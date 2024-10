MÄRKTE EUROPA/Geopolitik belastet Risikobereitschaft - Autos schwach

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten geht es am Tag der deutschen Einheit nach unten. Die Risk-Off-Stimmung an den internationalen Börsen hält angesichts der Spannungen in Nahost weiter an. Alle Branchen notieren im Minus. Vor allem bei den Autoherstellern geht der Kursverfall ungebremst weiter, ihre Branche ist mit einem Minus von 1,7 Prozent die schwächste. Der DAX verliert 0,5 Prozent auf 19.075 Punkte, rutschte am Vormittag bereits kurzfristig unter die 19.000er-Marke. Der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,5 Prozent auf 4.940 Punkte nach.

Weiter im Fokus stehen US-Job-Daten: Nachdem bereits einige Indikatoren auf eine geringere Abkühlung als vom Markt erhofft gedeutet hatten, steht nun der ISM-Index am Nachmittag im Fokus. Er ist für den Service-Bereich und damit den stärksten Arbeitgeber in den USA. Sollte auch seine Job-Komponente stärker ausfallen, dürften die Hoffnungen an Zinssenkungen durch die US-Notenbank weiter zurückgehen. Der ISM-Service-Index ist der letzte wichtige Indikator vor dem US-Arbeitsmarktbericht für September am Freitag.

Automobilwerte erneut unter Druck

Mit Spannung verfolgen Investoren momentan die Diskussionen rund um die Einführung der geplanten EU-Zölle auf Elektroautos aus China. Hier könnte am Freitag in Brüssel die letzte Hürde genommen werden. Dann stimmen die Vertreterinnen und Vertreter der 27 Mitgliedstaaten über die Einführung der Zollaufschläge ab, die Ende des Monats in Kraft treten sollen. Die deutschen Autobauer befürchten Folgen für ihr Geschäftsmodell und fordern weitere Verhandlungen mit Peking. Auch aus der deutschen Politik kommen Stimmen, die sich gegen die Einführung von Strafzöllen aussprechen. Diese politische Gemengelage rund um die Autoindustrie, die für Deutschland extrem wichtig ist, verunsichert die Anleger - die Aktien der Automobilhersteller werden verkauft.

Zudem gibt es einige Herunterstufungen durch Analysten in dem Sektor. Bei Aston Martin (-1,1%) zieht Jefferies die Kaufempfehlung zurück. Barclays senkt die Einstufungen von Porsche SE (-3,4%), Stellantis (-4,0%) und Mercedes-Benz (-2,0%), bei Porsche SE sogar auf "Underweight".

In London steigen die Aktien der britischen Supermarktkette Tesco um 2,9 Prozent. Der Konzern wies ein starkes erstes Halbjahr auf, vor allem habe der bereinigte Gewinn (EBIT) rund 10 Prozent über den Erwartungen gelegen, heißt es von den Analysten der Citi.

Für die Aktie der Telecom Italia geht es gegen den Trend um 1,3 Prozent nach oben, nachdem ein unverbindliches Angebot über 700 Millionen Euro von der italienischen Regierung und Retelit zum Kauf des Seekabelgeschäfts Sparkle abgegeben wurde. Der Wert des Angebots stellt für die Equita-Analysten insgesamt eine Verbesserung gegenüber dem im Januar vorgeschlagenen Angebot dar. Sie halten den Verkauf daher für angemessen, da er Ressourcen für interessantere Optionen freisetze, darunter die Vereinfachung der Unternehmensstruktur.

Pentixapharm für einen Tag im SDAX und TecDAX

Die Pentixapharm-Aktie liefert ein maues Börsendebüt ab. Der erste Kurs lag bei 5,10 Euro, was dem Ausgabepreis entsprach. Aktuell notiert die Aktie mit 4,62 Euro. Die Abspaltung war von der Hauptversammlung auf Grund der unterschiedlichen Geschäftsfelder der beiden Unternehmen beschlossen worden. Während sich das Kerngeschäft von Eckert & Ziegler (-8,2%) auf die Produktion und den Vertrieb von Radioisotopen konzentriert, fokussiert sich die 2024 gegründete Pentixapharm auf die Entwicklung und Zulassung neuer Radiopharmazeutika. Die Aktie von Pentixapharm wird im Zuge der Abspaltung von Eckert & Ziegler am 3. Oktober für einen Tag in den SDAX und den TecDAX aufgenommen.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.940,08 -0,5% -23,21 +9,3%

Stoxx-50 4.434,92 -0,4% -19,23 +8,3%

DAX 19.074,68 -0,5% -90,07 +13,9%

MDAX 26.630,13 -0,5% -142,91 -1,9%

TecDAX 3.337,91 -0,9% -29,94 +0,0%

SDAX 14.014,67 -0,6% -83,87 +0,4%

FTSE 8.316,45 +0,3% 25,59 +7,2%

CAC 7.525,26 -0,7% -52,33 -0,2%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,15 +0,05 -0,43

US-Zehnjahresrendite 3,81 +0,02 -0,07

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:52 Mi, 17:16 % YTD

EUR/USD 1,1039 -0,1% 1,1041 1,1040 -0,1%

EUR/JPY 162,16 +0,3% 161,95 161,35 +4,2%

EUR/CHF 0,9391 +0,0% 0,9417 0,9387 +1,2%

EUR/GBP 0,8416 +1,1% 0,8378 0,8328 -3,0%

USD/JPY 146,86 +0,3% 146,67 146,17 +4,2%

GBP/USD 1,3115 -1,2% 1,3179 1,3257 +3,1%

USD/CNH (Offshore) 7,0480 +0,2% 7,0382 7,0349 -1,1%

Bitcoin

BTC/USD 60.956,00 +0,2% 61.367,30 61.476,05 +40,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,56 70,10 +2,1% +1,46 +1,3%

Brent/ICE 75,32 73,90 +1,9% +1,42 +0,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 38,75 38,90 -0,4% -0,15 +5,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.646,97 2.658,76 -0,4% -11,79 +28,4%

Silber (Spot) 31,53 31,84 -1,0% -0,31 +32,6%

Platin (Spot) 987,40 1.007,00 -1,9% -19,60 -0,5%

Kupfer-Future 4,61 4,60 +0,3% +0,02 +16,7%

