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MÄRKTE EUROPA/Freundlich - Tech-Aktien dank Anthropic erholt

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
35.10 EUR 1.18 EUR 3.48 %
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ASMI
873.00 EUR 13.40 EUR 1.56 %
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ASML NV
1,587.20 EUR 17.00 EUR 1.08 %
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Barry Callebaut AG (N)
1,150.00 EUR -24.00 EUR -2.04 %
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Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B)
8.31 EUR 0.10 EUR 1.24 %
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Hapag-Lloyd AG
133.00 EUR -0.60 EUR -0.45 %
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Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
53.02 EUR -0.70 EUR -1.30 %
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Infineon AG
57.65 EUR 0.35 EUR 0.61 %
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Julius Bär
76.52 EUR 0.98 EUR 1.30 %
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Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
8,350.00 EUR -795.00 EUR -8.69 %
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Nokia Oyj (Nokia Corp.)
9.00 EUR 0.04 EUR 0.47 %
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SAP SE
185.50 EUR 2.00 EUR 1.09 %
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Schneider Electric S.A.
297.70 EUR 3.60 EUR 1.22 %
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Siemens AG
282.30 EUR 2.35 EUR 0.84 %
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Singulus Technologies AG
10.35 EUR 0.05 EUR 0.49 %
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United Internet AG
25.06 EUR -0.40 EUR -1.57 %
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Zalando
21.77 EUR -0.11 EUR -0.50 %
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DOW JONES--Freundlich sind Europas Börsen am Dienstag in den Handel gestartet. Der DAX legt um 0,3 Prozent zu auf 25.455 Punkte, der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,7 Prozent auf 6.347 Zähler. Kurstreiber sind vor allem starke Tech-Werte. Im Fokus stehen aber weiter die festgefahrenen Waffenstillstandsverhandlungen zwischen den USA und Iran. Der Brent-Ölpreis notiert wieder über der Marke von 106 Dollar. Sorgen machen die US-Äußerungen über ein eventuelles Exportverbot von Diesel. Dies würde die Ölmärkte global völlig durcheinanderbringen.

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Trump hatte bereits einen Verhandlungsvorschlag aus dem Iran abgelehnt. "Iran und die USA sind bei einer Waffenstillstandsvereinbarung und der Wiedereröffnung der Straße von Hormus weiterhin weit voneinander entfernt", kommentierte Sally Auld von der NAB. Presseberichten zufolge nehmen die Transporte durch die Straße von Hormus derweil zu. Die Exporte von Rohöl aus dem Nahen Osten sind in diesem Monat laut Öldaten-Trackern auf das höchste Niveau seit Beginn des Krieges im Februar gestiegen.

Im Fokus steht weiter der steile Renditeanstieg weltweit. Er setzt die Bewertung der Aktienmärkte unter Druck. "Mit steigenden Anleiherenditen wird festverzinsliches Kapital für Investoren zunehmend konkurrenzfähig gegenüber Aktien", sagte Seema Shah, Chefstrategin bei Principal Asset Management. "Selbst wenn die Gewinne stark bleiben, werden höhere Diskontierungssätze wahrscheinlich stärkeren Druck auf die Bewertungen ausüben und zu volatileren Marktbedingungen beitragen."

Wichtige Konjunkturdaten stehen am Dienstag nicht an. Aus der Eurozone werden einige Stimmungsindikatoren veröffentlicht. Aus den USA kommen die Jolts-Daten zum Arbeitsmarkt und das Verbrauchervertrauen. Letzeres könnte am Nachmittag für Bewegung sorgen, falls sich die Zeichen für einen Einbruch des US-Konsums wegen steigender Benzinpreise mehren.

