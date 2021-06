MÄRKTE EUROPA/Gewinnmitnahmen belasten zum Halbjahresultimo

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch im Minus geschlossen. Im Handel hieß es zum einen, dass Investoren nach dem starken ersten Halbjahr Gewinne mitgenommen hätten, zum anderen wurde aber auch auf wieder steigende Corona-Sorgen als Belastungsfaktor verwiesen.

Der DAX schloss 1,0 Prozent tiefer bei 15.531 Punkten, während er im ersten Halbjahr Jahres 2021 insgesamt ein Plus von 13,2 Prozent zustande brachte. Für den Euro-Stoxx-50 ging es zum Halbjahresultimo um 1,1 Prozent auf 4.064 Punkte nach unten, er schnitt im ersten Halbjahr mit rund 14,6 Prozent noch einen Tick besser ab als der DAX.

Am Anleihemarkt zogen die Notierungen deutlich an, die Renditen gaben also nach. Der Dollar machte weiter Boden gut, der Euro gab auf 1,1853 Dollar deutlich nach. Aus den USA waren sehr robuste Job-Daten von den Privatunternehmen gemeldet worden.

Verkauft wurden am Mittwoch insbesondere die Favoriten des ersten Halbjahres. So gaben die Stoxx-Branchenindizes der Automobil- und der Bankaktien um 1,9 bzw. 1,0 Prozent nach.

Grandvision haussieren - Essilorluxottica hält Kurs

Für Gesprächsstoff sorgten Essilorluxottica (+0,1%) und Grandvision (+14,2%). Essilorluxotticia will die Grandvision-Übernahme wie geplant durchziehen und zwar bereits zum 1. Juli. "Nach dem jüngsten Störfeuer ist die Entwicklung nun sicherlich überraschend", meinte ein Händler. Ein Gericht hatte Essilorluxottica gerade erst die Möglichkeit eingeräumt, wegen Fehlverhaltens von Grandvision von seinem Gebot zurückzutreten.

Grandvision wird dem Optikkonzern Essilorluxottica nach Meinung der UBS eine geografische Diversifizierung und ein umfangreicheres Netzwerk liefern. Ohne Berücksichtigung potenzieller Synergieeffekte werde der Gewinnzuwachs in diesem Jahr bei rund 7 Prozent liegen. Zu Grandvision gehören auch die 800 deutschen Apollo-Filialen.

Ohio-Urteil drückt VW

Ein Urteil in Ohio zu "Diesel-Gate" belastete den Kurs von VW (-2,3%). Das oberste Gericht des US-Bundesstaats hat entschieden, dass Ohio Ansprüche gegen VW trotz der Einigung des Konzerns mit den Bundesbehörden verfolgen darf.

Die Verzögerungen bei der Einführung des E-Rezepts drückten wieder auf die Kurse der Online-Apotheken. Für Shop Apotheke ging es um 4,5 Prozent nach unten, Zur Rose gaben um 3,4 Prozent nach. Zur geplanten Einführung am 1. Juli liegen die Voraussetzungen weiterhin nicht vor, wie "Apotheke adhoc" von Gematik erfahren hat, die sich um die Digitalisierung der Patientenakten kümmert.

Ölpreise vor Opec+ etwas höher

Die Ölpreise zogen im Vorfeld des Opec+-Treffens am Donnerstag etwas an um rund ein halbes Prozent. Nach Aussage aus dem Handel macht die Spekulation die Runde, dass das Kartell die aktuelle Fördermengen doch beibehalten könnte. Zuletzt wurde mehrheitlich mit einer leichten Ausweitung gerechnet. Für den Preisanstieg dürften aber auch neue US-Ölvorratsdaten gesorgt haben. Sie zeigten für die vergangene Woche deutliche Rückgänge.

===

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

stand absolut in % seit

Jahresbeginn

Euro-Stoxx-50 4.064,30 -43,21 -1,1% +14,4%

Stoxx-50 3.512,50 -27,50 -0,8% +13,0%

Stoxx-600 452,84 -3,53 -0,8% +13,5%

XETRA-DAX 15.531,04 -159,55 -1,0% +13,2%

FTSE-100 London 7.037,47 -50,08 -0,7% +9,7%

CAC-40 Paris 6.507,83 -59,60 -0,9% +17,2%

AEX Amsterdam 729,52 -4,67 -0,6% +16,8%

ATHEX-20 Athen 2.140,14 -26,85 -1,2% +10,6%

BEL-20 Bruessel 4.125,95 -32,50 -0,8% +13,9%

BUX Budapest 47.238,09 -521,53 -1,1% +12,2%

OMXH-25 Helsinki 5.331,77 -38,90 -0,7% +16,3%

ISE NAT. 30 Istanbul 1.462,91 -20,09 -1,4% -10,6%

OMXC-20 Kopenhagen 1.654,35 -4,02 -0,2% +12,9%

PSI 20 Lissabon 5.083,39 -48,40 -1,0% +2,8%

IBEX-35 Madrid 8.821,20 -93,90 -1,1% +9,3%

FTSE-MIB Mailand 25.102,04 -255,32 -1,0% +14,1%

RTS Moskau 1.653,78 +13,70 +0,8% +19,2%

OBX Oslo 993,35 -10,26 -1,0% +15,7%

PX Prag 1.152,85 -9,54 -0,8% +12,2%

OMXS-30 Stockholm 2.263,13 -16,62 -0,7% +20,7%

WIG-20 Warschau 2.218,41 -39,83 -1,8% +11,8%

ATX Wien 3.402,02 -48,84 -1,4% +24,2%

SMI Zuerich 11.942,72 -85,73 -0,7% +11,6%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,21 -0,04 -0,45

US-Zehnjahresrendite 1,44 -0,03 -1,24

DEVISEN zuletzt +/- % Mi., 8:07h Di, 17:32h % YTD

EUR/USD 1,1853 -0,4% 1,1898 1,1911 -3,0%

EUR/JPY 131,58 +0,0% 131,46 131,58 +4,4%

EUR/CHF 1,0965 +0,0% 1,0968 1,0956 +1,4%

EUR/GBP 0,8583 -0,2% 0,8596 0,8603 -3,9%

USD/JPY 111,02 +0,4% 110,48 110,47 +7,5%

GBP/USD 1,3808 -0,2% 1,3844 1,3844 +1,0%

USD/CNH (Offshore) 6,4652 -0,0% 6,4649 6,4637 -0,6%

Bitcoin

BTC/USD 34.332,51 -5,3% 35.016,26 36.219,01 +18,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,61 72,98 +0,9% 0,63 +52,2%

Brent/ICE 75,16 74,76 +0,5% 0,40 +46,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.767,45 1.761,35 +0,3% +6,10 -6,9%

Silber (Spot) 26,03 25,78 +1,0% +0,25 -1,4%

Platin (Spot) 1.069,78 1.074,63 -0,5% -4,85 -0,1%

Kupfer-Future 4,30 4,28 +0,4% +0,02 +21,8%

