-20 Kopenhagen 1.649 +0,0 +2,6

PSI 20 Lissabon 9.049 +1,1 +9,5

IBEX-35 Madrid 19.413 +1,8 +12,2

FTSE-MIB Mailand 51.443 +1,3 +14,5

OBX Oslo 1.950 +0,3 +22,0

PX Prag 2.684 +0,4 -0,1

OMXS-30 Stockholm 3.219 +0,5 +11,7

WIG-20 Warschau 146.780 +1,3 +23,6

ATX Wien 6.301 +2,4 +18,3

SMI Zürich 14.486 -0,7 +9,2

* gerundet

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:41

EUR/USD 1,1523 +0,5 0,0058 1,1465 1,1379

EUR/JPY 183,78 -1,9 -3,6000 187,38 186,4600

EUR/CHF 0,9278 -0,5 -0,0050 0,9328 0,9333

EUR/GBP 0,8557 -0,2 -0,0019 0,8576 0,8564

USD/JPY 159,47 -2,4 -3,9100 163,38 163,8400

GBP/USD 1,346 +0,7 0,0091 1,3369 1,3284

USD/CNY 6,755 -0,2 -0,0111 6,7661 6,7661

USD/CNH 6,7467 -0,2 -0,0138 6,7605 6,7711

AUS/USD 0,7024 +1,0 0,0070 0,6954 0,6927

Bitcoin/USD 64.886,49 +2,3 1.427,37 63.459,12 63.963,40

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 84,11 -0,4 -0,35 84,46

Brent/ICE 89,7 -1,2 -1,04 90,74

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.114,48 +1,2 49,50 4.064,98

Silber 58,83 +2,1 1,19 57,64

Platin 1.650,08 +2,4 38,08 1.612,00

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

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July 30, 2026 12:29 ET (16:29 GMT)