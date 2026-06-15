MÄRKTE EUROPA/Freundlich - Nach Hormus rückt Fed in Fokus

DOW JONES--Freundlich zeigen sich Europas Börsen am Dienstagmittag. An den Märkten ebbt die Erleichterung über den bevorstehenden Iran-US-Vertrag etwas ab. Details dazu treffen zwar schrittweise ein, die Börsen wollen aber auch eine gelungene Umsetzung sehen. Im Fokus steht eine gefahrlose Passage von Tankern durch die Straße von Hormus. Innerhalb von ein bis zwei Wochen sollen täglich rund 40 bis 50 Schiffe passieren können.

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An den Ölmärkten sorgt das für keine Euphorie mehr: Der Frontmonat gibt zwar weitere 2,7 Prozent nach, am langen Ende der Preise tut sich aber nicht mehr viel. Wie die Analysten der Deutschen Bank anmerken, preisen die Märkte für die kommenden sechs Monate keine signifikant niedrigeren Ölpreise mehr ein. Der DAX legt um 0,4 Prozent zu auf 25.001 Zähler, der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,7 Prozent auf 6.275 Punkte.

In den Fokus rücken nun wieder die Zinsmärkte mit der US-Notenbank und ihrem neuen Chef Kevin Warsh am Mittwoch. Das große Thema sind Aussagen zur Inflation. Die Bank of Japan hat am Morgen schon den Leitzins auf ein 31-Jahreshoch angehoben.

Von der Fed wird keine Zinsänderung erwartet. Umso spannender wird aber der Ausblick auf Inflation und Wirtschaft vom neuen Gouverneur. Denn Fed-Präsident Kevin Warsh befindet sich in einem Spannungsfeld aus den Wünschen von US-Präsident Donald Trump nach niedrigen Zinsen und der Realität der sehr hohen Inflation. Die US-Verbraucherpreise waren zuletzt um 4,2 Prozent nach oben geschossen.

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Die Themen Öl und Fed dominieren auch den Aktienmarkt in Europa: Der sinkende Ölpreis stützt zwar weiter die Aktien der Fluglinien, nach der scharfen Rally vom Vortag kommt es allerdings zu leichten Gewinnmitnahmen. So notieren Lufthansa 0,1 Prozent leichter. Gesucht sind dagegen die Ausrüster der Luftfahrt wie Rolls-Royce, die weitere 3 Prozent gewinnen. Auch MTU legen 1 Prozent zu. Erholt zeigt sich auch die Rüstung mit rund 2 Prozent Plus bei Rheinmetall und BAE Systems.

Siltronic verlieren nur 1,4 Prozent auf 96,35 Euro. Der Waferhersteller hat im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens das Grundkapital um 10 Prozent gegen Bareinlagen erhöht und will mit dem Erlös das Wachstum unterstützen. Die neuen Aktien wurden zu 91 Euro platziert nach einem Xetra-Schlusskurs von 97,70 Euro. Im Handel heißt es dazu, dass der Abschlag zwar "ordentlich" sei, das Papier sich im Handelsverlauf aber rasch von den Tagestiefs erholt habe.

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.275,07 +0,7 45,64 6.229,43 8,4

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Stoxx-50 5.329,92 +0,7 34,66 5.295,26 8,4

DAX 25.000,82 +0,4 106,81 24.894,01 2,1

MDAX 32.709,28 +0,4 126,65 27.039,42 6,8

TecDAX 4.003,24 +0,1 5,02 3.091,28 10,5

SDAX 18.500,82 -0,2 -33,32 13.062,07 7,7

FTSE 10.490,95 +0,6 60,33 10.430,62 5,6

CAC 8.443,29 +0,7 59,28 8.384,01 3,6

SMI 13.754,26 +0,3 36,72 13.717,54 3,7

ATX 6.433,18 +0,2 12,55 6.420,63 20,8

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:28 Uhr

EUR/USD 1,1599 +0,1 0,0009 1,1590 1,1603

EUR/JPY 185,99 +0,1 0,1800 185,81 185,8200

EUR/CHF 0,9223 +0,2 0,0017 0,9206 0,9203

EUR/GBP 0,8646 +0,1 0,0006 0,864 0,8634

USD/JPY 160,34 +0,0 0,0200 160,32 160,1500

GBP/USD 1,3413 +0,0 0,0001 1,3412 1,3435

USD/CNY 6,7562 -0,0 -0,0008 6,7570 6,7570

USD/CNH 6,7578 -0,0 -0,0004 6,7582 6,7583

AUS/USD 0,7068 -0,0 -0,0003 0,7071 0,7083

Bitcoin/USD 66.364,98 -0,2 -116,56 66.481,54 66.647,97

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 78,52 -2,8 -2,23 80,75

Brent/ICE 80,86 -2,8 -2,31 83,17

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.338,26 +0,8 32,43 4.305,84

Silber 70,33 +0,5 0,32 70,02

Platin 1.799,25 +1,8 32,00 1.767,25

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 16, 2026 07:45 ET (11:45 GMT)