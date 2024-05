MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet - BBVA unter Druck

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter mit kleinen Aufschlägen zeigen sich Europas Börsen bei ruhigem Handel am Pfingstmontagnachmittag. Der DAX steigt um 0,3 Prozent auf 18.759 Punkte, der Euro-Stoxx-50 notiert 0,2 Prozent über dem Schlussstand vom Freitag bei 5.073 Punkten. Am Devisenmarkt zeigt sich der Euro wenig verändert zum Dollar. Die Börsen in der Schweiz, in Dänemark und in Norwegen bleiben wegen des Feiertags geschlossen. In Deutschland, Frankreich, den Benelux-Staaten und Österreich sind die Umsätze mit dem Feiertagshandel dünn.

Rohstoffe entwickeln sich volatil am Berichtstag. Nach zunächst kräftigen Aufschlägen gibt der Kupferpreis in der Zwischenzeit nach. Für Aurubis geht es dennoch um 1,3 Prozent nach oben. Bewegungsreich geht es bei Gold und Silber nach der massiven Rally zu. Am Nachmittag liegt Gold 0,1 Prozent hinten bei 2.413 Dollar die Feinunze, Silber verliert 0,6 Prozent auf 31,33 Dollar. Der Anstieg von Silber über die Marke von 30 Dollar spricht nach Einschätzung von Stonex für weitere Kurssteigerungen.

Rheinmetall haben jüngste Konsolidierung abgeschlossen

Rheinmetall haben die jüngste Konsolidierung abgeschlossen und führen mit Aufschlägen von 2,8 Prozent auf 526,20 Euro die Gewinnerliste im DAX an. Analysten sehen zum Teil noch erhebliches Aufwärtspotenzial. In einer aktuellen Studie nennt etwa die LBBW ein Ziel von 604 Euro.

VW verlieren dagegen 0,7 Prozent und Porsche AG 1,8 Prozent. Morgan Stanley hat die beiden Titel auf "Underweight" abgestuft und Mercedes-Benz (-1,1%) auf "Overweight" erhöht. Airbus liegen 1,1 Prozent vorne - der Konzern hat von der nationalen Fluggesellschaft Saudi-Arabiens einen Festauftrag über 105 Schmalrumpfflugzeuge aus der A320neo-Familie erhalten.

Ryanair schwach - Ausblick belastet

Ryanair verlieren nach ihren Geschäftszahlen 4,3 Prozent. Die Zahlen liegen im Rahmen der Prognosen. Die Fluggesellschaft hat im vergangenen Geschäftsjahr 1,92 Milliarden Euro verdient, erwartet hatte sie 1,85 bis 1,92 Milliarden. Zudem hat Ryanair ein Aktienrückkaufprogramm über 700 Millionen Euro angekündigt. Auf den Kurs drückt aber der Ausblick: Die Preise entwickelten sich schlechter als erwartet, so das Unternehmen. Das drückt auch auf das Sentiment der Tui-Aktie, für die es 0,9 Prozent nach unten geht.

Mit Abgaben von 0,7 Prozent liegen BBVA schlechter im Markt als der Bankensektor (-0,1%). Hintergrund dürften Medienberichte sein über Steuerpläne der mexikanischen Regierung, die den Bankensektor zum Ziel haben sollen. Wie die "FT" mit Verweis auf Insider berichtet, erwägt Mexiko eine Einschränkung der bisherigen Abschreibungsmöglichkeiten bzw die Einführung einer Sonderabgabe auf Bankgewinne. Mit den zusätzlichen Mitteln soll das hohe Staatsdefizit reduziert werden. BBVA generiert fast die Hälfte der Gewinne in Mexiko.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.073,39 +0,2% 9,25 +12,2%

Stoxx-50 4.529,66 +0,2% 7,74 +10,7%

DAX 18.758,94 +0,3% 54,52 +12,0%

MDAX 27.496,76 +0,2% 55,53 +1,3%

TecDAX 3.451,44 +0,6% 20,23 +3,4%

SDAX 15.187,92 +0,2% 25,10 +8,8%

FTSE 8.423,96 +0,0% 3,70 +8,9%

CAC 8.198,77 +0,4% 31,27 +8,7%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,53 +0,02 -0,04

US-Zehnjahresrendite 4,44 +0,02 +0,56

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7:45 Uhr Fr, 17:16 % YTD

EUR/USD 1,0865 -0,0% 1,0882 1,0868 -1,6%

EUR/JPY 169,62 +0,3% 169,39 168,95 +9,0%

EUR/CHF 0,9875 -0,1% 0,9891 0,9865 +6,4%

EUR/GBP 0,8553 -0,1% 0,8564 0,8561 -1,4%

USD/JPY 156,11 +0,3% 155,66 155,46 +10,8%

GBP/USD 1,2703 +0,0% 1,2707 1,2695 -0,2%

USD/CNH (Offshore) 7,2438 +0,1% 7,2368 7,2315 +1,7%

Bitcoin

BTC/USD 66.886,07 +1,0% 67.093,04 66.903,63 +53,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,76 80,06 -0,4% -0,30 +10,0%

Brent/ICE 83,48 83,98 -0,6% -0,50 +9,2%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 32,1 30,80 +4,2% +1,30 -11,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.412,64 2.415,21 -0,1% -2,57 +17,0%

Silber (Spot) 31,33 31,52 -0,6% -0,19 +31,8%

Platin (Spot) 1.050,68 1.086,47 -3,3% -35,80 +5,9%

Kupfer-Future 5,04 5,06 -0,3% -0,02 +29,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 20, 2024 09:55 ET (13:55 GMT)