MÄRKTE EUROPA/Gewinnmitnahmen zum US-Feiertag

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit leichten Gewinnmitnahmen sind Europas Aktienmärkte in die neue Handelswoche gestartet. Wegen des langen Feiertagswochenendes wird am Montag in den USA nicht gehandelt. Die Impulse dürften daher gering bleiben. Die Wall Street hatte am Freitag zwar erneut Rekordvorlagen geliefert, andererseits sind die Vorlagen aus Asien aber uneinheitlich. Auf die Stimmung drücken ein deutlicher Rückgang des Caixin-Einkaufsmanager-Index für das Dienstleistungsgewerbe sowie die zunehmende Gängelung chinesischer Internet-Unternehmen durch Peking. Der DAX gibt 0,5 Prozent nach auf 15.566 Punkte, der Euro-Stoxx-50 fällt 0,4 Prozent auf 4.066 Zähler.

Bewegung gibt es im britischen Einzelhandel. Dort will eine Investorengruppe unter der Führung der Softbank-Tochter Fortress die Supermarktkette Morrisons für 6,3 Milliarden Pfund übernehmen. Die Akquisition ist eine Wette darauf, dass der Einzelhändler in einer wettbewerbsintensiven Branche, die mit der Verlagerung zum Online-Handel zu kämpfen hat, erfolgreich sein kann. Morrison springen um über 11 Prozent nach oben. Auch für Tesco und Sainsbury geht es je über 1 Prozent höher.

Es geht wieder los mit Dienstreisen

Lufthansa reagieren wie erwartet fester auf eine deutlich anziehende Nachfrage nach Dienstreisen. Die Aktien steigen um 1,1 Prozent. "Die Erholung kommt schneller als erwartet", sagt ein Marktteilnehmer. Die Lufthansa selbst spricht von einem "Comeback" der Dienstreise. Im dritten und vierten Quartal dürften wieder 30 bis 40 Prozent des Vorkrisenniveaus erreicht werden, irgendwann wieder 90 Prozent.

Auch bei Aktien von Flughafenbetreibern geht es nach einem Gebot für den Flughafen im australischen Sydney nach oben. Flughafen Wien legen 2,4 Prozent zu und die von Aeroports de Paris um 0,6 Prozent.

Bei VW stützen neue Ziele von Audi. Audi will nach einem Spiegel-Bericht die Umsatzrendite auf über 11 Prozent mehr als verdoppeln von zuletzt 5,5 Prozent. Die Zahl der verkauften Autos soll dieses Jahr auf mehr als 2 Millionen zunehmen. Audi sei bei der Elektromoblilität im Konzern klar führend, Volkswagen halte da nicht mit, sagt Heino Ruland von Ruland Research. VW geben nur 0,6 Prozent nach, währen Daimler 1,2 Prozent verlieren.

Trotz der wachsenden Bedeutung der Elektromobilität wird auch weiterhin auf die Ölpreise geblickt: "Der Markt wartet auf die Ergebnisse der Opec+-Sitzung", sagt ein Marktteilnehmer. Die Verhandlungen gehen am Montag in die nächste Verlängerungsrunde. "Offensichtlich scheren die Vereinigten Arabischen Emirate aus und wollen eine höhere Produktionsausweitung", sagt ein Marktteilnehmer. "Das könnte die Ölpreise drücken", meint er. Der Rohstoffsektor liegt um 0,7 Prozent vorn.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.066,01 -0,4% -18,30 +14,5%

Stoxx-50 3.524,03 -0,3% -11,14 +13,4%

DAX 15.566,35 -0,5% -83,74 +13,5%

MDAX 34.406,22 -0,2% -56,75 +11,7%

TecDAX 3.556,96 -0,3% -11,81 +10,7%

SDAX 16.285,94 +0,1% 16,72 +10,3%

FTSE 7.122,82 -0,0% -0,45 +10,3%

CAC 6.529,79 -0,4% -23,07 +17,6%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,22 +0,01 -0,46

US-Zehnjahresrendite 1,43 0 -1,25

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 18:46h % YTD

EUR/USD 1,1864 -0,1% 1,1870 1,1843 -2,9%

EUR/JPY 131,70 -0,1% 131,79 131,73 +4,5%

EUR/CHF 1,0943 +0,1% 1,0936 1,0929 +1,2%

EUR/GBP 0,8571 -0,1% 0,8581 0,8584 -4,0%

USD/JPY 111,02 -0,0% 111,03 111,24 +7,5%

GBP/USD 1,3841 +0,0% 1,3835 1,3796 +1,3%

USD/CNH 6,4627 -0,1% 6,4714 6,4772 -0,6%

Bitcoin

BTC/USD 34.193,51 -4,7% 35.863,76 33.596,01 +17,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,32 75,16 +0,2% 0,16 +55,7%

Brent/ICE 76,31 76,17 +0,2% 0,14 +49,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.792,33 1.787,54 +0,3% +4,80 -5,6%

Silber (Spot) 26,60 26,46 +0,5% +0,14 +0,8%

Platin (Spot) 1.100,40 1.093,48 +0,6% +6,93 +2,8%

Kupfer-Future 4,35 4,28 +1,6% +0,07 +23,4%

===

DJG/mod/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 05, 2021 03:38 ET (07:38 GMT)