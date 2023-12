MÄRKTE EUROPA/Gewinnmitnahmen - Vodafone sehr fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind etwas leichter in die vorletzte Handelswoche des Jahres gestartet. Marktteilnehmer sprechen von Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Gewinnen und Nachwehen des großen Verfalltags am Freitag. Der DAX verliert 0,4 Prozent auf 16.687 Punkten, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,5 Prozent nach unten. Mit einem Abschlag von 1,1 Prozent gehören die Aktien der Automobilhersteller zu den größten Verlierern. Die Stimmung wird hier getrübt durch die Entscheidung aus Deutschland, die Prämien für E-Auto-Käufe vorzeitig einzufrieren.

Die Analysten von Barclays warnen derweil, dass nach der jüngsten scharfen Jahresendrally das nächste Jahr für die Anleger enttäuschen könnte, weil sie weniger Raum für weiteres Aufwärtspotenzial lasse. Die Spekulation auf 2024 sinkende US-Leitzinsen war zuletzt bereits weit fortgeschritten und gehen deutlich über die Projektionen er US-Notenbank hinaus. Am Anleihemarkt tendieren die Kurse am Morgen seitwärts.

Die Ölpreise steigen um knapp 1 Prozent. Hier bewegen Sorgen vor Störungen der Öltransporte die Preise angesichts von jüngsten Angriffen auf Schiffe im Roten Meer.

Im Fokus steht der Ifo-Geschäftsklimaindex um 10.00 Uhr. Die Stimmung in den Chefetagen deutscher Unternehmen dürfte sich weiter leicht aufgehellt haben. Seit September wird die Aufwärtsbewegung des wichtigsten deutschen Konjunkturfrühindikators sowohl von einer besseren Beurteilung der aktuellen Lage als auch von besseren Geschäftserwartungen getragen. Angesichts der jüngst schwachen Ergebnisse der Einkaufsmanagerumfrage sehen Experten aber auch die Möglichkeit, dass es in die andere Richtung geht.

Energiekontor erhöht Prognose

Am Aktienmarkt gewinnen Vodafone 4 Prozent. Hier treibt, dass die Iliad Group den Vorschlag unterbreitet hat, ihr italienisches Geschäft mit dem von Vodafone zu bündeln. Telecom Italia legen mit der Konsolidierungsfantasie um 2,8 Prozent zu.

Für Energiekontor geht es um 8 Prozent nach oben. Das SDAX-Unternehmen hat auf Grund der positiven Entwicklung im Projektgeschäft die Prognose für das Vorsteuerergebnis im Geschäftsjahr 2023 angehoben.

Thyssenkrupp Nucera legen um fast 5 Prozent zu. Die Wasserstofftochter von Thyssenkrupp (-0,5%) hat ihre Viertquartalszahlen vorgelegt und im Gesamtjahr den operativen Gewinn deutlich erhöht. Im neuen Geschäftsjahr D2023/24 rechnet Nucera aber bei mittlerem zweistelligen Umsatzwachstum mit einem operativen Verlust.

Die Analysten von Baader werten den am Freitagnachmittag mitgeteilten Kauf der Mehrheitsbeteiligung an der KMW Reisen GmbH und der Super Urlaub GmbH durch HomeToGo (+2,4% auf 2,60 Euro) positiv. Sie haben darauf das Kursziel von 4,40 auf 5,50 Euro erhöht.

Ceconomy knicken um über 8 Prozent ein. Das Unternehmen will zwar im seit Oktober laufenden aktuellen Geschäftsjahr den operativen Gewinn stärker als den Umsatz steigern und setzt dafür "weiterhin auf strikte Kostendisziplin". Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/23 per Ende September fiel nach Steuern allerdings ein Verlust an.

Schott Pharma nun im SDAX

Umgesetzt wurden zum Handelsstart eine Reihe von Indexänderungen. Auf europäischer Ebene ersetzen unter anderem Wolters Kluwer (-0,4%) Flutter (+1,3%) im Euro Stoxx-50.

In der DAX-Familie steigen Aroundtown, Krones und Siltronic in den MDAX auf. Neu in den SDAX kommen als Absteiger aus dem MDAX Befesa, Dürr und Prosieben und als Aufsteiger KSB, Mutares und Schott Pharma. Die Pharmasparte des Mainzer Spezialglasherstellers kam erst in September an die Börse. Abgesehen von Schott (-3,7%) tut sich bei den betroffenen Akien kursmäßig eher wenig.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.528,55 -0,5% -20,89 +19,4%

Stoxx-50 4.064,67 -0,1% -5,96 +11,3%

DAX 16.686,73 -0,4% -64,71 +19,9%

MDAX 26.926,94 -0,8% -206,86 +7,2%

TecDAX 3.317,24 -0,4% -12,20 +13,6%

SDAX 13.526,78 -0,7% -90,70 +13,4%

FTSE 7.589,27 +0,2% 12,91 +1,7%

CAC 7.555,46 -0,5% -41,45 +16,7%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,02 +0,00 -0,55

US-Zehnjahresrendite 3,90 -0,01 +0,02

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:38 Fr, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,0919 +0,2% 1,0927 1,0911 +2,0%

EUR/JPY 155,43 +0,3% 155,51 154,69 +10,7%

EUR/CHF 0,9489 +0,1% 0,9496 0,9467 -4,1%

EUR/GBP 0,8606 +0,1% 0,8605 0,8599 -2,8%

USD/JPY 142,34 +0,1% 142,34 141,78 +8,6%

GBP/USD 1,2685 +0,1% 1,2699 1,2687 +4,9%

USD/CNH (Offshore) 7,1366 +0,0% 7,1354 7,1284 +3,0%

Bitcoin

BTC/USD 41.173,17 -1,2% 41.227,52 42.514,54 +148,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,04 71,43 +0,9% +0,61 -6,2%

Brent/ICE 77,07 76,55 +0,7% +0,52 -5,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 33,25 33,80 -1,6% -0,55 -59,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.023,10 2.019,83 +0,2% +3,27 +10,9%

Silber (Spot) 24,02 23,88 +0,6% +0,14 +0,2%

Platin (Spot) 952,39 943,64 +0,9% +8,75 -10,8%

Kupfer-Future 0,00 3,89 0% 0 +2,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

