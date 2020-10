MÄRKTE EUROPA/Geschäftszahlen und Analysten heben die Stimmung

FRANKFURT (Dow Jones)--Gut im Plus zeigen sich Europas Aktienmärkte am Donnerstagnachmittag. Der DAX versucht sogar, sich von der 13.000er-Marke nach oben abzusetzen. Aktuell liegt er 1,1 Prozent höher bei 13.065 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 legt um 0,8 Prozent auf 3.260 Zähler zu. Hoffnungen auf ein zumindest kleines Hilfspaket in den USA heben die Laune. Dazu wird der sachliche Verlauf der Fernsehdebatte zwischen US-Vizepräsident Mike Pence und seiner demokratischen Widersacherin Kamala Harris gut aufgenommen.

Dazu kommen überwiegend gute Nachrichten von Einzelunternehmen - allen voran vom US-Technologieriesen IBM: Dieser überrascht mit guten Geschäftszahlen und vor allem der Ankündigung, das Unternehmen aufzuspalten. Der Markt feiert die Konzentration auf das Cloud-Wachstum und treibt die Aktien um 7 Prozent nach oben. Kurstreibende Wirtschaftsdaten gab es nicht, die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe lagen im erwarteten Rahmen.

Erste Unternehmen legen bereits ihre Geschäftszahlen für das dritte Quartal vor. Die Commerzbank sieht Potenzial für positive Überraschungen. Trotz besserer Ergebnisse im zweiten Quartal seien die Konsenserwartungen an das dritte Quartal kaum erhöht worden. Dies schaffe positives Überraschungspotenzial.

Südzucker enttäuscht

Bei Südzucker geht es allerdings zunächst 11 Prozent tiefer nach Geschäftsausweis. Der operative Gewinn liegt unter Erwartung und zudem wurde der Ausblick der Zuckersparte gesenkt. Analysten zeigen sich danach verstimmt; so senkt Metzler die Aktien daraufhin von "Buy" gleich auf "Sell".

Gesucht sind Aktien mit positiven Analystenstimmen aus konjunkturnahen Branchen. So springen BASF um 2,7 Prozent mit einer Kurszielerhöhung durch Credit Suisse nach oben. Bei Heidelbergcement geht es 3,8 Prozent höher nach Empfehlungen von Metzler und Citi. SMA Solar setzen den jüngsten Höhenflug fort und steigen um weitere 6,8 Prozent auf ein neues Jahreshoch. Auch hier treiben Analystenkommentare, so hat Jefferies die Aktie im Bereich Erneuerbare Energien positiv hervorgehoben.

Dazu sind Aktien der Reise- und Luftfahrtbranche in ganz Europa gesucht. Airbus steigen um 1,7 Prozent, MTU um 3,2 Prozent, Lufthansa um 5,6 Prozent und die Titel der Britisch-Airways-Mutter IAG sogar um 9,5 Prozent.

Bei den Kreuzfahrtreedereien legen Tui und Carnival bis zu 2,5 Prozent zu. Selbst Easyjet steigen um 2,2 Prozent, obwohl die vorläufigen Geschäftszahlen nicht mit der Markterwartung mithalten können. Auch der Ausblick der Fluglinie fiel verhalten aus.

Übernahmehoffnungen kommen auf

Auch Übernahmen oder die Spekulation darauf beflügeln die Kurse. Ein Übernahmegebot treibt die Papiere des Telekomkonzerns Talktalk in London um 20 Prozent. Er hat eine Übernahmeofferte von Toscafund Asset Management für 97 Pence je Aktie erhalten.

In Mailand legen Mediobanca mit anhaltenden Del-Vecchio-Spekulationen 4 Prozent zu. Der Investor hat seine Beteiligung an der Bank auf rund 10,2 Prozent von zuvor 9,9 Prozent ausgebaut. Del Vecchio hat im August von der EZB grünes Licht erhalten, seinen Anteil auf bis zu 19,9 Prozent zu erhöhen.

Bei Rolls-Royce geht es sogar 19 Prozent nach oben. Hier treibt die Aussicht auf eine baldige Gesundung der Unternehmensbilanz sowie erneute Spekulationen, dass tiefe Kursniveau könnte Branchenriesen wie BAE Systems zu einer Übernahme einladen.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.260,14 0,83 26,71 -12,95

Stoxx-50 2.939,21 0,94 27,34 -13,63

DAX 13.065,10 1,06 136,53 -1,39

MDAX 27.877,76 0,94 260,05 -1,54

TecDAX 3.138,92 1,22 37,73 4,11

SDAX 12.843,48 0,69 88,21 2,65

FTSE 5.987,33 0,69 41,08 -21,16

CAC 4.920,79 0,79 38,79 -17,69

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,52 -0,02 -0,76

US-Zehnjahresrendite 0,77 -0,02 -1,91

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:15 Uhr Mi, 17:30 % YTD

EUR/USD 1,1746 -0,16% 1,1773 1,1765 +4,7%

EUR/JPY 124,45 -0,19% 124,80 124,67 +2,1%

EUR/CHF 1,0793 +0,06% 1,0790 1,0784 -0,6%

EUR/GBP 0,9080 -0,31% 0,9105 0,9106 +7,3%

USD/JPY 105,96 -0,03% 106,01 105,98 -2,6%

GBP/USD 1,2934 +0,14% 1,2931 1,2920 -2,4%

USD/CNH (Offshore) 6,7414 +0,08% 6,7344 6,7293 -3,2%

Bitcoin

BTC/USD 10.735,76 +0,71% 10.626,01 10.635,51 +48,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 41,05 39,95 +2,8% 1,10 -27,8%

Brent/ICE 43,04 41,99 +2,5% 1,05 -29,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.896,94 1.887,56 +0,5% +9,38 +25,0%

Silber (Spot) 24,10 23,73 +1,6% +0,37 +35,0%

Platin (Spot) 875,33 868,08 +0,8% +7,25 -9,3%

Kupfer-Future 3,04 3,03 +0,3% +0,01 +7,5%

===

