MÄRKTE EUROPA/Gewinne verfestigt - Kurssprung bei Grenke

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Börsen können am Montagnachmittag nach Eröffnung des US-Handels ihre Gewinne leicht ausbauen. Die Wall Street ist fest gestartet. Stützend wirkt die Nachricht über die mögliche Entlassung von Präsident Donald Trump aus dem Krankenhaus nach seiner Covid-19-Erkrankung, weil damit politische Unsicherheit schwinden dürfte. Im Wahlkampf scheint der Vorsprung des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden stabil zu sein und deutet aktuell auf einen wenig umstrittenen Wahlausgang hin.

Der DAX gewinnt 0,8 Prozent auf 12.793 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,7 Prozent auf 3.212 nach oben. Am Anleihemarkt fallen im Zuge der steigenden Risikobereitschaft die Kurse, die Renditen steigen also. Der Dollar schwächelt auf breiter FRont. Er ist mit den Meldungen zur angeblichen Genesung von US-Präsident Trump als sicherer Hafen aktuell nicht mehr gesucht. der Euro steigt von 1,1713 am Morgen auf 1,1785.

Neue Wirtschaftsdaten aus Europa sind gemischt ausgefallen und bewegen nicht sonderlich. Die Auftragseingänge im deutschen Maschinen- und Anlagenbau haben sich im August weiter abgeschwächt, während der Service-Einkaufsmanagerindex für die Eurozone auch in der Zweitlesung unter der Expansionsschwelle von 50 geblieben ist. Er hat sich aber dennoch etwas besser entwickelt als erwartet. Der Einzelhandel im Euroraum hat im August deutlich mehr als erwartet umgesetzt und in Deutschland ist der von Sentix ermittelte neueste Konjunkturindex erstmals sei Februar wieder positiv ausgefallen.

Hoffnungsschimmer für Grenke

Grenke machen einen Satz um 14,7 Prozent nach oben nach entlastenden Aussagen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG. KPMG hat bestätigt, dass alle Bankguthaben der mit schweren Vorwürfen eines Shortsellers konfrontierten Grenke tatsächlich existieren. Im Handel wird dies mit Erleichterung zur Kenntnis genommen nach den Erfahrungen mit Wirecard, wo genau dies nicht der Fall gewesen war. Im Detail hat KPMG die Bankbestätigungen der 98,5 Prozent der Bankguthaben zum 30. Juni 2020 (1,06 Milliarden Euro) und für 98,6 Prozent der Bankguthaben zum 15. September 2020 (0,96 Milliarden Euro) erhalten.

K+S springen um 17,2 Prozent nach oben. Für Kursfantasie sorgt hier, dass K+S offenbar kurz vor einem Verkauf seines Salzgeschäftes in den USA steht. Der Düngemittelkonzern bestätigte, dass man sich in "sehr fortgeschrittenen Verhandlungen..... befindet". Unternehmenswert und Kaufpreis lägen bei 3,2 Milliarden Dollar. K+S hatte sich im März dazu entschlossen, Morton Salt komplett zu verkaufen, um die mit dem Bau eines teuren Kaliwerks in Kanada angehäuften Schulden um mehr als 2 Milliarden Euro zu senken.

Positive Signale aus China für den Autosektor

Der Automobilsektor liegt 1,6 Prozent vorne. Hier kommen positive Signale aus China, wo sich die Pkw-Verkäufe weiter verbessern. Die Analysten von Jefferies halten die Gewinnschätzungen des Marktes für die Automobilhersteller für zu niedrig. Dies betreffe das dritte Quartal und in einigen Fällen auch 2021.

Der Reisesektor ist der größte Gewinner mit einem Aufschlag von 2,2 Prozent: Lufthansa steigen um 2,1 und Air France um 3,7 Prozent.

