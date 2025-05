MÄRKTE EUROPA/Freundlich - Handelsdeal USA/Großbritannien steht

Werte in diesem Artikel

DOW JONES--An den europäischen Aktienmärkten ging es auch am Donnerstag nach oben. Der DAX schloss 1 Prozent höher bei 23.353 Punkten und damit in Tuchfühlung mit dem Allzeithoch bei 23.476 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 gewann 1,1 Prozent auf 5.289 Punkte. Im Fokus stand zum einen die Berichtssaison, welche die Impulse für die Einzelwerte lieferte. Zudem hatte sich im frühen Handel angekündigt, dass es ein Handelsabkommen der USA mit einem weiteren Land geben werde. Über den Tag kristallisierte sich dann heraus, dass es sich um Großbritannien handelt. Der Deal steht zwar, doch weitere Einzelheiten gibt es bisher kaum - daher lieferten die Schlagzeilen am Nachmittag auch keinen Impuls mehr für die Börsen.

Bank of England senkt wie erwartet Leitzins

Nachdem die US-Notenbank am Vorabend nicht überraschte und die Leitzinsen bestätigte, senkte die Bank of England die Zinsen - was ebenfalls erwartet wurde. Seit August vergangenen Jahres haben die Währungshüter auf jeder zweiten Sitzung den Basiszins reduziert. Mit 4,25 Prozent liegt die "Base Rate" jetzt um 100 Basispunkte unter dem letzten Zinsgipfel. Für die Volkswirte der Commerzbank sind weitere Senkungen absehbar, die BoE belässt es aber bei ihrer Einschätzung, dass weiterhin ein "graduelles und vorsichtiges" Vorgehen angemessen ist. Dies stützt die Prognose der Commerzbank, dass die Zinsen nur im Quartalsrhythmus und nur um jeweils 25 Basispunkte gesenkt werden.

DAX-Werte nach Zahlen überwiegend im Plus

Infineon gewannen 2,5 Prozent, obwohl das Unternehmen die Prognosen senkte. Dies mindert laut JP Morgan aber das Risiko für die Aktie. Im Ausblick sei nun die erwartete Belastung durch Zölle berücksichtigt.

Siemens Energy legten nach endgültigen Zahlen um 3,3 Prozent zu. Die Margen des Auftragsbestands hätten sich in allen vier Segmenten verbessert, so JP Morgan. Von guten Zahlen war auch mit Blick auf Heidelberg Materials zu hören, die Aktie gewann 4,8 Prozent. Laut Jefferies ist das operative Ergebnis 6 Prozent besser als erwartet ausgefallen.

Rheinmetall stiegen um 4,1 Prozent. Die vorgelegten detaillierten Zahlen der einzelnen Sparten implizierten eine Anhebung des Ausblicks, hieß es von RBC, auch wenn der Rüstungskonzern seine Ziele zunächst nur bestätigt hat.

Qiagen schlossen 2,1 Prozent höher. Das Diagnostikunternehmen plant die Einführung einer jährlichen Bardividende und eine Verlängerung der Aktienrückkäufe. Für Henkel ging es nach dem Quartalsbericht 0,5 Prozent nach unten. Die Analysten von Morgan Stanley sprachen trotz der Bestätigung des Ausblicks von einem schwachen Start ins Jahr im Consumer-Bereich. Das und die erhöhte Unsicherheit in Schlüsselbranchen werfe die Frage über die Erreichbarkeit der Prognose auf.

Nach Vorlage des Quartalsberichts legten Puma um 5,2 Prozent zu. Der Konzern habe besser als erwartet abgeschnitten, kommentierte Morgan Stanley. Gea notierten 1,2 Prozent im Plus. Bei dem Maschinenbauer hat das zweistellige Wachstum des Service-Segments den organischen Umsatzrückgang bei neuen Maschinen mehr als kompensiert, wie die Analysten von JP Morgan sagten.

Der Kurs von AB Inbev zog in Brüssel um 3,2 Prozent an. Der Bierbrauer hat in den ersten drei Monaten einen geringer als erwartetet Absatzrückgang verzeichnet und das Nettoergebnis gesteigert. Mit 2,15 Milliarden Dollar übertraf der Konzern die Konsensprognose von 1,66 Milliarden deutlich.

In Kopenhagen gewannen Moeller Maersk 1,2 Prozent. Die Volumen des Container-Reeders sinken wegen des Handelsstreits deutlich, das Unternehmen hat vor einer nachlassenden Nachfrage gewarnt, den Ausblick aber bestätigt.

===

Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn*

ESTX 50 PR.EUR 5.288,94 +1,1% +6,8%

Stoxx-50 4.444,66 +0,2% +3,0%

Stoxx-600 535,63 +0,4% +5,1%

XETRA-DAX 23.352,69 +1,0% +16,1%

CAC-40 Paris 7.694,44 +0,9% +3,3%

AEX Amsterdam 901,90 +0,7% +2,0%

ATHEX-20 Athen 4.249,86 -0,4% +19,6%

BEL-20 Bruessel 4.359,02 -1,3% +3,5%

BUX Budapest 92.728,02 -0,1% +17,0%

OMXH-25 Helsinki 4.567,48 +0,3% +5,5%

OMXC-20 Kopenhagen 1.694,37 -2,0% -17,8%

PSI 20 Lissabon 7.024,31 +0,0% +10,1%

IBEX-35 Madrid 13.488,90 +0,1% +16,3%

FTSE-MIB Mailand 38.974,30 0,0% +12,1%

OBX Oslo 1.433,99 +0,2% +7,6%

PX Prag 2.103,61 0,0% +19,5%

OMXS-30 Stockholm 2.449,20 +0,7% -2,1%

WIG-20 Warschau 2.767,86 +0,7% +25,4%

ATX Wien 4.293,75 +1,4% +15,6%

SMI Zuerich 12.061,72 -0,4% +4,4%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 08:27 % YTD

EUR/USD 1,1243 -0,6% 1,1314 1,1283 +9,3%

EUR/JPY 163,57 +0,6% 162,68 162,72 -0,2%

EUR/CHF 0,9322 +0,1% 0,9315 0,9328 -0,3%

EUR/GBP 0,8466 -0,5% 0,8510 0,8491 +2,9%

USD/JPY 145,49 +1,2% 143,78 144,21 -8,6%

GBP/USD 1,3279 -0,1% 1,3294 1,3288 +6,2%

USD/CNY 7,2198 +0,1% 7,2115 7,2147 +0,0%

USD/CNH 7,2420 +0,2% 7,2279 7,2359 -1,4%

AUS/USD 0,6411 -0,3% 0,6427 0,6426 +3,9%

Bitcoin/USD 100.662,50 +3,6% 97.142,00 98.865,30 +4,1%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,01 58 +3,5% 2,01 -19,2%

Brent/ICE 62,93 60,95 +3,2% 1,98 -18,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3325,50 3362,05 -1,1% -36,55 +28,2%

Silber 28,98 28,70 +1,0% 0,28 +2,8%

Platin 877,55 865,21 +1,4% 12,34 -1,2%

Kupfer 4,56 4,62 -1,1% -0,05 +12,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewaehr)

===

