MÄRKTE EUROPA/Gewinnmitnahmen im DAX - Hermes beflügeln Luxusaktien

DOW JONES--Wenig verändert zeigen sich die europäischen Aktienmärkte zum Wochenausklang. Nach der jüngsten Rally kommt es im DAX zu leichten Gewinnmitnahmen. Der Index verliert 0,4 Prozent auf 22.521 Punkte, nachdem er am Vortag bei 22.625 Punkten erneut ein Rekordhoch markiert hatte. Der Euro-Stoxx-50 zeigt sich kaum verändert bei 5.503 Punkten. Hier stützen die Aktien der Luxusgüterhersteller nach überzeugenden Geschäftszahlen von Hermes. Der jüngste Zollvorstoß von US-Präsident Donald Trump wird von den Investoren eher positiv bewertet. Durch individuelle Verhandlungen mit jedem einzelnen Land werde mit deutlich geringeren Schäden für die Volkswirtschaften gerechnet, heißt es.

Wer­bung Wer­bung

Ab dem Berichtstag steht zudem die Münchner Sicherheitskonferenz im Fokus und hier vor allem die Rede von US-Vizepräsident JD Vance am Nachmittag. In einem Interview mit dem Wall Street Journal hat er Moskau mit Sanktionen und auch militärischen Maßnahmen gedroht, falls der russische Präsident Wladimir Putin einem Friedensabkommen mit der Ukraine nicht zustimmen sollte, das dem angegriffenen Land langfristig die Unabhängigkeit garantiert.

Kommendes Wochenende steht zudem die Bundestageswahl an. Unter Zugrundelegung der jüngsten Umfragen könnte eine Zweierkoalition derzeit eine Option zur Regierungsbildung darstellen.

Wer­bung Wer­bung

Die Nachrichtenflut der vergangenen Tage ist in den Kursen eingepreist, die Luft wird mit Blick auf die inzwischen erreichten Bewertungen dünner. Der DAX hatte am Vortag bereits Allzeithoch Nummer 16 in diesem Jahr markiert. Schon zu Jahresbeginn war die Frage legitim, wohin der DAX noch steigen soll. Seitdem liegt der Index 13 Prozent im Plus.

Für die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) geht es nach einem enttäuschenden Ausblick von US-Wettbewerber DaVita um 4,9 Prozent nach unten. Der US-Anbieter medizinischer Versorgungsdienstleistungen erwartet für 2025 ein bereinigtes Ergebnis zwischen 10,20 und 11,30 US-Dollar pro Aktie, Analysten hatten hingegen mit 11,38 Dollar gerechnet.

Wer­bung Wer­bung

Die Aktien von Siemens werden ex Dividende gehandelt.

Nach dem jüngsten Rücksetzer legt die Rheinmetall-Aktie um 6 Prozent zu und ist damit DAX-Tagesgewinner. HSBC sieht klare Hinweise darauf, dass die EU aufgrund höherer Nato-Ziele und auf Druck der USA ihre Rüstungsausgaben kräftig anheben wird. In den Bewertungsmultiplikatoren und den Konsensschätzungen für Rheinmetall spiegele sich das daraus resultierende Wachstumspotenzial aber noch nicht wider, merken die Analysten an. Hensoldt steigen im Gefolge um 10,4 Prozent.

Hermes International hat ihren Umsatz im Schlussquartal 2024 vor allem dank eines starken Amerika-Geschäfts deutlich gesteigert. Der französische Luxusmodekonzern übertraf die Erwartungen der Analysten, die Aktie klettert um 0,9 Prozent. Im Gefolge geht es auch für die Aktien von LVMH und Richemont nach oben.

NatWest hat nach Einschätzung von Keefe, Bruyette & Woods solide Geschäftszahlen vorgelegt. Das Unternehmen hat seine Prognose angehoben, die nun mit dem Konsens übereinstimme. Die fehlende Ankündigung eines Aktienrückkaufs könnte etwas enttäuschend sein, urteilen die Analysten. Die Aktie fällt um 3,6 Prozent.

Die Aktien von United Internet (-8,2%) und deren Tochter 1&1 (-5,8%) fallen deutlicher. Die EBIT-Verfehlung bei United Internet wegen der Entwicklung bei 1&1 kommt nach Aussage eines Marktteilnehmers nicht unerwartet. United Internet hatte nach den Neunmonatszahlen zwar noch den EBITDA-Ausblick bestätigt. Wie bei den Analysten der DZ Bank zu lesen ist, wurde aber bereits damals einschränkend gesagt, dass dies nur unter der Bedingung zu erreichen sei, dass ein wesentlicher Netzaufbaupartner eine Kompensationszahlung für den Netzausfall im Mai und dessen Konsequenzen leisten wird - was bisher nicht der Fall ist. Das EBIT von United Internet für 2024 sank in der Folge auf 638,7 Millionen Euro, was rund 15 Prozent unterhalb der Markterwartung liegt.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.503,01 +0,0% 2,51 +12,4%

Stoxx-50 4.719,06 -0,1% -6,31 +9,5%

DAX 22.520,61 -0,4% -91,41 +13,1%

MDAX 27.702,39 -0,2% -58,14 +8,3%

TecDAX 3.843,76 -0,4% -15,70 +12,5%

SDAX 14.851,93 +0,4% 57,24 +8,3%

FTSE 8.740,84 -0,3% -23,88 +7,9%

CAC 8.186,13 +0,3% 22,02 +10,9%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,42 +0,00 +0,06

US-Zehnjahresrendite 4,53 -0,01 -0,04

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:14 Do, 17:15 % YTD

EUR/USD 1,0465 -0,0% 1,0470 1,0443 +1,1%

EUR/JPY 159,62 -0,2% 159,71 159,76 -2,0%

EUR/CHF 0,9438 -0,2% 0,9463 0,9445 +0,6%

EUR/GBP 0,8321 -0,1% 0,8330 0,8330 +0,6%

USD/JPY 152,54 -0,2% 152,54 153,02 -3,1%

GBP/USD 1,2578 +0,1% 1,2570 1,2534 +0,5%

USD/CNH (Offshore) 7,2671 -0,0% 7,2726 7,2900 -0,9%

Bitcoin

BTC/USD 97.108,70 +0,8% 96.993,50 95.728,75 +2,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,42 71,29 +0,2% +0,13 +0,2%

Brent/ICE 75,21 75,02 +0,3% +0,19 +1,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 48,735 51,01 -4,5% -2,27 +1,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.935,77 2.931,06 +0,2% +4,71 +11,9%

Silber (Spot) 33,29 32,33 +3,0% +0,96 +15,3%

Platin (Spot) 1.007,70 1.000,35 +0,7% +7,35 +11,1%

Kupfer-Future 4,78 4,78 -0,0% -0,00 +18,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 14, 2025 06:16 ET (11:16 GMT)