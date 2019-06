MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet - DAX vor Test der 12.000er Marke

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Zur Eröffnung hängen die europäischen Aktienmärkte erst einmal fest. Der DAX zieht im frühen Handel geringfügig um knapp 0,1 Porzent auf 11.978 Punkte an, der Euro-Stoxx-50 notiert mit 3.336 Punkten ebenfalls gut behauptet. Marktteilnehmer sehen aber noch kein Ende der dynamischen Erholung: "Die Hoffnung auf Zinssenkungen der Fed treibt die Börsen an", sagt Thomas Altmann von QC-Partner. Die Zinssenkungsspekulation hat den DAX seit Montagmorgen um gut 350 Punkte nach oben getrieben und ist am Dienstagnachmittag auch von US-Notenbank-Chef Jerome Powell angeheizt worden.

Die Frage ist, ob die Zinsspekulation die Risikobereitschaft trotz der Handelskonflikte bereits nachhaltig stärken kann. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe ist unterdessen auf minus 0,23 Prozent gefallen, unter das bisherige Rekordtief von minus 0,22 Prozent.

Leicht auf die Stimmung drücken neue Daten aus China. Dort hat sich die Geschäftsaktivität bei den chinesischen Dienstleistern verlangsamt.

In Europa stehen im Tagesverlauf die überarbeiteten Daten der Einkaufsmanagerindizes für das Dienstleistungsgewerbe auf der Agenda. Am Abend veröffentlicht die US-Notenbank ihren Konjunkturbericht, das so genannte Beige Book. Und am Donnerstag tagt die Europäische Zentralbank. Der EZB-Rat dürfte seine Geldpolitik unverändert lassen, er wird sich aber vermutlich zu neuen langfristigen Refinanzierungsgeschäften (TLTROs) äußern. Außerdem veröffentlicht er neue Stabsprojektionen zu Wachstum und Inflation.

Aus technischer Sicht hat sich die Lage entspannt, denn der DAX ist nach dem erfolgreichen Test der 200-Tage-Linie am Montag und der aggressiven Umkehr nach oben in die alte Handelsspanne zwischen 11.840 und gut 12.400 Punkten zurückgekehrt. Der Abwärtstrend liegt nun bereits bei knapp 12.150 Punkten. Ein Bruch wäre ein Signal für einen Test der Widerstandszone zwischen 12.400 und 12.500 Punkten.

SAP nach Salesforce fest

Bei den Einzelwerten stehen SAP im Blick. Der US-Wettbewerber Salesforce.com hat im ersten Quartal seines Geschäftsjahrs von einer starken Nachfrage nach Cloud-Computing-Angeboten profitiert und deshalb auch den Gewinnausblick für das gesamte Geschäftsjahr angehoben. Nachdem SAP zuletzt unter der Schwäche der US-Technologiewerte gelitten hatten, gewinnen sie nun 1,4 Prozent. Stärker in den Tag starten im DAX Wirecard mit einem Plus von 2,2 Prozent.

Varta verlieren dagegen im SDAX 1,9 Prozent. Varta will wegen starker Nachfrage die Akku-Produktion noch stärker ausbauen als zunächst geplant. Das Investitionsvolumen beziffert Varta mit 100 Millionen Euro. Es soll aus der operativen Geschäftstätigkeit oder möglicherweise auch aus einer Kapitalerhöhung finanziert werden. "Eine Kapitalerhöhung könnte belasten", sagt ein Marktteilnehmer.

Voestalpine geben 2,5 Prozent ab. Der österreichische Stahlkonzern hat im abgelaufenen Geschäftsjahr nach Steuern 44 Prozent weniger verdient. Der Umsatz war allerdings so hoch wie nie zuvor in einem Geschäftsjahr.

Das Biotechnologieunternehmen Evotec hat seine Kooperation mit dem US-Pharmakonzern Celgene ausgeweitet. Weil der Partnerschaft ein neuer Zelltyp hinzugefügt wurde, erhält das im TecDax notierte Hamburger Unternehmen 9 Millionen Dollar von Celgene. Der Kurs zieht um 1,9 Prozent an.

Goldpreis nähert sich Jahreshoch

Der Goldpreis baut seine jüngsten Gewinne weiter aus. Mit 1.335 Dollar im Tageshoch steht die Feinunze nur noch knapp unter dem Jahreshoch von knapp 1.347 Dollar. "Dieses sollte mit der Zinsspekulation schnell erreichbar sein, meint ein Marktteilnehmer. Darüber liege allerdings zwischen 1.360 und 1.370 Dollar die nächste Widerstandszone, die in den vergangenen Jahren jeden Anstieg aufgehalten habe.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.340,38 0,21 6,89 11,29

Stoxx-50 3.079,66 0,03 0,82 11,58

DAX 12.002,02 0,26 30,85 13,67

MDAX 25.178,45 0,55 136,82 16,63

TecDAX 2.770,73 1,00 27,50 13,08

SDAX 10.937,74 0,42 45,67 15,02

FTSE 7.226,92 0,18 12,63 7,23

CAC 5.284,58 0,31 16,32 11,71

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,21 0,00 -0,45

US-Zehnjahresrendite 2,11 -0,02 -0,57

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:27 Di, 18:36 % YTD

EUR/USD 1,1266 +0,09% 1,1272 1,1245 -1,7%

EUR/JPY 121,89 +0,15% 121,71 121,67 -3,1%

EUR/CHF 1,1163 -0,04% 1,1163 1,1172 -0,8%

EUR/GBP 0,8873 +0,12% 0,8863 0,8867 -1,4%

USD/JPY 108,20 +0,04% 107,98 108,20 -1,3%

GBP/USD 1,2697 -0,02% 1,2718 1,2681 -0,5%

Bitcoin

BTC/USD 7.788,50 +3,61% 7.705,50 7.918,75 +109,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 52,94 53,48 -1,0% -0,54 +11,9%

Brent/ICE 61,46 61,97 -0,8% -0,51 +11,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.334,58 1.325,20 +0,7% +9,38 +4,1%

Silber (Spot) 14,88 14,83 +0,3% +0,05 -4,0%

Platin (Spot) 827,65 821,50 +0,7% +6,15 +3,9%

Kupfer-Future 2,66 2,67 -0,2% -0,01 +0,8%