Shop Apotheke gewinnen 3,4 Prozent. Hier überzeugt das weiter sehr hohe Wachstum angesichts eines Umsatzplus von 39,7 Prozent im dritten Quartal. Auf Sicht von neun Monaten liege es nun bei 38,1 Prozent und damit zum Beispiel bisher deutlich über der Schätzung der Warburg-Analysten, die für 2020 ein Plus von 31,9 Prozent erwartet hatten. Das Konkurrenzpapier Zur Rose verteuert sich um 2,3 Prozent.

Bei Sartorius wird der als klein bezeichnete Zukauf von BIA Separations mit einem Plus von 3,3 Prozent honoriert. Die UBS hält die Übernahme zwar aus technologischer Perspektive für sinnvoll, aber mit der Bewertung des 14-fachen des Umsatzes auch nicht gerade für billig.

Crash bei Cineworld

Einen Crash von 39,8 Prozent erleidet die Aktie von Cineworld. Der Kinobetreiber wird angesichts der Corona-Folgen den Betrieb in den USA und Großbritannien aussetzen. Betroffen sind 536 Kinos in den USA und 127 in Großbritannien mit 45.000 Mitarbeitern. "Die abermalige Verschiebung des nächsten James-Bond-Films war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte", so Marktstratege Neil Wilson von Markets.com.

Für Dufry geht es um 17,4 Prozent auf 32,89 Franken nach oben. Positiv wird zum einen gesehen, dass die Schweizer ein Joint-Venture mit dem chinesischen Internet-Giganten Alibaba eingegangen sind. Zum anderen will sich nach dem Finanzinvestor Advent nun auch Alibaba mit bis zu 10 Prozent zu 28,50 Franken je Aktie an dem Betreiber von Duty-Free-Shops beteiligen.

Um 15 Prozent nach oben schießen die Aktien der Weir Group. Der Pumpenhersteller verkauft seine Öl- und Gassparte an Caterpillar.

In der dritten deutschen Reihe gewinnen Einhell 7,4 Prozent. Das Unternehmen geht mit Blick auf die Entwicklung nach den ersten neun Monaten nun davon aus, dass 2020 die Umsätze bei 670 Millionen Euro liegen werden. Die bisherige Schätzung lag bei 620 bis 630 Millionen Euro.

Singulus Technologies steigen um 11,5 Prozent zu. Das Unternehmen soll einem der größten japanischen Photovoltaikhersteller eine Produktionsanlage liefern.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.214,85 0,75 23,92 -14,16

Stoxx-50 2.921,71 0,36 10,58 -14,14

DAX 12.802,87 0,90 113,83 -3,37

MDAX 27.694,34 1,63 445,19 -2,18

TecDAX 3.124,17 1,47 45,35 3,62

SDAX 12.705,83 1,47 183,87 1,55

FTSE 5.941,99 0,68 39,87 -21,75

CAC 4.860,23 0,73 35,35 -18,70

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,51 0,03 -0,75

US-Zehnjahresrendite 0,75 0,05 -1,93

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7:50 Uhr Fr, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1788 +0,65% 1,1735 1,1717 +5,1%

EUR/JPY 124,53 +0,77% 123,88 123,44 +2,2%

EUR/CHF 1,0783 +0,14% 1,0762 1,0777 -0,7%

EUR/GBP 0,9087 +0,22% 0,9071 0,9055 +7,4%

USD/JPY 105,64 +0,14% 105,57 105,35 -2,9%

GBP/USD 1,2973 +0,42% 1,2936 1,2941 -2,1%

USD/CNH (Offshore) 6,7190 -0,53% 6,7435 6,7539 -3,6%

Bitcoin

BTC/USD 10.719,51 +0,70% 10.672,76 10.533,51 +48,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 38,94 37,05 +5,1% 1,89 -31,5%

Brent/ICE 41,11 39,27 +4,7% 1,84 -32,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.912,90 1.899,50 +0,7% +13,40 +26,1%

Silber (Spot) 24,24 23,74 +2,1% +0,50 +35,8%

Platin (Spot) 892,43 883,33 +1,0% +9,10 -7,5%

Kupfer-Future 2,94 2,98 -1,3% -0,04 +4,1%

