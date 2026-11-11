MÄRKTE EUROPA/Freundlich - KI-Optimismus kehrt zurück

11.11.26 18:27 Uhr

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die europäischen Börsen haben am Mittwoch die jüngste Aufwärtstendenz fortgesetzt. Neben Konjunkturoptimismus sorgte vor allem die Rückkehr der Zuversicht im Technologiesektor für Rückenwind: Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hob seine Prognosen für das deutsche Wirtschaftswachstum im laufenden und kommenden Jahr an, und der US-Rechenzentrenbetreiber Coreweave wartete mit einer optimistischen Umsatzprognose auf. Für Kauflaune bei KI-Akten sorgten daneben der voranschreitende Börsengang von Anthropic und ein kräftiges Umsatzwachstum beim ChatGPT-Entwickler OpenAI, wenngleich dieser operativ weiter defizitär agiert.

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Der DAX gewann 1,2 Prozent auf 26.663 Punkte, der Euro-Stoxx-50 stieg um 1,0 Prozent. Unterstützend wirkte auch, dass die überraschend hohen US-Verbraucherpreise vom Vortag an der Wall Street vergleichsweise gut verkraftet wurden. Zwar hatten die Anleiherenditen kräftig angezogen mit verstärkten Erwartungen von Zinserhöhungen durch die US-Notenbank, am Aktienmarkt war es aber nur zu moderaten Verlusten gekommen. Dazu gingen Dow & Co am Mittwoch auf Erholungskurs.

Am europäischen Anleihemarkt ging es mit den am Dienstag erhöhten Renditen seitwärts, Störfeuer von dieser Seite blieb also aus. Der Euro fiel auf ein 18-Monatstief und kostete zuletzt 1,1092 Dollar, weil der Dollar mit den Zinserhöhungsspekulationen weiter gesucht war. Das verbilligt Exporte aus der Eurozone in den Dollarraum.

Der Stoxx-Subindex der Technologiewerte gewann 2,4 Prozent. Übertroffen wurde er nur vom Index der Ölwerte (+2,7%) vor dem Hintergrund gestiegener Ölpreise.

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Klarer DAX-Tagessieger waren Siemens Energy mit einem Plus von 10,8 Prozent. Der Energietechnikkonzern überzeugte mit Rekordzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr und erfüllte bzw. übertraf seine bereits angehobenen Ziele. Besonders stark entwickelten sich Gasturbinen und Netztechnik, die auch von der hohen Nachfrage im Zusammenhang mit dem Ausbau von Rechenzentren profitieren. Für zusätzlichen Rückenwind sorgten ambitionierte Wachstumsziele bis 2030 und ein Aktienrückkaufprogramm. Im Sog von Siemens Energy legten auch die Kurse europäische Wettbewerber wie ABB, Schneider Electric und Legrand um bis zu 3,0 Prozent zu.

Hinter Siemens Energy ragten im DAX Infineon mit einem Plus von 6,3 Prozent heraus mit der wieder besseren Stimmung für KI-Aktien. Aixtron zogen um 8,0 Prozent an, in Amsterdam ASML um 3,1 und BE Semiconductor um 5,9 Prozent.

Die Versorger RWE und Eon legten Zahlen für die ersten neun Monate vor, die insgesamt weitgehend den Erwartungen entsprachen. RWE rechnet angesichts der guten Geschäftsentwicklung nun mit einem Jahresergebnis am oberen Ende der bisherigen Prognosespannen. Eon bestätigte seine Jahresziele. RWE gewannen 1,8 Prozent, während Eon um 1,7 Prozent nachgaben.

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Brenntag verloren 3,5 Prozent. Zwar steigerte der Chemikalienhändler Umsatz und Ergebnis und bestätigte seine Jahresprognose, das operative Ergebnis blieb aber laut Börsianern leicht hinter den Erwartungen zurück.

