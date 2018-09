MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet - Linde-Kurs zieht deutlich an

Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Europa zeigen sich am Mittwochmittag wenig verändert, meist etwas höher als am Vortag. Gut kommt bei Börsianern an, dass China im Handelsstreit mit den USA nicht auf Währungsabwertungen setzt. Das sagte zumindest Ministerpräsident Li Keqiang. Positiv für die Stimmung ist auch, dass sich die beiden Koreas offenbar weiter annähern. Das ändert aber nichts daran, dass der Handelskonflikt weiter Schatten über die Aktienmärkte wirft und die Anleger vorsichtig agieren lässt.

Der DAX gewinnt 0,3 Prozent auf 12.192 Punkte und wird gestützt von der 7 Prozent festeren Linde-Aktie. Der Euro-Stoxx-50 notiert praktisch unverändert bei 3.358. Rohstoffaktien führen die Gewinnerliste unter den europäischen Branchenindizes an. Der entsprechende Stoxx-Subindex steigt um 1,4 Prozent. Die Befürchtungen hinsichtlich Chinas könnten überzogen sein, heißt es bei der Deutschen Bank. Die chinesische Bauwirtschaft ziehe deutlich an, und weitere Investitionen in die Infrastruktur dürften das Wachstum stabilisieren.

Auf der Verliererseite stehen Aktien aus zinsreagiblen Branchen, so die Versorger- und Immobilienwerte. In Deutschland ist die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen zeitweise auf 0,50 Prozent gestiegen, den höchsten Stand seit Wochen. "Die Schlüsselmarke liegt bei 0,5 Prozent", sagt ein Marktteilnehmer. Darüber könnte die Rendite schnell weiter steigen", warnt er. Auch Technologieaktien sind in diesem Umfeld nicht gesucht, der TecDAX fällt um knapp 1 Prozent zurück.

Spekulation um Linde-Praxair-Fusion treibt Linde-Kurs

Linde ziehen im Handelsverlauf kräftig an. Händler verweisen auf einen Agenturbericht, wonach die Genehmigung der Fusion mit Praxair durch die US-Behörden näher rücke. Berichte um hohe Auflagen hatten den Kurs zuletzt immer wieder zurückgeworfen.

Mit Ceconomy macht der Jahrhundertsommer in Deutschland einem weiteren Unternehmen zu schaffen. Der Elektronikhändler begründet damit - wie zuletzt schon Zalando - das schlechte wirtschaftliche Abschneiden und hat die Gewinnprognose gesenkt. Der Umsatzausblick wurde aber bestätigt. Ceconomy verbilligen sich um 6,7 Prozent.

Für Freenet geht es um 1,4 Prozent nach unten. Erst im Sommer hatte sich das Unternehmen mit einer Beteiligung in Höhe von 10 Prozent bei Ceconomy eingekauft.

Danske-Chef geht - Aktie fällt

Die Danske Bank steht schon seit Monaten wegen eines Geldwäscheskandals in den Schlagzeilen. Die dänischen Bank soll in einer estnischen Filiale von dubiosen Kunden Gelder in Milliardenhöhe gewaschen haben. Nun hat der Chef seinen Rücktritt angekündigt und die Bank den Ausblick für 2018 gesenkt. Der Aktienkurs fällt um 7 Prozent.

Kingfisher leidet unter dem schwächelnden Geschäft in Frankreich. Die Aktie der britischen Baumarktkette verliert 3,3 Prozent. Nach dem Zwischenbericht von Adecco ist nach Einschätzung der Analysten von Vontobel die Gefahr gestiegen, dass die Firma den Ausblick zurücknehmen muss. Für die Aktie geht es um 4,6 Prozent nach unten. Der Kurs des Konkurrenten Randstad fällt mit und zwar um 3,5 Prozent.

Schaeffler steigen dagegen um 2,8 Prozent. Während der Autozulieferer die Prognosen für den Geschäftsbereich Automotive wegen der Abschwächung der Nachfrage aus China und Europa gesenkt hat, hat er den Ausblick für das Industriegeschäft angehoben. Laut Marktteilnehmern honoriert der Markt mit dem Kursplus die Fähigkeit des Unternehmens, das schwache Automotive-Geschäft kompensieren zu können.

Pfund steigt nach Preisdaten

Am Devisenmarkt zieht das Pfund nach Preisdaten aus Großbritannien an. Diese zeigen einen stärkeren Preisanstieg als geschätzt. Der Euro wertet auf 0,8874 nach Ständen von 0,8900 vor Bekanntgabe der Daten. Die Daten nährten die Spekulationen über eine schärfere Gangart der Bank of England, so forex.com. Unabhängig von den aktuellen Daten steht das Pfund seit mehreren Tagen unter Aufwertungsdruck.

Pfund-Händler dürften dem EU-Gipfel in Salzburg zum Brexit optimistisch entgegenblicken, glaubt Analystin Esther Reichelt von der Commerzbank. Er beginnt um 19.00 Uhr. Klar sei aber auch, dass trotz der deutlich konzilianteren Töne in den vergangenen Tagen, beide Seiten in wichtigen Fragen noch weit auseinanderlägen.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.357,52 -0,03 -0,94 -4,18

Stoxx-50 3.008,81 0,02 0,61 -5,32

DAX 12.188,29 0,25 30,62 -5,65

MDAX 26.242,35 -0,03 -6,82 0,16

TecDAX 2.880,82 -0,92 -26,80 13,91

SDAX 12.216,51 -0,18 -21,82 2,77

FTSE 7.300,39 0,00 0,16 -5,04

CAC 5.378,90 0,28 15,11 1,25

Bund-Future 158,69 0,01 1,6

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:59 Di, 17:15 % YTD

EUR/USD 1,1695 +0,20% 1,1678 1,1691 -2,7%

EUR/JPY 131,46 +0,23% 131,20 131,34 -2,8%

EUR/CHF 1,1314 +0,50% 1,1270 1,1251 -3,4%

EUR/GBP 0,8865 -0,13% 0,8882 0,8890 -0,3%

USD/JPY 112,41 +0,04% 112,36 112,35 -0,2%

GBP/USD 1,3191 +0,32% 1,3149 1,3150 -2,4%

Bitcoin

BTC/USD 6.345,42 -0,1% 6.366,38 6.381,49 -53,5%

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut

Deutschland 2 Jahre -0,53 -0,52 0,09

Deutschland 10 Jahre 0,48 0,48 0,05

USA 2 Jahre 2,80 2,80 0,91

USA 10 Jahre 3,06 3,06 0,65

Japan 2 Jahre -0,11 -0,11 0,03

Japan 10 Jahre 0,12 0,11 0,07

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,86 69,85 +0,0% 0,01 +19,0%

Brent/ICE 78,86 79,03 -0,2% -0,17 +23,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.203,30 1.198,37 +0,4% +4,94 -7,6%

Silber (Spot) 14,19 14,16 +0,2% +0,03 -16,2%

Platin (Spot) 818,60 813,50 +0,6% +5,10 -11,9%

Kupfer-Future 2,72 2,71 +0,2% +0,01 -18,7%

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 19, 2018 06:46 ET (10:46 GMT)