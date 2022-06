MÄRKTE EUROPA/Fester - Valneva haussieren nach Pfizer-Einstieg

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Aktienmärkte sind am Montag mit Aufschlägen in die Woche gestartet. Der DAX legte um 1,1 Prozent zu auf 13.266 Punkte, der Euro-Stoxx-50 kletterte um 0,9 Prozent auf 3.470 Punkte. Das Geschäft wurde als ruhig beschrieben und weitgehend impulslos. In den USA wird aufgrund eines Feiertags am Berichtstag nicht gehandelt. Stützend wirkten die ruhigen Anleihemärkte. Sorgen macht aber unverändert die Inflation: In Deutschland sprangen die Erzeugerpreise im Mai um 33,6 Prozent zum Vorjahr. Das ist der größte Anstieg seit 1949.

Negativ bewertete der Markt die Wahlschlappe von Emmanuel Macrons Ensemble-Bündnis bei der Parlamentswahl. "Es wird nun deutlich schwieriger für Macron, die Rentenreform oder die Arbeitsmarktreformen umzusetzen", hieß es im Handel. Der CAC-40-Index in Paris zeigt sich indes wenig beeindruckt vom Wahlausgang - der Index stieg 0,6 Prozent, und blieb damit kaum hinter der gesamteuropäischen Entwicklung zurück.

Bankenwerte gesucht - Entspannung in der Eurozone stützt

Bankenwerte stellten mit Aufschlägen von 3,3 Prozent mit großem Abstand den Tagesgewinner. Die Branche profitierte von der jüngsten Erholung am Anleihemarkt. Die vielbeachtete Zinsdifferenz zwischen italienischen Anleihen mit 10-jähriger Laufzeit und Bundesanleihen hat sich auf 200 Basispunkte wieder eingeengt. Der Spread gilt als wichtiger Stress-Indikator in der Eurozone.

Im Fokus bei den Einzelaktien standen Valneva. Bei dem französischen Pharmaunternehmen gibt es nach dem sinkenden Interesse der EU an Corona-Impfstoffen einen Lichtblick: Der US-Pharmariese Pfizer beteiligt sich nun mit 8,1 Prozent an Valneva. Die Aktien sprangen darauf um fast 30 Prozent.

Für Bayer ging es 1,3 Prozent nach oben. Der Konzern hat den vierten Glyphosat-Prozess in Folge gewonnen. Hellofresh stiegen um 4,1 Prozent. Der im DAX verbliebene Lieferdienst wurde nach Händlerangaben nun höher in den Portfolios gewichtet, nachdem Delivery Hero (+3,8%) den Index verlassen musste. Zurück im DAX sind zudem Beiersdorf (+4,3%).

ABB gaben nach. Der Kurs fiel um 1,3 Prozent. Der Konzern verschiebt den Börsengang des E-Mobility-Geschäfts. "Wegen der hohen Volatilität macht das Sinn", so ein Händler. Die Vola sei schlecht für IPOs. Thyssenkrupp (0,2%) hatte am Freitag mitgeteilt, den Börsengang der Wasserstofftochter zunächst auf Eis zu legen.

Euromoney haussierten an der Londoner Börse mit Aufschlägen von 26,1 Prozent. Das Unternehmen befindet sich in Übernahmegesprächen mit einem Private-Equity-Konsortium bestehend aus Astorg Asset Management Sarl and Epiris LLP. Der Wert einer möglichen Transaktion liegt bei 1,6 Milliarden Pfund.

Jyske Bank übernimmt Dänemark-Geschäft von Handelsbanken

Jyske Bank stiegen um 17,8 Prozent. Das Haus übernimmt von der schwedischen Handelsbanken deren Geschäft in Dänemark. "Die Marktstellung in Dänemark wird deutlich gestärkt", so ein Marktteilnehmer.

Für kräftigere Kursbewegungen sorgten Einschätzungen von Analysten. So sprangen Varta um 1,4 Prozent nach oben, hier hat Goldman Sachs die Beobachtung der Aktien mit "Buy" wiederaufgenommen und sieht ein Kursziel von 102 Euro.

===

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

. stand absolut in % seit

. Jahresbeginn

Euro-Stoxx-50 3.469,83 +31,37 +0,9% -19,3%

Stoxx-50 3.399,09 +37,19 +1,1% -11,0%

Stoxx-600 407,14 +3,89 +1,0% -16,5%

XETRA-DAX 13.265,60 +139,34 +1,1% -16,5%

FTSE-100 London 7.121,81 +105,56 +1,5% -5,0%

CAC-40 Paris 5.920,09 +37,44 +0,6% -17,2%

AEX Amsterdam 641,43 +5,68 +0,9% -19,6%

ATHEX-20 Athen 2.001,26 +14,51 +0,7% -6,6%

BEL-20 Bruessel 3.722,42 +8,08 +0,2% -13,6%

BUX Budapest 39.691,12 +391,37 +1,0% -21,8%

OMXH-25 Helsinki 4.655,80 +89,35 +2,0% -18,0%

ISE NAT. 30 Istanbul 2.785,18 +8,59 +0,3% +37,5%

OMXC-20 Kopenhagen 1.608,61 +36,88 +2,3% -13,7%

PSI 20 Lissabon 5.881,75 +118,12 +2,0% +7,7%

IBEX-35 Madrid 8.286,00 +140,10 +1,7% -4,9%

FTSE-MIB Mailand 22.004,05 +215,18 +1,0% -20,3%

RTS Moskau 1.357,63 +42,20 +3,2% -14,9%

OBX Oslo 1.115,88 +16,52 +1,5% +4,4%

PX Prag 1.308,90 +18,23 +1,4% -8,2%

OMXS-30 Stockholm 1.895,24 +10,98 +0,6% -21,7%

WIG-20 Warschau 1.679,89 +3,22 +0,2% -25,9%

ATX Wien 3.055,79 +43,83 +1,5% -21,2%

SMI Zuerich 10.485,91 +34,60 +0,3% -18,6%

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7:40 Uhr Fr, 17:55 % YTD

EUR/USD 1,0538 +0,5% 1,0523 1,0473 -7,3%

EUR/JPY 142,30 +0,5% 141,95 141,56 +8,7%

EUR/CHF 1,0178 -0,0% 1,0176 1,0176 -1,9%

EUR/GBP 0,8602 +0,2% 0,8605 0,8581 +2,4%

USD/JPY 135,05 +0,1% 134,91 135,17 +17,3%

GBP/USD 1,2250 +0,2% 1,2230 1,2203 -9,5%

USD/CNH (Offshore) 6,6860 -0,4% 6,6800 6,7176 +5,2%

Bitcoin

BTC/USD 20.631,06 +1,3% 19.880,08 20.583,80 -55,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 109,91 109,56 +0,3% 0,35 +51,0%

Brent/ICE 113,55 113,12 +0,4% 0,43 +50,5%

GAS VT-Schluss +/- EUR

Dutch TTF 122,70 124,10 +4,2% 4,96 +50,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.837,99 1.840,30 -0,1% -2,32 +0,5%

Silber (Spot) 21,58 21,67 -0,4% -0,09 -7,4%

Platin (Spot) 935,25 933,70 +0,2% +1,55 -3,6%

Kupfer-Future 4,02 4,01 +0,1% +0,00 -9,6%

===

