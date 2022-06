MÄRKTE EUROPA/Freundlich vor US-Arbeitsmarktdaten

FRANKFURT (Dow Jones)--Leicht im Plus zeigen sich Europas Aktienmärkte am Freitagmittag. Der DAX klettert um 0,2 Prozent auf 14.521 Punkte, der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,2 Prozent auf 3.801 Punkte. Auch Euro und Bundesanleihen zeigen sich stabil. Gesucht sind die Branchen der Chemie- und Gesundheitswerte, bei den Autos werden Gewinne mitgenommen. Die Ölpreise sind trotz der Erhöhung der Förderquoten durch die Gruppe Opec+ am Vortag nicht stärker nach unten gekommen und zeigen sich knapp behauptet.

Die Nachrichtenlage ist ansonsten recht dünn, wie auch die Umsätze. Wie schon am Vortag fehlen die Marktteilnehmer aus Großbritannien; die Börse in London ist wegen des 70. Thronjubiläums von Königin Elisabeth II den zweiten Tag in Folge geschlossen. Am Pfingstmontag bleiben dann die Börsen in Dänemark, Norwegen, Österreich, Schweden und der Schweiz geschlossen. An der Frankfurter Börse wird dagegen gehandelt.

Geblickt wird auf den US-Arbeitsmarktbericht um 14.30 Uhr MESZ. Nach dem schwächeren ADP-Bericht am Vortag wurden die Erwartungen an den Jobaufbau in den USA etwas nach unten genommen. Allerdings steht der US-Arbeitsmarkt derzeit wesentlich weniger im Fokus, der Boom der US-Wirtschaft wird von allen Marktteilnehmern vorausgesetzt. Wesentlich wichtiger für den Zinspfad der Fed sind derzeit die Inflationsdaten; kommende Woche stehen die neuen US-Verbraucherpreise an.

Wenige Unternehmensmeldungen

Die Nachrichtenlage von Unternehmensseite ist indes extrem dünn. Aber auch die Analysten halten sich mit Umstufungen zum Wochenschluss zurück. Die Allianz (+0,8%) verkauft eine Mehrheitsbeteiligung an ihrem russischen Geschäft an den Mutterkonzern des russischen Konkurrenten Zetta Insurance. Die Transaktion dürfte die Gewinn- und Verlustrechnung der Allianz mit rund 400 Millionen Euro belasten.

Fusionsfantasie gibt es im Stahlsektor: Die Aktien von Aperam in Amsterdam steigen um 3,8 Prozent. Das Unternehmen befindet sich in vorläufigen Gespräche mit Acerinox zwecks Unternehmenszusammenschluss. Diese Gespräche befänden sich in einem frühen Stadium, es gebe keine Gewissheit, dass eine Vereinbarung zustande komme. Großaktionär bei Aperam ist die Familie Mittal, bei Acerinox ist die Familie March dagegen an Bord. Acerinox in Madrid fallen um 5,1 Prozent.

In der Schweiz springen Leonteq um 12,7 Prozent an. Grund ist der Ausblick auf das erste Halbjahr 2022, für das sie ein deutliches Wachstum des Betriebsertrages und einen Rekordkonzerngewinn von mehr als 110 Millionen Franken erwarten. Dies wäre eine Steigerung von mehr als 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Bei Singulus geht es 6,7 Prozent tiefer, nachdem das Unternehmen erneut die Vorlage des testierten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020 verschoben hat. Faurecia notieren optisch 5,1 Prozent schwächer, nachdem der französische Automobilzulieferer eine Kapitalerhöhung über rund 705 Millionen Euro bekannt gegeben hat. Der Großteil des Minus geht jedoch auf den Dividendenabschlag zurück.

Bei Compugroup geht es 3,7 Prozent tiefer. Hier verlässt CEO Dirk Wössner das Unternehmen bereits nach rund eineinhalb Jahren.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.800,86 +0,2% 5,73 -11,6%

Stoxx-50 3.657,47 +0,1% 4,95 -4,2%

DAX 14.520,91 +0,2% 35,74 -8,6%

MDAX 30.401,76 +0,6% 167,52 -13,4%

TecDAX 3.205,16 +0,4% 11,85 -18,2%

SDAX 13.949,58 +0,6% 76,34 -15,0%

FTSE 0,00 0% 0,00 +2,0%

CAC 6.505,65 +0,1% 5,21 -9,1%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 1,27 +0,03 +1,45

US-Zehnjahresrendite 2,91 +0,00 +1,40

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:38 Uhr Do, 17:01 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0739 -0,1% 1,0757 1,0715 -5,6%

EUR/JPY 139,77 +0,1% 139,74 139,11 +6,8%

EUR/CHF 1,0300 +0,1% 1,0302 1,0290 -0,7%

EUR/GBP 0,8548 +0,0% 0,8553 0,8545 +1,7%

USD/JPY 130,16 +0,2% 129,93 129,82 +13,1%

GBP/USD 1,2564 -0,1% 1,2575 1,2542 -7,2%

USD/CNH (Offshore) 6,6363 -0,3% 6,6327 6,6737 +4,4%

Bitcoin

BTC/USD 29.831,36 -1,7% 30.464,17 30.052,55 -35,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 116,23 116,87 -0,5% -0,64 +59,7%

Brent/ICE 116,99 117,61 -0,5% -0,62 +55,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.865,38 1.868,55 -0,2% -3,17 +2,0%

Silber (Spot) 22,42 22,31 +0,5% +0,11 -3,8%

Platin (Spot) 1.026,00 1.025,00 +0,1% +1,00 +5,7%

Kupfer-Future 4,55 4,55 -0,2% -0,01 +2,1%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2022 07:03 ET (11:03 GMT)