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Kräftig gesucht gegen den eher zurückhaltenden Markt sind Europas Technologiewerte. Der Sektor-Index notiert mit 1,6 Prozent Plus mit weitem Abstand vorn. Bei Schneider Electric, STMicro, ASML und BE Semiconductor geht es sogar bis 2,4 Prozent höher. Kurstreiber ist unter anderem die Rally von Nvidia am Vorabend. Dazu sorgt der Prospekt zum Börsengang von Anthropic für Zuversicht. "Das hebt die Vorsicht nach dem Zurückrudern von OpenAI wieder auf", sagt ein Händler. Laut den Strategen der Helaba treiben vor allem "exorbitante" Ausgabepläne von Anthropic für die KI-Infrastruktur von bis zu 518 Milliarden US-Dollar.

Europas Modeaktien aus dem Fast-Fashion-Bereich von Zalando bis Inditex reagieren nicht auf schwache Zahlen der chinesischen Shein und legen bis zu 0,4 Prozent zu. Shein leide vor allem unter Zoll-Maßnahmen, die die anderen Anbieter nicht betreffen, heißt es im Handel.

Die Aktien von Julius Bär springen um 8 Prozent. Hier treibt zum einen die Erleichterung über das Ende der Untersuchungen der Finanzaufsicht gegen die Bank. "Dazu kommt aber, dass damit der Weg für einen neuen Aktienrückkauf frei ist und die Eigenkapitalanforderung sinkt", sagt ein Händler.

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Kräftig abwärts um 6 Prozent geht es nach der zweiten Umsatzwarnung in einem Jahr bei Lindt & Sprüngli. Seit dem Absatzdebakel der Osterhasen werden die Preispunkte von Lindt-Schokoladen als überteuert kritisiert, das Absatzvolumen sinkt daher. Lindt erwartet nun nur noch einen Umsatzanstieg von 0 bis 2 Prozent nach zuvor plus 4 bis 6 Prozent. Auch Barry Callebaut in der Schweiz fallen um 1 Prozent.

Hapag-Lloyd legen um 2,2 Prozent zu. Der Reedereikonzern hat wie erhofft erneut die Prognose für 2026 erhöht.

===

Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.346,70 +0,7 45,42 6.301,28 9,6

Stoxx-50 5.399,14 +0,8 41,23 5.357,91 9,8

DAX 25.455,27 +0,3 80,85 25.374,42 4,0

MDAX 30.958,52 +0,2 62,93 27.039,42 1,1

TecDAX 3.997,94 +0,7 28,79 3.091,28 10,4

SDAX 18.338,39 +0,5 89,87 13.062,07 6,8

FTSE 10.733,46 +0,5 48,58 10.684,88 8,1

CAC 8.097,54 +0,2 19,06 8.078,48 -0,6

SMI 14.038,54 +0,7 95,63 13.942,91 5,8

ATX 6.994,88 -0,3 -17,25 7.012,13 31,3

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:04 Uhr

EUR/USD 1,1348 -0,2 -0,0022 1,1370 1,1361

EUR/JPY 178,56 -0,2 -0,3700 178,93 179,0200

EUR/CHF 0,9457 -0,0 -0,0002 0,9459 0,9454

EUR/GBP 0,8574 -0,0 -0,0002 0,8576 0,8574

USD/JPY 157,34 -0,0 -0,0100 157,35 157,5600

GBP/USD 1,3234 -0,1 -0,0018 1,3252 1,3245

USD/CNY 6,7036 -0,1 -0,0067 6,7103 6,7103

USD/CNH 6,7042 -0,1 -0,0084 6,7126 6,7135

AUS/USD 0,6988 -0,4 -0,0026 0,7014 0,7017

Bitcoin/USD 84.037,00 +0,6 527,80 83.509,20 83.056,63

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 93,32 +0,8 0,72 92,6

Brent/ICE 106,28 +1,0 1,00 105,28

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.141,69 +0,7 27,42 4.114,27

Silber 60,88 -0,1 -0,09 60,97

Platin 1.688,93 -1,6 -28,10 1.717,03

(Angaben ohne Gewähr)

===

DJG/mod/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 29, 2026 03:48 ET (07:48 GMT)

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21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.26 Infineon Outperform Bernstein Research

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