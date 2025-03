MÄRKTE EUROPA/Gewinnmitnahmen - Luxusaktien sehr schwach

DOW JONES--Nach der jüngsten Aufwärtsbewegung an den europäischen Aktienmärkten und einem Rekordhoch im DAX geht es am Freitag im frühen Handel deutlich nach unten. Auch, nachdem es an der Wall Street klar abwärts ging. Der DAX verliert 1,4 Prozent auf 23.102 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,9 Prozent nach unten. Der Euro zieht auf dem erhöhten Niveau an, er kostet rund 1,0850 Dollar. Am Anleihemarkt geht es seitwärts, nachdem dort die Renditen am Vorabend noch einen Schub nach unten erlebt hatten. Die deutsche Zehnjahresrendite liegt bei 2,81 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Die Warnsignale nehmen zu, der auch als Angstbarometer bezeichnete Volatilitätsindex deutet darauf hin, dass mit unruhigem Fahrwasser gerechnet wird. Marktteilnehmer weisen darauf hin, dass der Markt zuletzt mit der Spekulation auf ein massives Konjunkturpaket zugelegt habe, dieses aber erst noch Hürden nehmen müsse und außerdem die Auswirkungen auf die Geschäfte der Unternehmen auf sich warten lassen dürften.

Dazu sendet die US-Technologiebörse ein charttechnisches Warnsignal. Der Nasdaq-100-Index hat erstmals seit März 2023 unter der 200-Tage-Durchschnittsline geschlossen. Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners, betont, dass in den vergangenen zwei Jahren alle Korrekturen an der 200-Tage-Linie zu Ende gewesen seien.

Wer­bung Wer­bung

Für etwas Zurückhaltung dürfte auch sorgen, dass am frühen Nachmittag der kurzfristig oft richtungweisende US-Arbeitsmarktbericht auf der Agenda steht. Später am Tag stehen außerdem diverse Redebeiträge von Fed-Mitgliedern auf dem Kalender.

Nachrichtenlage dünn

Im schwachen Marktumfeld zeigen sich Airbus kaum verändert. Der Flugzeugbauer hat im Februar 40 Maschinen an 25 Kunden ausgeliefert und damit die Erwartung der Jefferies-Analysten um ein Flugzeug übertroffen. Allerdings habe Airbus im bisherigen ersten Quartal 14 Auslieferungen weniger als im Vorjahr, was einen schwierigen Volumen- und Mix-Gegenwind für das operative Ergebnis bedeute, weil der Rückgang vor allem margenstarke Modelle betreffe, so die Analysten.

Wer­bung Wer­bung

Für Aktien europäischer Luxus-Labels geht es im schwachen Gesamtmarkt deutlicher nach unten. So verlieren Kering 4,3, Moncler 3 und LVMH 2,8 Prozent. Im MDAX sacken Hugo Boss um 3,1 Prozent ab. Nach Aussage aus dem Handel belasten neue Daten aus China. Vor allem die gemeldete Importe überraschten negativ, sie sanken wider Erwarten deutlich.

Autoaktien verlieren gemessen am Stoxx-Subindex 1,4 Prozent. Hier bremst die Sorge vor US-Importzöllen, nachdem US-Präsident Trump zuletzt entsprechende Andeutungen machte.

Ruhiger geht es beiden zuletzt haussierenden Rüstungswerten zu. Die Analysten von Kepler haben Hensoldt auf "Reduce" gesenkt, nachdem das jüngst erst erhöhte Kursziel klar übertroffen wurde. Hensoldt fallen um 6,2 Prozent zurück auf 68,45 Euro. Rheinmetall liegen 2,3 Prozent im Minus, Renk 0,5 und Leonardo 1,1 Prozent.

About You (-0,2%) zeigen sich wenig bewegt davon, dass Zalando nun über 90 Prozent der About-You-Aktien besitzt und die Minderheitsaktionäre nun herausgedrängt werden sollen. Zalando verlieren 1,7 Prozent.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.472,90 -0,9% -47,6% +12,8% +12,3%

Stoxx-50 4.689,67 -0,5% -24,1% +9,4% +10,1%

DAX 23.102,17 -1,4% -317,3% +17,6% +16,1%

MDAX 29.788,84 -1,7% -500,8% +18,4% +16,2%

TecDAX 3.816,42 -1,3% -49,7% +13,1% +12,3%

SDAX 15.588,85 -1,0% -165,2% +14,9% +14,9%

CAC 8.116,46 -1,0% -81,2% +11,1% +11,1%

DEVISEN zuletzt +/- % Schluss Vortag Do, 17:00 % YTD

EUR/USD 1,0846 +0,5% 1,0792 1,0818 +4,3%

EUR/JPY 159,8655 +0,1% 159,6805 160,3450 -2,0%

EUR/CHF 0,9523 -0,1% 0,9535 0,9586 +2,0%

EUR/GBP 0,8397 +0,2% 0,8378 0,8393 +1,3%

USD/JPY 147,3965 -0,4% 147,9640 148,2140 -6,0%

GBP/USD 1,2917 +0,3% 1,2882 1,2889 +2,9%

USD/CNY 7,1636 +0,1% 7,1570 7,1517 -0,8%

USD/CNH 7,2353 -0,2% 7,2466 7,2440 -1,2%

AUS/USD 0,6317 -0,2% 0,6331 0,6351 +2,3%

Bitcoin USD 88.432,80 -2,1% 90.288,30 90.804,45 -3,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,18 66,36 +1,2% 0,82 -0,3%

Brent/ICE 70,28 69,42 +1,2% 0,86 -6,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.921,97 2.910,89 +0,4% 11,08 +10,9%

Silber (Spot) 30,09 30,26 -0,6% -0,17 +8,3%

Platin (Spot) 900,43 896,54 +0,4% 3,89 +2,4%

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 07, 2025 04:26 ET (09:26 GMT)