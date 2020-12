MÄRKTE-EUROPA/Freundlich - DAX klar über 13.300er Marke

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte tendieren am Mittwochmittag freundlich. Nach der ruhigen Seitwärtsbewegung der vergangenen Tage kommt wieder frisches Geld an die Börse. Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen wirkt die Aussicht auf ein baldiges Konjunkturpaket in den USA stützend. Dieses werde zwar nicht der große Wurf, so CMC. "Aber es bleibt den Märkten zumindest die Sorge erspart, dass gar nichts kommt und die konjunkturelle Erholung so gefährdet werden könnte. Besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach".

Zum anderen laufen weiterhin die Gespräche über eine Post-Brexit-Handelsvereinbarung, was grundlegend positiv zu werten ist. Hier mehren sich die Stimmen, dass es sich der britische Premierminister Boris Johnson nicht leisten könne, mit dem größten Handelspartner Großbritanniens keinen Deal zu schließen. Eine Last-Minute-Einigung erscheine zwar möglich, sei aber längst nicht sicher, warnt QC Partners. Obwohl beide Seiten ihre roten Linien hätten, setzten Börsianer aber weiter auf einen positiven Ausgang.

Zudem sind die Marktteilnehmer zuversichtlich, dass die EZB am morgigen Donnerstag weitere Lockerungsmaßnahmen beschließen wird.

Der DAX legt um 0,8 Prozent auf 13.388 Zähler zu. Der Euro-Stoxx-50 klettert um 0,4 Prozent auf 3.540 Punkte. Am Anleihenmarkt fallen die Kurse dagegen.

Am Devisenmarkt legt das Pfund Sterling vor dem Hintergrund der Brexit-Spekulationen merklich zu. Aufwärts geht es auch mit Forint und Zloty. Einem Agentur-Bericht zufolge hat sich Deutschland mit Polen und Ungarn auf einen Kompromiss im Haushaltsstreit geeinigt. Wie Bloomberg unter Berufung auf den stellvertretenden polnischen Ministerpräsidenten Jaroslaw Gowin meldet, soll dieser Kompromiss nun den anderen Mitgliedstaaten präsentiert werden. Ein Deal könne noch am Freitag abgeschlossen werden.

Weihnachtsgeschenk von Covestro

Tagesgewinner sind die zyklischen Autowerte, der Stoxx-Branchenindex verbessert sich um 1,4 Prozent. VW gewinnen 1,8 und Peugeot 2,9 Prozent.

Covestro hat die Reihe der Unternehmen fortgesetzt, die ihre Geschäftsprognosen erhöhen. Der operative Gewinn soll nun bei bis zu 1,5 Milliarden Euro liegen. Bislang lautete das Ziel auf 1,2 Milliarden. Die Citi-Analysten sprechen von einem vorgezogenen Weihnachtsgeschenk. Der DAX-Wert legt 4,3 Prozent zu. Die Analysten von Deutsche Bank und Credit Suisse haben zudem ihre Covestro-Kursziele erhöht.

Für Kursgewinne sorgen auch diverse positive Kommentare von Analysten. BASF steigen um 3,6 Prozent, nachdem die Commerzbank das Kursziel deutlich erhöht hat. Eon legen 1,4 Prozent zu. Hier hat Goldman Sachs eine Verkaufsempfehlung fallengelassen. Siemens Healthineers legen 1 Prozent vorne nach einer Hochstufung durch Morgan Stanley.

STMicro erwischt Anleger auf falschem Fuß

Nach einer Revision der Mittelfristziele brechen STMicro an der Pariser Börse um knapp 10 Prozent ein. Das Unternehmen rechnet nur noch mit einer operativen Marge von 15 bis 17 Prozent nach bislang 17 bis 19 Prozent. Die Erlöse sollen bei 10 Milliarden Dollar liegen - die Erwartung liege aber bei 12 Milliarden, heißt es im Handel. Im Sog von STMIcro geht es auch für andere Werte aus dem Sektor wie Infineon nach unten, wenngleich diese sich von den Tiefs schon wieder gelöst haben. Der Technologie-Subindex notiert als einziger im Minus, wenn auch nur minimal.

Klöckner & Co verbilligen sich um 6 Prozent. Die Nachricht, dass Apollo bzw. Swoctem ihre Interessenbekundungen an dem Stahlhändler zurückgezogen haben, sorgt für Druck auf die Aktie. Salzgitter steigen nach einem leichteren Start mittlerweile um 2,4 Prozent. Der Stahlhersteller muss für 2006 bis 2011 angerechnete Kapitalertragsteuerbeträge zurückzahlen - rund 100 Millionen Euro. Salzgitter will dagegen aber Rechtsmittel einlegen.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.540,80 0,42 14,93 -5,46

Stoxx-50 3.108,71 0,55 16,88 -8,65

DAX 13.389,69 0,84 111,20 1,06

MDAX 29.777,88 0,42 124,02 5,17

TecDAX 3.135,70 -0,12 -3,72 4,01

SDAX 14.117,13 0,59 82,75 12,83

FTSE 6.583,36 0,37 24,54 -13,04

CAC 5.571,66 0,20 10,99 -6,80

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,60 0,01 -0,84

US-Zehnjahresrendite 0,94 0,02 -1,74

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:15 Di, 17:43 % YTD

EUR/USD 1,2113 +0,06% 1,2137 1,2107 +8,0%

EUR/JPY 126,18 +0,07% 126,48 126,11 +3,5%

EUR/CHF 1,0766 +0,03% 1,0775 1,0764 -0,8%

EUR/GBP 0,9009 -0,57% 0,9073 0,9067 +6,5%

USD/JPY 104,15 -0,01% 104,21 104,16 -4,3%

GBP/USD 1,3448 +0,65% 1,3376 1,3351 +1,5%

USD/CNH (Offshore) 6,5165 -0,04% 6,5056 6,5195 -6,5%

Bitcoin

BTC/USD 18.264,50 -1,04% 18.185,75 18.871,50 +153,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 45,63 45,60 +0,1% 0,03 -18,6%

Brent/ICE 48,95 48,84 +0,2% 0,11 -19,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.857,33 1.869,50 -0,7% -12,17 +22,4%

Silber (Spot) 24,22 24,58 -1,4% -0,35 +35,7%

Platin (Spot) 1.022,03 1.029,18 -0,7% -7,15 +5,9%

Kupfer-Future 3,52 3,49 +0,8% +0,03 +24,6%

