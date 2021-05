MÄRKTE EUROPA/Freundlicher Start - Siemens kräftig erholt

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit Gewinnen sind Europas Börsen in den letzten Handelstag der Woche gestartet. Die Stimmung ist gut, nachrichtlich geblickt wird auf das Investitionspaket von US-Präsident Biden. Dieses dürfte über Jahre die Gewinne der US-Unternehmen sprudeln lassen, so der Tenor. Zudem gibt es Presseberichte, wonach Biden Ausgaben von 6 Billionen Dollar für das Fiskaljahr 2022 anstrebt. Der DAX steigt aktuell um 0,5 Prozent auf 15.476 Punkte, der Euro-Stoxx-50 legt um 0,4 Prozent auf 4.055 Punkte zu. Wegen des Feiertages in den USA am Montag und dem entsprechend langen Wochenende wird ab dem Nachmittag mit Gewinnmitnahmen gerechnet.

Erneut positive Nachrichten gibt es von der Entwicklung der Corona-Pandemie, in Deutschland ist die 7-Tage-Inzidenz unter 40 gefallen. Damit dürfte ein weiterer Schritt in Richtung Öffnungen erfolgen, die durch den Konsum initiierte wirtschaftliche Erholung in Deutschland in Folge anziehen. Viele Menschen dürften bereits das zweite Jahr in Folge ihren Urlaub im Land verbringen, dies sollte den Hoteliers und Restaurants helfen, die besonders stark unter dem Shutdown gelitten hatten.

Bei den Konjunkturdaten ging es für die deutschen Importpreise um 10,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr nach oben - der stärkste Anstieg seit über zehn Jahren. Dies sorgt im Handel für "lange Gesichter". In den USA steht dann am Nachmittag der Chicago-Einkaufsmanager-Index im Blick. Auch bei ihm wird besonders auf Preiskomponenten geachtet und weniger auf die als selbstverständlich betrachtete gute Auftragslage.

Siemens erholt - K+S legen weiter zu

Siemens erholen sich um 3,5 Prozent nach einem überraschenden Abverkauf zum Handelsschluss am Vortag. Nachrichten dazu konnten Händler nicht ausmachen. Umgekehrt geben Deutsche Post um 1,9 Prozent nach, die in der Schlussauktion am Vortag kräftig zugelegt hatten.

Als Gewinner eventueller Sanktionen gegen Belarus legen K+S um weitere 0,9 Prozent zu. Dazu kommt die Partnerschaft von BHP mit Nutrien bei der Entwicklung der Jansen-Kali-Lagerstätte in Kanada. Morgan Stanley unterstreicht, dies könnte zu Angebotsdisziplin am Markt führen und damit künftige Preisrisiken für die Branche senken.

Leicht positiv für SAP werden die guten Zahlen von Salesforce gesehen, SAP steigen um 0,4 Prozent. Der SAP-Konkurrent hat im ersten Quartal die Schätzungen der Wall Street übertroffen und den Jahresausblick angehoben. Zuviel erwarten Händler davon allerdings nicht: Die deutlich breiter aufgestellte SAP habe bereits den Ausblick für das Cloud-Geschäft nach oben genommen, heißt es.

Bei den Immobilienwerten hat Adler Group (+0,9%) gute Zahlen abgeliefert. Die Mieteinnahmen konnten deutlich gesteigert werden, die Jahresprognose wurde bekräftigt. Zudem ist mit der Übernahme der Deutsche Wohnen durch Vonovia der Sektor mit seiner Konsolidierung im Fokus. Nachdem die Analysten und Investoren den Zusammenschluss positiv bewertet hätten, seien weitere Übernahmen zu erwarten. Vonovia legen um 0,4 Prozent zu.

Tui hat sich finanziellen Spielraum verschafft und seinen Minderheitsanteil an einem Immobilienportfolio mit 21 Objekten an die Familie Riu verkauft. Auch wenn es sich dabei um den Verkauf eines Teils des Tafelsilbers handeln dürfte, wird die Verbesserung der Liquiditätssituation an der Börse positiv beurteilt. Die Aktien steigen um 0,1 Prozent.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.054,56 0,38 15,35 14,13

Stoxx-50 3.454,07 0,33 11,51 11,12

DAX 15.476,03 0,45 69,30 12,81

MDAX 33.154,66 0,44 145,85 7,66

TecDAX 3.387,07 0,16 5,57 5,43

SDAX 16.294,02 0,40 64,30 10,36

FTSE 7.043,40 0,34 23,73 8,65

CAC 6.457,47 0,34 21,76 16,32

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,16 0,01 -0,40

US-Zehnjahresrendite 1,62 0,01 -1,06

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:11 Uhr Do, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2185 -0,08% 1,2172 1,2197 -0,2%

EUR/JPY 133,94 +0,00% 133,80 133,82 +6,2%

EUR/CHF 1,0948 +0,07% 1,0944 1,0952 +1,3%

EUR/GBP 0,8590 +0,06% 0,8583 0,8601 -3,8%

USD/JPY 109,93 +0,10% 109,84 109,73 +6,4%

GBP/USD 1,4184 -0,12% 1,4182 1,4181 +3,8%

USD/CNH (Offshore) 6,3713 -0,03% 6,3618 6,3778 -2,0%

Bitcoin

BTC/USD 37.324,01 -4,40% 36.987,51 39.800,51 +28,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 66,81 66,85 -0,1% -0,04 +27,6%

Brent/ICE 69,31 69,46 -0,2% -0,15 +34,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.890,10 1.896,70 -0,3% -6,61 -0,4%

Silber (Spot) 27,66 27,88 -0,8% -0,22 +4,8%

Platin (Spot) 1.178,10 1.182,50 -0,4% -4,40 +10,1%

Kupfer-Future 4,63 4,67 -0,7% -0,03 +31,4%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 28, 2021 03:31 ET (07:31 GMT)