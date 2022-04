MÄRKTE EUROPA/Freundlich - Gute Berichte und Margendruck

FRANKFURT (Dow Jones)--Freundlich sind Europas Börsen am Freitag in den Handel gestartet. Der DAX zeigt sich über der 14.100er-Marke - vor allem gestützt von guten US-Vorgaben. Die überwiegend starken Zahlen aus der Berichtssaison für das erste Quartal sind die Hauptstütze für die Märkte in geopolitisch schwierigen Zeiten.

Eine Trendwende habe vor allem Meta (Facebook) eingeleitet, die mit besser als befürchteten Zahlen den gesamten Tech-Sektor am Vortag in den USA und auch Europa beflügelt hatten. "Wir sehen einen Markt, der langsam fundamentale Stärke aufbaut", sagt Peter Cardillo, Marktstratege von Spartan Capital Securities. Der Kurssprung von fast 18 Prozent bei Meta habe gezeigt, wie hoch der Nachholbedarf sei. Auch die enttäuschenden Daten von Amazon dürften daran nichts ändern, denn Apple und Intel konnten positiv überraschen. Entsprechend ist der Tech-Sektor mit 1,9 Prozent Plus erneuter Tagesgewinner.

Der DAX legt im frühen Handel um 1,1 Prozent zu auf 14.134 Punkte, der Euro-Stoxx-50 erhöht sich um 1,2 Prozent auf 3.823 Punkte.

Inflation und BIP im Fokus

Auch weitere wichtige Konjunkturdaten stehen zum Wochenausklang an - vor allem wieder Inflationsdaten. So die Verbraucherpreise (CPI) aus der Eurozone für April. Hier wird mit einem Anstieg von 7,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Ein stärker als erwarteter Preisschub dürfte die Spekulationen um eine erste Leitzinserhöhung durch die EZB bereits im Juli weiter befeuern.

"Die Wahrscheinlichkeit dafür ist hoch, da auch die Inflation in Deutschland schon wieder höher als erwartet ausfiel", sagt ein Händler. Sie war um 7,8 Prozent gestiegen und hat die Hoffnung auf eine Top-Bildung beim rapiden Inflationsanstieg zerschlagen. Untermauert wird das vom Anstieg der Importpreise, die mit 31,2 Prozent so stark zulegten wie seit der Ölkrise in den 1970ern. Dazu beschleunigte sich auch der Anstieg des CPI in Frankreich im April auf 5,4 Prozent nach noch 5,1 Prozent im Vormonat.

Dazu stehen aus zahlreichen Ländern Europas Daten zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum ersten Quartal an. Beim BIP für Deutschland wird mit einem Plus von 3,6 Prozent zum Vorjahr gerechnet.

Berichtssaison mit Margendruck - Henkel knicken ein

Die Inflationsentwicklung belastet auch Unternehmen immer stärker. Henkel hat daher am Morgen eine Gewinnwarnung ausgesprochen, die Aktien fallen um 6,6 Prozent. Die Belastung stamme aus der Kosteninflation bei Materialkosten: Henkel erwartet nun einen Anstieg im mittleren Zwanzig-Prozent-Bereich gegenüber 2021. Zuvor hatte man nur mit einem Anstieg im niedrigen Zehn-Prozent-Bereich gerechnet.

Auch bei Fuchs Petrolub wurde der Ausblick nach unten angepasst. Das Unternehmen leidet unter inflationsbedingte Kostensteigerungen. Hier geht es 3,0 Prozent abwärts.

Für Energieunternehmen sind steigende Energiepreise dagegen gute Nachrichten: Entsprechend hat OMV aus Österreich starke Zahlen vorgelegt, die Titel springen um 3,6 Prozent nach oben.

Gute Nachrichten treiben auch MTU Aero Engines um 2,3 Prozent an. Hier überrascht ein deutlicher Margenanstieg auf 11,1 nach 8,7 Prozent im Vorjahr. Entsprechend erhöhte sich der Gewinn überproportional um 52 Prozent, während der Umsatz um 19 Prozent zulegte.

Auch beim französischen Luft- und Raumfahrtkonzern Safran geht es nach Zahlen um 1,3 Prozent aufwärts. Hier gibt es zwar ebenfalls starken Margendruck, jedoch wurde der Ausblick bestätigt.

Als gute Vorlage für Bauwerte werden die Umsatzzahlen von Saint-Gobain bezeichnet. Hier kletterte der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 16 Prozent zum Vorjahr und spiegelt damit die hohe Bauaktivität wider. Die Aktien legen 3 Prozent zu.

Spirituosen-Hersteller Remy Cointreau Remy Cointreau hat solide Viertquartalszahlen vorgelegt. Die Aktien gewinnen 2,5 Prozent.

Delivery Hero stellen mit Aufschlägen von 7,7 Prozent bislang den Tagesgewinner im DAX. Die Aktie setzt damit die Aufwärtsbewegung vom Vortag fort, die allerdings von einer extremen Volatilität gekennzeichnet war. Daran dürfte sich bis auf weiteres nichts ändern. Analysten loben zwar die Profitabilitätsbemühungen des Unternehmens. Diese seien allerdings von hohen Unsicherheiten geprägt angesichts des starken Wettbewerbsdrucks.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.822,85 +1,2% 45,83 -11,1%

Stoxx-50 3.730,12 +1,0% 35,78 -2,3%

DAX 14.133,57 +1,1% 153,73 -11,0%

MDAX 30.401,82 +1,1% 324,58 -13,4%

TecDAX 3.164,63 +0,9% 28,79 -19,3%

SDAX 13.924,59 +0,8% 111,91 -15,2%

FTSE 7.547,11 +0,5% 37,92 +1,7%

CAC 6.579,80 +1,1% 71,66 -8,0%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 0,89 -0,01 +1,07

US-Zehnjahresrendite 2,84 +0,01 +1,33

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:05 Uhr Do, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0577 +0,7% 1,0539 1,0524 -7,0%

EUR/JPY 137,60 +0,1% 137,44 137,70 +5,1%

EUR/CHF 1,0249 +0,4% 1,0228 1,0214 -1,2%

EUR/GBP 0,8422 -0,1% 0,8415 0,8448 +0,2%

USD/JPY 130,08 -0,6% 130,44 130,85 +13,0%

GBP/USD 1,2556 +0,8% 1,2523 1,2457 -7,2%

USD/CNH (Offshore) 6,6196 -0,6% 6,6390 6,6637 +4,2%

Bitcoin

BTC/USD 39.570,15 -0,7% 39.519,22 39.727,88 -14,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 105,80 105,36 +0,4% 0,44 +44,2%

Brent/ICE 108,01 107,59 +0,4% 0,42 +41,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.913,03 1.894,44 +1,0% +18,59 +4,6%

Silber (Spot) 23,47 23,15 +1,4% +0,32 +0,7%

Platin (Spot) 933,24 922,98 +1,1% +10,27 -3,8%

Kupfer-Future 4,47 4,43 +1,1% +0,05 +0,4%

