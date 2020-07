MÄRKTE EUROPA/Gewinnmitnahmen zwischen Virus und guten PMIs

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit leichten Gewinnmitnahmen zeigen sich am Freitagmittag die Börsen in Europa. Die Rally nach dem starken US-Arbeitsmarktbericht vom Vortag muss erst einmal verdaut werden. Zudem sind die US-Börsen geschlossen wegen des vorgezogenen Feiertags vor dem "4. Juli". Für gute Laune sorgen aber die anhaltend guten Einkaufsmanager-Indizes (PMIs) von China bis Europa.

Der DAX gibt um 0,5 Prozent nach auf 12.520 Punkte, der Euro-Stoxx-50 reduziert sich um 0,7 Prozent auf 3.297 Punkte.

Starker US-Arbeitsmarktbericht spiegelt nicht Realität wider

Sorgen macht weiter der Anstieg der Neuinfektionen in den USA. Analysten weisen daher darauf hin, dass die starken monatlichen US-Arbeitsmarktdaten nicht die reale Lage widerspiegeln.

"Der Erhebungszeitraum der Daten gestern ging nur bis Mitte Juni", sagt ein Händler: "Die erneuten Lockdowns und das Zurückrudern einiger Staaten bei der Wiedereröffnung sind darin überhaupt nicht enthalten." Daher seien die wöchentlichen Jobless-Claims am Vortag auch nur marginal gefallen.

Weiter gute PMIs weltweit

Gute Nachrichten kommen aber weiter von den Einkaufsmanager-Indizes: So deuten die am Vormittag veröffentlichten PMI's für den Service-Bereich auf einen schnelle Erholung in Europa hin, heißt es von der Helaba. In Spanien stieg dieser mit einem Wert von 50,2 Punkten sogar über die Wachstumsschwelle. Aber auch in Italien ging es auf 46,4 Punkte deutlich nach oben.

Ähnlich sieht es in China aus: Der Caixin-PMI stieg kräftig auf 58,4 nach 55,0 an. Das ist das stärkste Wachstum seit April 2010. Die Lockerungsmaßnahmen der Corona-Krise haben die Nachfrage erheblich gestützt.

Autowerte mit desaströsem Halbjahr

Bei den Autowerten geht es um 1,3 Prozent mit dem Branchen-Index nach unten. BMW und Daimler geben um bis zu 1,6 Prozent nach, VW um 1,2 Prozent. Hier musste der Branchenverband VDA angesichts der Coronavirus -Krise ein desaströses Halbjahr vermelden. In Deutschland brachen die Neuzulassungen in den ersten sechs Monaten um mehr als ein Drittel ein. In Europa fallen Fiat Chrysler um 1,7 Prozent. Die Aktien von Autozulieferer Valeo geben sogar um 2,4 Prozent nach.

Auch bei den konjunktursensiblen Luftfahrtaktien werden wieder Gewinne mitgenommen. So fallen MTU im DAX und Airbus um bis zu 2,7 Prozent. Nur Wirecard zeigen sich mal wieder volatil und springen um 8 Prozent nach oben.

Kein Beben in Frankreich löst der Rücktritt der Regierung unter Premierminister Edouard Philippe aus. Der CAC-40-Index gibt um 1,1 Prozent nach. Präsident Emmanuel Macron hatte vor dem Hintergrund des Triumphs von Grünen bei den französischen Kommunalwahlen bereits eine Kabinettsumbildung angedeutet.

Sanofi fallen um 0,8 Prozent. Als enttäuschend für die Bekämpfung von Covid-19 wird gewertet, dass der Einsatz des Arthritis-Medikaments Kevzara in einer klinischen Studie nicht den erhofften Erfolg geliefert hat. Eine US-Studie gemeinsam mit Regeneron Pharmaceuticals zeigte, es wirke nicht besser als ein Placebo.

Für Paion geht es dagegen um knapp 12 Prozent nach oben. Nachdem das Anästhesie-Präparat Remimazolam in einigen Ländern Asiens bereits zugelassen ist, hat es nun auch die US-Arnzneiaufsicht FDA zugelassen.

Gute Nachrichten von Delivery Hero halten an

Delivery Hero gewinnen 5,7 Prozent nach guten Zahlen vom Vorabend. Er zählt zu den Gewinnern der Coronakrise und konnte ein Auftragswachstum bei 94 Prozent vermelden. Die Analysten der Citi hatten lediglich eine Zunahme um 81 Prozent erwartet.

Nach dem guten Lauf der Flatex-Aktie haben sich Großaktionäre dazu entschlossen, ihre Beteiligungen teilweise zu verkaufen. Die Platzierung sei bei 43 Euro deutlich unter Vortagsschluss von 47,15 Euro vorgenommen worden, heißt. Die Aktien fallen um 13,6 Prozent auf 40,75 Euro.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.297,29 -0,69 -22,80 -11,96

Stoxx-50 3.031,62 -0,78 -23,69 -10,91

DAX 12.551,78 -0,45 -56,68 -5,26

MDAX 26.607,97 -0,07 -19,49 -6,02

TecDAX 3.005,65 0,20 6,00 -0,31

SDAX 11.734,94 -0,08 -9,72 -6,21

FTSE 6.174,06 -1,06 -66,30 -17,26

CAC 5.002,87 -0,92 -46,51 -16,31

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,44 -0,01 -0,68

US-Zehnjahresrendite 0,67 0,00 -2,01

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:10 Do, 17:33 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1225 -0,12% 1,1232 1,1241 +0,1%

EUR/JPY 120,64 -0,18% 120,76 120,89 -1,0%

EUR/CHF 1,0624 -0,02% 1,0626 1,0626 -2,1%

EUR/GBP 0,9018 +0,04% 0,9013 0,9009 +6,6%

USD/JPY 107,50 -0,02% 107,51 107,55 -1,2%

GBP/USD 1,2447 -0,16% 1,2470 1,2477 -6,1%

USD/CNH (Offshore) 7,0686 +0,01% 7,0669 7,0689 +1,5%

Bitcoin

BTC/USD 9.068,51 -0,86% 9.097,51 9.070,26 +25,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 39,93 40,65 -1,8% -0,72 -31,5%

Brent/ICE 42,38 43,14 -1,8% -0,76 -32,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.775,13 1.776,15 -0,1% -1,03 +17,0%

Silber (Spot) 18,00 17,91 +0,5% +0,09 +0,8%

Platin (Spot) 814,90 810,50 +0,5% +4,40 -15,6%

Kupfer-Future 2,72 2,73 -0,7% -0,02 -3,5%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2020 06:30 ET (10:30 GMT)

Werbung