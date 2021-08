MÄRKTE EUROPA/Freundlicher Start in den August

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Aufwärts geht es am Montag zur Eröffnung mit den europäischen Aktienkursen. Der DAX gewinnt gegen 9.30 Uhr 1,0 Prozent auf 15.699 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 zieht um 1,1 Prozent auf 4.135 Punkte an. Marktteilnehmer verweisen auf gute Vorlagen aus Asien, insbesondere auf die Erholung an den chinesischen Märkten: "Die wieder etwas nachlassende Angst vor neuen Regulierungen in China bringt zum Wochenauftakt neuen Schwung auch an die Frankfurter Börse", sagt Jochen Stanzl, Marktanalyst von CMC Markets.

Der chinesische Caixin-Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe fiel zwar auf den tiefsten Stand seit 16 Monaten. Das lag unter anderem an den schweren Überschwemmungen in Zentralchina, der neuen Welle an Covid-Fällen mit den folgenden Lockdowns sowie an Stromengpässen, die in einigen Städten die Produktion und die Auftragseingänge belasteten. Das chinesische Politbüro hat allerdings auch auf die zuletzt zunehmend schwächeren Wirtschaftsdaten reagiert und mehr Unterstützung für die Wirtschaft signalisiert, was an der Börse positiv interpretiert wird. Dabei gehe es nicht nur um staatliche Ausgabenprogramme, auch der Mindestreservesatz für Banken könnte gesenkt werden, heißt es.

Anziehendes Wirtschaftswachstum in Asien steht in der Regel für steigende Notierungen bei den europäischen Minenwerten, aber auch die vom Absatz in China stark abhängigen deutschen Autohersteller könnten profitieren. Der Stoxx-Branchenindex der Autotitel ist so zunächst auch der Gewinner Nummer eins unter den europäischen Sektorenindizes, er gewinnt 1,8 Prozent. Ähnlich stark steigt der Index der europäischen Einzelhandels-Aktien.

Bei den Autotiteln helfen auch Hochstufungen: Daimler steigen um 2,4 Prozent auf 77,08 Euro. Laut Händlern hat Goldman Sachs Daimler auf eine Liste besonders aussichtsreicher Aktien gesetzt und das Kursziel auf 110 von 107 Euro erhöht. Und das Brokerhaus Alphavalue hat Porsche neu auf die Kaufliste genommen. Porsche ziehen um 1,6 Prozent an, und VW legen um 1,9 Prozent zu. BMW ergänzen den Reigen mit einem Plus von 1,6 Prozent.

Daneben ziehen Siemens und Adidas mit Aufschlägen von jeweils 2,4 Prozent deutlich an.

Vonovia greift erneut nach Deutsche Wohnen

Vonovia und Deutsche Wohnen geben nicht auf: Nach dem gerade erst gescheiterten Übernahmeversuch unternimmt Vonovia einen neuen Anlauf für die freundliche Übernahme des Konkurrenten. Dabei ist die Ausgangslage nun wohl etwas besser. So hatte Vonovia zum einen in der vergangenen Woche mitgeteilt, der Konzern halte nun bereits knapp unter 30 Prozent an der Deutschen Wohnen. Zum anderen hat sie das Angebot um 1 Euro auf nun 53 Euro je Aktie nach oben genommen. Das ist zwar nur ein geringer Aufschlag zum Freitag-Schlusskurs von 52,64 Euro. Allerdings wollen nicht nur die beiden Unternehmen die Übernahme, auch einige Großaktionäre seien an ihr interessiert. Diese könnten nun mehr Aktien an die Vonovia andienen, so dass die jüngst knapp verfehlte 50-Prozent-Hürde nun erreicht werden dürfte.

Während sich Deutsche Wohnen mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 52,76 Euro dem neuen Angebotspreis annähern, ziehen Vonovia um 0,8 Prozent an.

Allianz unter Druck

Größter Verlierer im DAX ist zunächst die Aktie der Allianz mit einem Minus von 2,8 Prozent. Klagen und Untersuchungen in den USA könnten sich laut Allianz erheblich auf künftige Finanzergebnisse auswirken. "Die Klagen sind seit langem bekannt", so ein Marktteilnehmer am Morgen. Ein mögliches finanzielles Risiko schwer einzuschätzen. Ein Teil des Risikos könnte allerdings im Kurs bereits eingepreist sein, notiere die Aktie bei der KGV-Bewertung aktuell unter dem historischen Durchschnitt.

Stabilus geben nach ihren Zahlen um 1,6 Prozent nach, obwohl der Autozulieferer nach einem guten dritten Quartal den Ausblick konkretisiert hat. Stabilus erwartet nun für 2021 einen Umsatz von 930 bis 950 Millionen Euro nach zuvor 900 bis 950 bei einer bereinigten EBIT-Marge von 14 bis 15 Prozent nach zuvor 13 bis 15 Prozent. "Das vierte Quartal ist bei Stabilus historisch betrachtet stark, daher sollten die Ziele erreichbar sein", so ein Marktteilnehmer. Mit einer Anhebung der EBIT-Marge ans obere Ende wurde allerdings bereits gerechnet

HSBC nach Zahlen im Plus - Meggitt haussieren

Nach starken Halbjahreszahlen geht es für die Aktie der HSBC in London um 1,4 Prozent nach oben. Das Management hat angedeutet, dass der Zinsertrag stabilisiert. Aber auch weitere Kosteneinsparungen werden positiv gewertet. Für die Aktie von Meggitt geht es in London um rund 59 Prozent auf 745 Pence aufwärts. Kurstreiber ist das Gebot von Parker Hannifin für das britische Maschinenbauunternehmen, was sich auf den Bereich Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Energie spezialisiert hat. Das Gebot von 800 Pence in bar für jede Aktie bedeutet einen Aufschlag von 71 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.132,99 +1,1% 43,69 +16,3%

Stoxx-50 3.579,75 +0,7% 23,94 +15,2%

DAX 15.689,25 +0,9% 144,86 +14,4%

MDAX 35.305,58 +0,5% 158,67 +14,6%

TecDAX 3.683,22 +0,1% 1,85 +14,6%

SDAX 16.562,12 +0,2% 30,96 +12,2%

FTSE 7.101,19 +1,0% 68,89 +8,9%

CAC 6.674,58 +0,9% 61,82 +20,2%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,45 +0,01 +0,13

US-Zehnjahresrendite 1,24 +0,01 +0,32

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:15 Uhr Fr, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1885 +0,2% 1,1873 1,1863 -2,7%

EUR/JPY 130,39 +0,2% 130,22 130,20 +3,4%

EUR/CHF 1,0760 +0,1% 1,0752 1,0748 -0,5%

EUR/GBP 0,8533 -0,1% 0,8537 0,8527 -4,5%

USD/JPY 109,72 +0,1% 109,68 109,75 +6,2%

GBP/USD 1,3902 +0,2% 1,3902 1,3911 +1,7%

USD/CNH (Offshore) 6,4667 +0,0% 6,4667 6,4630 -0,6%

Bitcoin

BTC/USD 40.173,51 -2,2% 39.656,26 39.039,76 +38,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,36 73,95 -0,8% -0,59 +52,2%

Brent/ICE 0,00 76,33 0% 0,00 +49,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.811,52 1.814,01 -0,1% -2,49 -4,6%

Silber (Spot) 25,51 25,49 +0,1% +0,02 -3,3%

Platin (Spot) 1.059,35 1.051,95 +0,7% +7,40 -1,0%

Kupfer-Future 4,50 4,48 +0,3% +0,01 +27,4%

===

