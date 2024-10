MÄRKTE EUROPA/Günstige europäische Inflationsdaten bewegen nicht mehr

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiterhin mit einem kleinen Plus zeigen sich die europäischen Aktienmärkte am Dienstagmittag. Günstige Inflationszahlen aus der Eurozone bewegen nicht mehr. Die jährliche Inflationsrate sank im September auf 1,8 Prozent, und liegt damit deutlich unter dem Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von 2 Prozent. Das spricht dafür, dass die EZB im Oktober die Zinsen erneut senken wird. Nach zahlreichen Länderdaten ist die Lesung allerdings keine Überraschung mehr. Ein "Geschmäckle" haben die Zahlen aber dennoch: Die Kernteuerungsrate ohne Energie, Nahrungs- und Genussmittel fiel nur geringfügig auf 2,7 Prozent.

Der DAX gewinnt 0,3 Prozent auf 19.375 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,1 Prozent auf 5.005 Punkte nach oben. Am Devisenmarkt steht der Euro unter Abgabedruck und fällt auf 1,1088 Dollar zurück. Etwas belastend wirken Aussagen von Fed-Chairman Jerome Powell. "Wenn sich die Wirtschaft wie erwartet entwickelt, würde das bedeuten, dass es dieses Jahr zwei weitere Senkungen geben wird", so Powell in einer Podiumsdiskussion. Er verwies dabei auf Prognosen, nach denen die meisten Notenbanker zwei Senkungen um jeweils 25 Basispunkte erwarten. An den Märkten wird allerdings für November bislang eine großer Zinsschritt nach unten von 50 Basispunkten mit immerhin 37 Prozent eingepreist.

Adnoc kauft Covestro

Nachdem die geplante Übernahme seit Monaten immer wieder durch die Medien ging, ist es nun offiziell. Der Ölkonzern Adnoc aus Abu Dhabi will den Kunststoffspezialisten Covestro zu einem Unternehmenswert von 14,7 Milliarden Euro inklusive Schulden übernehmen. Nach langen Verhandlungen wurde jetzt ein offizielles Angebot von 62 Euro pro Aktie vorgelegt, der Preis entspricht dem im Vorfeld einer Buchprüfung bereits genannten Preis.

Bei Vollzug der Transaktion zeichne Adnoc eine Kapitalerhöhung von Covestro über 10 Prozent in Höhe von 1,17 Milliarden Euro, heißt es in der Mitteilung des Käufers. Adnoc werde "als zuverlässiger, langfristiger und vertrauenswürdiger Partner" von Covestro auftreten. Für die Aktie geht es um 3,7 Prozent auf 58,00 Euro nach oben. Die Differenz zwischen Aktienkurs und Übernahmepreis spricht für eine anhaltende Skepsis einiger Anleger. Analysten erwarten keine großen kartellrechtlichen Hürden.

Unilever bleibt WPP als Kunde erhalten

Bei den Aktien des britischen Werberiesen WPP geht es um 2,5 Prozent nach oben. Kurstreiber ist hier die Erleichterung darüber, Unilever nicht als Kunden verloren zu haben. Die wiedergewonnene Zuversicht könne die Aktien wieder in Richtung ihres Jahreshochs treiben, heißt es im Handel. Die Analysten von AJ Bell merken dazu an, "Unilever als Kunden zu verlieren wäre ein herber Schlag gewesen". Von der Citi heißt es, dies gebe strukturelle Zuversicht, nachdem es WPP nicht gelungen war, die US-Komponente des Budgets von Amazon zu erhalten.

Munich Re geben um 1,7 Prozent nach, nachdem die Analysten von JP Morgan ihr Votum auf "Neutral" gesenkt haben. Die Aktien von Gerresheimer notieren erneut 2,6 Prozent im Minus, hier senken nach der Gewinnwarnung am Vortag die Analysten reihenweise ihre Kursziele. Das startende Aktienrückkaufprogramm bei Flatexdegiro liefert etwas Fantasie, die Aktie legt um 6,6 Prozent zu.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.004,70 +0,1% 4,25 +10,7%

Stoxx-50 4.467,47 +0,3% 14,38 +9,1%

DAX 19.375,31 +0,3% 50,38 +15,7%

MDAX 27.139,65 +1,1% 285,91 +0,0%

TecDAX 3.437,21 +0,7% 23,87 +3,0%

SDAX 14.255,84 +0,7% 94,17 +2,1%

FTSE 8.265,90 +0,4% 28,95 +6,5%

CAC 7.620,42 -0,2% -15,33 +1,0%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,06 -0,07 -0,52

US-Zehnjahresrendite 3,74 -0,04 -0,14

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7:58 Mo, 17:07 % YTD

EUR/USD 1,1088 -0,4% 1,1138 1,1158 +0,4%

EUR/JPY 159,37 -0,3% 160,64 159,79 +2,4%

EUR/CHF 0,9390 -0,3% 0,9419 0,9419 +1,2%

EUR/GBP 0,8327 +0,0% 0,8328 0,8322 -4,0%

USD/JPY 143,73 +0,1% 144,23 143,22 +2,0%

GBP/USD 1,3316 -0,4% 1,3374 1,3408 +4,7%

USD/CNH (Offshore) 7,0254 +0,3% 7,0198 7,0013 -1,4%

Bitcoin

BTC/USD 63.810,25 +0,2% 63.722,55 63.783,20 +46,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,66 68,17 -0,7% -0,51 -4,2%

Brent/ICE 71,21 71,70 -0,7% -0,49 -5,0%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 38,205 38,69 -1,3% -0,48 +5,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.649,26 2.634,71 +0,6% +14,55 +28,5%

Silber (Spot) 31,38 31,13 +0,8% +0,25 +32,0%

Platin (Spot) 981,68 981,00 +0,1% +0,68 -1,0%

Kupfer-Future 0,00 4,50 0% 0 +13,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 01, 2024 06:41 ET (10:41 GMT)