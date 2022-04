MÄRKTE EUROPA/Gewinnmitnahmen am Nachmittag - BPM haussieren

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen kommen am Freitagnachmittag von den Tageshochs zurück. Damit setzen kurz vor dem Wochenende Gewinnmitnahmen ein. Der DAX legt um 0,8 Prozent auf 14.195 Punkte zu nach einem Tageshoch bei 14.322, der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,8 Prozent auf 3.834 Zähler. Im Handel ist von einer Gegenbewegung auf die jüngsten Abgaben die Rede. Insgesamt bleibe das Börsenumfeld mit Ukraine-Krieg und Russland-Sanktionen, einer hohen Inflation und deswegen steigenden Marktzinsen und Lockdowns in China schwierig, heißt es.

Die 27 EU-Staaten hatten am Vorabend das von der EU-Kommission vorgeschlagene Kohle-Embargo gegen Russland gebilligt. Das nunmehr fünfte Sanktionspaket der EU wurde so erwartet und setzt damit keinen Impuls. Der Kalender ist zum Wochenschluss recht leer.

Wahlen in Frankreich könnten spannend werden

In Frankreich wird der Staatspräsident gewählt, eine Wiederwahl von Emmanuel Macron ist für die Commerzbank nicht mehr so sicher, wie noch vor einigen Wochen geglaubt. Die erste Runde findet am Sonntag statt und es ist damit zu rechnen, dass Macron und seine stärkste Konkurrentin Marine Le Pen zwei Wochen später in der Stichwahl gegeneinander antreten werden.

Die jüngsten Umfragen deuten an, dass diese Stichwahl knapper ausfallen könnte als bisher gedacht. Diese Unsicherheit hat zuletzt den französischen Aktien- und Rentenmarkt belastet. Am Freitag geht es mit den Kursen in Paris aber um 0,7 Prozent nach oben. Die DWS sieht den Wahlen recht gelassen entgegen.

Positiv werden die Umsatzzahlen von Beiersdorf an der Börse aufgenommen. Beiersdorf erreichte nach vorläufigen Geschäftszahlen im ersten Quartal 2022 eine über der Erwartung des Kapitalmarkts liegende Steigerung des Konzernumsatzes von organisch 10,3 Prozent. Dennoch verliert die Aktie um 0,7 Prozent. Das Unternehmen hat sich vorsichtig zu den weiteren Aussichten geäußert.

Um deutliche 9,3 Prozent geht es für die Aktie von K+S nach oben. Dabei profitiert der Wert nach Aussage aus dem Handel von einer Hochstufung aus dem Hause JP Morgan um gleich zwei Stufen auf "Outperform" nach zuvor "Underperform". Das Kursziel offeriert zudem deutliches Aufwärtspotenzial.

Die Aktie von Scout24 legt gleich um 13 Prozent zu. Treiber ist nach Aussage aus dem Handel ein Bericht mit Verweis auf die Quelle "Dealreporter", demzufolge Finanzinvestoren ein erneutes Mal ein Auge auf das Unternehmen werfen. Demnach sollen Hellman & Friedman, EQT und Permira Interesse geäußert haben. Aber auch Cinven Partners und CVC Capital Partners sollen dem Bericht zufolge interessiert sein. Im Mai 2019 war ein Übernahmeversuch gescheitert.

Die 4 Milliarden Kronen schwere Abschreibung auf russische Vermögenswerte durch Volvo sind am Markt eingepreist. Damit sei nach entsprechenden Abschreibungen durch die Wettbewerber zu rechnen gewesen, so Kepler Cheuvreux. Die Analysten bestätigen ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Volvo gewinnen 1,4 Prozent.

Frasers Group baut Beteiligung an Hugo Boss aus

Leicht positiv wird an der Börse gewertet, dass der britische Einzelhändler Frasers seine Beteiligung an Hugo Boss (+1,7%) erneut erhöht hat. Die Briten halten nun 1,5 Millionen Stammaktien, was 2,1 Prozent des gesamten Aktienkapitals von Hugo Boss entspricht sowie 16,3 Millionen Aktien über Finanzinstrumente, entsprechend 23,2 Prozent des Aktienkapitals des MDAX-Konzerns. Mit Erreichen der Sperrminorität dürfte das Ziel erreicht sein, heißt es dazu aus dem Handel.

Für die Aktie der italienischen Banco BPM geht es um 13,4 Prozent nach oben, nachdem die französische Bank Credit Agricole mit 9,18 Prozent bei dem Partnerinstitut eingestiegen ist. Wie die Credit Agricole erklärt, wird auf Basis des Anteilserwerbs die strategische Partnerschaft mit Banco BPM ausgebaut. Die beiden Banken arbeiten bereits in einem Gemeinschaftsunternehmen im Bereich Verbraucherfinanzierung zusammen. In der Vergangenheit wurde mehrmals die Unicredit als möglicher Käufer der Banco BPM genannt.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.833,69 +0,8% 31,68 -10,8%

Stoxx-50 3.770,65 +1,0% 37,16 -1,3%

DAX 14.195,31 +0,8% 117,16 -10,6%

MDAX 30.690,18 +1,0% 295,62 -12,6%

TecDAX 3.261,19 -0,5% -17,37 -16,8%

SDAX 14.291,65 +0,5% 69,16 -12,9%

FTSE 7.634,25 +1,1% 82,44 +2,3%

CAC 6.507,03 +0,7% 45,35 -9,0%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 0,69 +0,01 +0,87

US-Zehnjahresrendite 2,70 +0,03 +1,19

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:06 Uhr Do, 17:38 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0838 -0,4% 1,0864 1,0902 -4,7%

EUR/JPY 135,02 +0,1% 134,71 135,02 +3,2%

EUR/CHF 1,0155 -0,1% 1,0153 1,0170 -2,1%

EUR/GBP 0,8346 +0,3% 0,8317 0,8348 -0,7%

USD/JPY 124,57 +0,5% 123,98 123,86 +8,2%

GBP/USD 1,2986 -0,7% 1,3064 1,3060 -4,0%

USD/CNH (Offshore) 6,3750 +0,2% 6,3620 6,3622 +0,3%

Bitcoin

BTC/USD 42.896,36 -1,4% 43.634,71 43.297,63 -7,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 96,35 96,03 +0,3% 0,32 +30,3%

Brent/ICE 100,92 100,58 +0,3% 0,34 +31,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.940,14 1.931,93 +0,4% +8,21 +6,1%

Silber (Spot) 24,56 24,62 -0,3% -0,06 +5,3%

Platin (Spot) 977,23 966,08 +1,2% +11,15 +0,7%

Kupfer-Future 4,73 4,70 +0,6% +0,03 +6,2%

===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 08, 2022 10:04 ET (14:04 GMT)