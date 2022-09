MÄRKTE EUROPA/Freundlich - Hohe Erzeugerpreise lasten kaum

FRANKFURT (Dow Jones)--Erholt dank guter US-Vorlagen präsentieren sich die Börsen in Europa am Freitagmittag. Die Schlussrally an der Wall Street am Vortag hat dem Markt gleich zu Beginn einen Schub verliehen. Dass die Eurozone -Erzeugerpreise noch etwas höher ausfielen als erwartet, kann die Börsen kaum bremsen. Der DAX steigt um 1,4 Prozent auf 12.807 Punkte, der Euro-Stoxx gewinnt 0,8 Prozent auf 3.483 Punkte. Mit einer gewissen Nervosität warten die Teilnehmer nun noch auf den wichtigen monatlichen US-Arbeitsmarktbericht für August.

Lohnkosten im US-Arbeitsmarktbericht im Fokus

Die Erzeugerpreise sind in der Eurozone um 37,9 Prozent zum Vorjahr gestiegen, erwartet wurde ein Plus von 37 Prozent. Alleine zum Vormonat ging es um 4,0 Prozent nach oben. Der DAX kam darauf aber nur minimal zurück. Ein Händler begründet den stabilen Markt damit, dass Abweichungen im Nachkommabereich bei derart hohen Raten keine große Rolle spielen. Auch dass die deutsche Handelsbilanz schwache Exporte ausgewiesen hat, belastet nicht.

Ganz im Fokus der Marktteilnehmer stehen nun der US-Arbeitsmarkt und hier besonders die Stundenlöhne. Es werden 5,3 Prozent höhere Löhne gegenüber dem Vorjahr erwartet. Ein geringerer Lohndruck dürfte die Märkte erneut nach oben treiben, höhere Werte ihn indes drücken. Bei den neuen Stellen werden 318.000 mehr als im Vormonat erwartet.

Die Stellensituation in den USA wird jedoch als komplex beschrieben, sie gebe keinen Hinweis auf Zinsschritte. Schließlich hätten andere Job-Berichte zuletzt kein klares Bild gezeigt, der Jolts-Bericht wies nicht den erwarteten Rückgang bei offenen Stellen aus, der Challenger-Report weniger Entlassungen. Das Grundproblem des US-Arbeitsmarktes sei derzeit weiter, geeignete Bewerber zu finden.

SLM haussieren mit Übernahme

Nikon will SLM Solutions übernehmen. Die Japaner wollen zunächst im Rahmen einer Kapitalerhöhung mit rund 10 Prozent einsteigen und geben zusätzlich ein Übernahmeangebot zu 20 Euro für alle ausstehenden SLM-Aktien ab. Dies wäre eine Prämie von 75 Prozent zum Schlusskurs vom Vortag. "Das ist okay und entspricht etwa dem Durchschnittskurs vom letzten Jahr, bevor die Aktie abgerutscht ist", sagt ein Händler. Die Großaktionäre hätten bereits zugestimmt. SLM steigern sich um 72 Prozent.

Teilweise für etwas Bewegung sorgen die Indexänderungen im Stoxx-Universum. In den vielbeachteten Euro-Stoxx-50-Index werden Nokia (+0,6%) und Nordea (+2%) aufgenommen. Die Herausnahme der Philips-Aktie (-1,4%) sei so erwartet worden. Auch Kone (+0,3%) verlassen den Index. Im Stoxx-50 werden Hermes (+0,4%) und National Grid (-0,4%) aufgenommen, Intesa (+1,2%) und Prudential (+3,3%) gehen.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.483,36 +0,8% 26,66 -19,0%

Stoxx-50 3.466,09 +0,5% 16,94 -9,2%

DAX 12.806,92 +1,4% 176,69 -19,4%

MDAX 24.707,38 +1,2% 291,47 -29,7%

TecDAX 2.884,04 +0,8% 22,77 -26,4%

SDAX 11.713,61 +1,1% 127,18 -28,6%

FTSE 7.198,92 +0,7% 50,42 -3,2%

CAC 6.069,68 +0,6% 35,37 -15,2%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 1,59 +0,03 +1,77

US-Zehnjahresrendite 3,26 -0,00 +1,75

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:01 Uhr Do, 17:02 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0011 +0,6% 0,9974 0,9938 -12,0%

EUR/JPY 140,45 +0,7% 139,89 139,14 +7,3%

EUR/CHF 0,9808 +0,4% 0,9777 1,0156 -5,5%

EUR/GBP 0,8648 +0,4% 0,8636 0,8621 +2,9%

USD/JPY 140,32 +0,1% 140,29 140,02 +21,9%

GBP/USD 1,1574 +0,3% 1,1546 1,1527 -14,5%

USD/CNH (Offshore) 6,9129 -0,0% 6,9104 6,9135 +8,8%

Bitcoin

BTC/USD 20.141,55 +2,0% 19.753,65 19.669,11 -56,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 88,52 86,61 +2,2% +1,91 +24,7%

Brent/ICE 94,31 92,36 +2,1% +1,95 +27,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 210,00 243,00 -13,6% -33,00 +312,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.706,81 1.696,50 +0,6% +10,31 -6,7%

Silber (Spot) 17,95 17,88 +0,4% +0,08 -23,0%

Platin (Spot) 839,48 830,95 +1,0% +8,53 -13,5%

Kupfer-Future 3,41 3,41 -0,2% -0,01 -23,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