In Kopenhagen gaben Vestas um 3,8 Prozent nach. Der Windkraftanlagenbauer verfehlte mit seinen Zahlen die Umsatzerwartungen. Alcon büßten in Zürich 3,9 Prozent ein, nachdem auch das Augenheilkundeunternehmen beim Umsatzwachstum enttäuscht und dazu seine Gewinnprognose auf das untere Ende der bisherigen Spanne eingegrenzt hatte.

In Wien ging es für Voestalpine um 7,7 Prozent abwärts. Der Stahlkonzern steigerte zwar den Gewinn, senkte aber angesichts höherer Energie- und Logistikkosten das obere Ende seiner Prognosespanne für das operative Ergebnis.

Gemieden wurden europaweit Rüstungswerte, die an den beiden Vortagen aber auch stark zugelegt hatten. Der tschechische Munitionshersteller CSG hatte enttäuschenden Geschäftszahlen vorgelegt, worauf die Aktie in Amsterdam um über 21 Prozent einbrach. Im Sog verloren Vincorion 8,1 Prozent. Vincorion hatte auch eigene Zahlen vorgelegt. Umsatz und Gewinn stiegen im dritten Quartal dank einer starken Nachfrage aus dem Rüstungssektor deutlich, das Unternehmen bestätigte die Jahresprognose aber lediglich.

Für Aufsehen sorgte der deutsche Nebenwert Singulus mit einer Kursexplosion um über 108 Prozent. Der Maschinenbauer hat von Elon Musks SpaceX einen Großauftrag über mehr als 60 Millionen Euro für eine schlüsselfertige Produktionslinie zur Herstellung von Solarzellen erhalten.

Index Schluss* Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%)

Euro-Stoxx-50 6.393 +1,0 +9,3

Stoxx-50 5.508 +0,8 +11,1

Stoxx-600 663 +0,7 +11,2

DAX 26.663 +1,2 +7,6

FTSE-100 London 10.752 +0,8 +8,3

CAC-40 Paris 8.279 +0,7 +1,6

AEX Amsterdam 1.132 +1,1 +19,0

ATHEX-20 Athen 6.788 +0,5 +26,9

BEL-20 Brüssel 6.105 -0,1 +20,2

BUX Budapest 144.586 +1,4 +30,2

OMXH-25 Helsinki 6.282 +0,7 +10,2

OMXC-20 Kopenhagen 1.655 +0,3 +2,9

PSI 20 Lissabon 9.548 +0,5 +15,6

IBEX-35 Madrid 19.936 +0,5 +15,2

FTSE-MIB Mailand 51.755 +0,4 +15,2

OBX Oslo 1.995 +1,2 +24,8

PX Prag 2.676 -1,1 -0,4

OMXS-30 Stockholm 3.328 +1,0 +15,4

WIG-20 Warschau 158.775 +0,9 +34,2

ATX Wien 6.651 +1,3 +24,9

SMI Zürich 15.038 +0,1 +13,3

* gerundet

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 18:25

EUR/USD 1,1088 -0,7 -0,0075 1,1163 1,1150

EUR/JPY 177,31 +0,1 0,1100 177,2 177,0400

EUR/CHF 0,9241 +0,3 0,0029 0,9212 0,9214

EUR/GBP 0,8353 -0,1 -0,0009 0,8362 0,8367

USD/JPY 159,88 +0,7 1,1500 158,73 158,7800

GBP/USD 1,3276 -0,5 -0,0065 1,3341 1,3326

USD/CNY 6,6703 NULL 0,0000 6,6703 6,6703

USD/CNH 6,674 -0,0 -0,0023 6,6763 6,6783

AUS/USD 0,685 -0,2 -0,0015 0,6865 0,6850

Bitcoin/USD 74.438,87 +0,9 666,57 73.772,30 72.930,67

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 87,02 +1,1 0,98 86,04

Brent/ICE 93,44 +2,1 1,95 91,49

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.002,54 -0,7 -28,39 4.030,93

Silber 52,13 +1,2 0,62 51,51

Platin 1.545,68 +0,3 5,35 1.540,33

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/mgo

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November 11, 2026 12:28 ET (17:28 GMT)