MÄRKTE EUROPA/Fester - US-Vorlagen stützen Stimmung

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Erholung an den europäischen Börsen geht am Mittwoch zur Eröffnung weiter. Der DAX steigt um 0,5 Prozent auf 15.930 Punkte, der Euro-Stoxx-50 zieht um ein halbes Prozent auf 4.328 Punkte an. Gestützt wird die Stimmung von günstigen Vorlagen der US-Börsen: Nach den europäischen Börsen hat am Dienstag auch der US-Markt die negative Serie von sechs Minus-Tagen in Folge beendet und im späten Geschäft noch einen regelrechten Schlussspurt hingelegt, vor allem dank guter Konjunkturdaten. Weiterhin gebremst werden dürfte die Aufwärtsdynamik in Europa allerdings von der Spekulation auf weiter steigende Leitzinsen, auch wenn sich die Kurse der Langläufer am Anleihenmarkt nur noch wenig verändern. Der Devisenmarkt zeigt sich ebenfalls stabil.

Auch in Europa stehen Konjunkturdaten, vor allem aber zinsrelevante Termine im Blick: So spricht US-Notenbankchef Jerome Powell als Gast auf der europäischen Notenbanker-Konferenz in Portugal. Die EZB berichtet über das Wachstum der Geldmenge und aus Italien gibt es neue Inflationsdaten. In den USA werden am Abend die Ergebnisse des nächsten Banken-Stresstests vorgelegt.

In Deutschland weist der GfK-Konsumklima-Index auf eine weiterhin schlechte Stimmung der deutschen Verbraucher hin. Er ist entgegen den Erwartungen sogar noch weiter gesunken.

Aus technischer Sicht wird der DAX nun wieder in der Mitte der Handelsspanne zwischen 15.600 und dem neuen Allzeithoch von gut 16.400 Punkten erwartet. Dabei sind weitere Vorstöße auf der Oberseite wahrscheinlich, wie Marktanalyst Christoph Geyer mit Blick auf den Dreh der Indikatoren nach oben meint.

Bayer nach FDA-Entscheidung unter Druck

Angeführt wird die Gewinnerseite von Bauwerten, Technologietiteln und Industrieaktien mit Aufschlägen in ihren Stoxx-Branchenindizes bis zu 0,9 Prozent. Erneut nicht mithalten können die rohstoffabhängigen Basic Resources sowie die Ölaktien, deren Indizes sich kaum verändern.

Im DAX erholen sich Siemens Energy um weitere 2,5 Prozent. Rheinmetall steigen um 1,7 Prozent und Heidelberg Materials um 1,1 Prozent. Einziger nennenswerter Verlierer sind Bayer mit einem Abschlag von 1 Prozent auf 49,77 Euro. Die Entscheidung der US-Gesundheitsbehörde FDA, eine hochdosierte Version des gemeinsam mit dem US-Partner Regeneron entwickelten Augenmittels Eylea zunächst nicht zuzulassen, belastet. Eylea ist eines der umsatzstärksten Medikamente der beiden Unternehmen.

Hoher Stellenabbau bei UBS nach CS-Übernahme

UBS steigen um 0,9 Prozent, hier rechnen Marktteilnehmer mit anhaltend starken Kursschwankungen in den kommenden Wochen. Für Unruhe sorgen Berichte über einen umfangreichen Stellenabbau. Wie es in Berichten unter Berufung auf Unternehmenskreise heißt, sollen bereits ab kommenden Monat rund 30 Prozent der kombinierten Arbeitskräfte von Credit Suisse und UBS oder rund 35.000 Banker entlassen werden. "Selbst bei nur 100.000 Franken Abfindung pro Kopf wären dann Abfindungen von 3,5 Milliarden Franken fällig", so ein Händler. Andererseits kommt der Stellenabbau nicht unerwartet.

Elmos mit Waferfertigung-Verkauf im Blick

Elmos Semiconductor ziehen 2,5 Prozent an. Das Halbleiterunternehmen verkauft seine Waferfertigung in Dortmund. Sie geht für 93 Millionen Euro an das Nasdaq-notierte US-Unternehmen Littelfuse. Nach den notwendigen Milliarden-Subventionen für Intel und dem Verkauf der Software AG rückt das Thema deutsche Technologiebranche auch immer mehr in den Fokus der Politik.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.328,88 +0,5% 23,62 +14,1%

Stoxx-50 3.954,55 +0,4% 15,69 +8,3%

DAX 15.935,32 +0,6% 88,46 +14,5%

MDAX 27.113,76 +0,8% 219,53 +8,0%

TecDAX 3.120,51 +0,8% 23,78 +6,8%

SDAX 13.248,37 +0,7% 88,13 +11,1%

FTSE 7.488,84 +0,4% 27,38 +0,1%

CAC 7.258,40 +0,6% 42,82 +12,1%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,36 +0,01 -0,21

US-Zehnjahresrendite 3,76 -0,01 -0,12

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:21 Uhr Di, 18:57 % YTD

EUR/USD 1,0952 -0,1% 1,0948 1,0960 +2,3%

EUR/JPY 157,79 -0,1% 157,49 157,79 +12,4%

EUR/CHF 0,9799 +0,1% 0,9789 0,9793 -1,0%

EUR/GBP 0,8598 +0,0% 0,8596 0,8597 -2,8%

USD/JPY 144,15 +0,1% 143,89 143,98 +9,9%

GBP/USD 1,2736 -0,1% 1,2734 1,2747 +5,3%

USD/CNH (Offshore) 7,2442 +0,3% 7,2362 7,2244 +4,6%

Bitcoin

BTC/USD 30.357,93 -1,2% 30.422,97 30.669,73 +82,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,97 67,70 +0,4% +0,27 -14,4%

Brent/ICE 72,43 72,26 +0,2% +0,17 -13,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 34,30 34,51 -0,6% -0,21 -56,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.910,25 1.913,75 -0,2% -3,49 +4,7%

Silber (Spot) 22,80 22,93 -0,6% -0,13 -4,9%

Platin (Spot) 921,80 929,50 -0,8% -7,70 -13,7%

Kupfer-Future 3,78 3,77 +0,2% +0,01 -1,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 28, 2023 03:34 ET (07:34 GMT)