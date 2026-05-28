DAX25.167 +0,3%Est506.086 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4000 +3,6%Nas26.917 +0,9%Bitcoin63.337 +0,5%Euro1,1638 -0,1%Öl93,67 +0,4%Gold4.517 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 SAP 716460 RENK RENK73 NEL ASA A0B733 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750 Plug Power A1JA81 Amazon 906866 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und Iran offenbar vor Einigung: DAX etwas fester -- Asiens Börsen uneins -- Dell von KI-Boom beflügelt -- Erwartungen an SpaceX-IPO wohl gesenkt -- DroneShield, IBM, CTS Eventim im Fokus
Top News
Hoffnung auf Fortschritte im Iran-Konflikt: DAX leicht im Plus - Rekordhoch wieder im Visier Hoffnung auf Fortschritte im Iran-Konflikt: DAX leicht im Plus - Rekordhoch wieder im Visier
Infineon und NVIDIA wollen KI-Rechenzentren grundlegend verändern - was das für die Aktien bedeutet Infineon und NVIDIA wollen KI-Rechenzentren grundlegend verändern - was das für die Aktien bedeutet
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet - Hoffnung auf eine US-iranische Einigung lebt weiter

29.05.26 09:55 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
CTS Eventim
60,75 EUR 0,45 EUR 0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
27,77 EUR -0,73 EUR -2,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
IVU Traffic AG
20,00 EUR 0,20 EUR 1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
KION GROUP AG
43,41 EUR -0,23 EUR -0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Springer Nature
19,04 EUR -1,16 EUR -5,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Europas Börsen sind mit kleinen Aufschlägen in den Handel am Freitag gestartet. Die Hoffnung auf eine baldige Einigung zwischen den USA und dem Iran stützt leicht. Die Positionen lägen "eng beieinander" erklärte US-Vizepräsident J.D. Vance. Das Nachrichtenportal Axios hatte am Vortag berichtet, beide Länder hätten sich grundsätzlich auf eine Verlängerung der Waffenruhe um 60 Tage geeinigt, um Verhandlungen über das iranische Atomprogramm aufzunehmen. US-Präsident Donald Trump müsse allerdings noch zustimmen.

Die Meldung wurde mit Skepsis im Handel zur Kenntnis genommen, die Anleger wollten vielmehr konkrete Fortschritte sehen. Dennoch setzte der Ölpreis seine Abwärtsbewegung fort, und am Morgen zeigt sich Brent kaum verändert bei rund 94 Dollar das Fass. Der DAX gewinnt 0,2 Prozent auf 25.147. Für den Euro-Stoxx-50 geht es etwas stärker um 0,4 Prozent nach oben, auch gestützt von Aufschlägen im Bankensektor. An den Anleihe- und Devisenmärkten ist es ruhig.

Stützend für die Marktstimmung wirken auch euphorisch aufgenommene nachbörslich veröffentlichte Geschäftszahlen von Dell. Die Aktie schoss um fast 40 Prozent nach oben. Der Computerhardware-Hersteller sprach von einem rasanten Wachstum bei Servern für künstliche Intelligenz (KI) für Rechenzentren sowie bekannt gewordene Details zu einem neuen Vertrag mit dem US-Militär im Wert von 9,7 Milliarden US-Dollar. Für Technologiewerte geht es im frühen Geschäft um 0,4 Prozent nach oben.

Im Blick stehen neue Inflationszahlen aus der Eurozone. In Frankreich stiegen die Preise im Mai harmonisiert wie erwartet um 2,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Um 2,8 Prozent sollen auch die Preise in Deutschland gestiegen sein, diese werden um 14 Uhr erwartet. Das Preisniveau würde damit weiter über dem EZB-Ziel von 2 Prozent liegen. Es wird erwartet, dass die Währungshüter auf ihrer Juni-Sitzung die Leitzinsen um 25 Basispunkte anheben werden.

CTS Eventim haussieren nach Erstquartalszahlen um 9 Prozent. Diese sind nach Einschätzung von Baader Helvea herausragend ausgefallen. Die Analysten erwarten eine positive Reaktion der Aktie angesichts des starken Anstiegs aller operativen Kennzahlen, insbesondere dank der Arbeit an unrentablen Festivals sowie günstigerer temporärer Effekte. Im Handel heißt es, einziger Wermutstropfen sei der nur bestätigte Ausblick.

Auch am Freitag werden wieder einige Aktionäre mit Aussschüttungen beglückt. Dividenden zahlen unter anderem Deutsche Bank, IVU Traffic, Kion und Springer Nature

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.079,79 +0,4 24,68 6.055,11 5,0

Stoxx-50 5.207,00 +0,4 20,80 5.186,20 5,9

DAX 25.147,08 +0,2 54,83 25.092,25 2,7

MDAX 33.413,53 +0,5 173,64 27.039,42 9,1

TecDAX 4.144,10 +0,5 18,84 3.091,28 14,4

SDAX 19.236,44 +0,8 146,73 13.062,07 12,0

FTSE 10.441,43 +0,2 15,47 10.425,96 5,1

CAC 8.239,73 +0,6 50,86 8.188,87 1,1

SMI 13.559,05 +0,4 54,29 13.504,76 2,2

ATX 6.097,75 +0,9 55,31 6.042,44 14,5

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 50.668,97 +0,1 +24,69 50.644,28

S&P-500 7.563,63 +0,6 +43,27 7.520,36

NASDAQ Comp 26.917,47 0,0 0,00 26.917,47

NASDAQ 100 30.223,89 0,0 0,00 30.223,89

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,03 +0,01 4,03 4,01

5 Jahre 4,16 +0,00 4,17 4,14

10 Jahre 4,46 +0,00 4,46 4,43

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 19:29

EUR/USD 1,1640 -0,1 -0,0011 1,1651 1,1651

EUR/JPY 185,42 -0,1 -0,0900 185,51 185,5300

EUR/CHF 0,9122 -0,1 -0,0010 0,9132 0,9132

EUR/GBP 0,8669 +0,1 0,0005 0,8664 0,8667

USD/JPY 159,28 +0,0 0,0500 159,23 159,2100

GBP/USD 1,3422 -0,2 -0,0021 1,3443 1,3440

USD/CNY 6,7682 -0,2 -0,0114 6,7796 6,7796

USD/CNH 6,7676 -0,1 -0,0050 6,7726 6,7726

AUS/USD 0,7158 -0,1 -0,0005 0,7163 0,7164

Bitcoin/USD 73.333,17 -0,2 -139,51 73.472,68 73.277,82

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 88,60 -0,3 -0,30 88,9

Brent/ICE 93,72 +0,0 0,01 93,71

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.524,36 +0,7 32,43 4.491,93

Silber 75,50 -0,2 -0,14 75,64

Platin 1.920,15 -0,1 -2,60 1.922,75

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 29, 2026 03:55 ET (07:55 GMT)

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
20.05.2026Deutsche Bank KaufenDZ BANK
12.05.2026Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
06.05.2026Deutsche Bank Equal WeightBarclays Capital
29.04.2026Deutsche Bank KaufenDZ BANK
29.04.2026Deutsche Bank BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.05.2026Deutsche Bank KaufenDZ BANK
29.04.2026Deutsche Bank KaufenDZ BANK
29.04.2026Deutsche Bank BuyUBS AG
29.04.2026Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.04.2026Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
12.05.2026Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
06.05.2026Deutsche Bank Equal WeightBarclays Capital
29.04.2026Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
29.04.2026Deutsche Bank Equal WeightBarclays Capital
29.04.2026Deutsche Bank HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
04.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
03.02.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
06.01.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Bank AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen