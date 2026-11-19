(Wiederholung)

DOW JONES--Mit leichtem Plus und damit deutlich unter den Tageshochs zeigen sich Europas Börsen am Donnerstagmittag. Hauptthema ist der Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic in den USA, der größte aller Zeiten. Der Claude-Entwickler hat mehr Aktien als geplant zu einem höheren Preis als erwartet verkauft. Damit wird das Unternehmen mit rund 1,5 Billionen Dollar bewertet und damit mehr als zuletzt erwartet. Im Graumarkt legt der Kurs um rund 25 Prozent zu. Allerdings ist an den europäischen Börsen von Euphorie nicht viel zu spüren. Der DAX stagniert bei 25.733 Punkten, der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,3 Prozent auf 6.174 Zähler.

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Europäische Technologieaktien mit KI-Fantasie gehen auf Erholungskurs. Der Stoxx-Subindex Technologie gewinnt 1,7 Prozent und ist bislang Tagessieger. Dazu hat Halbleitersausrüster Soitec starke Halbjahreszahlen vorgelegt und den Ausblick erhöht. Die Aktien haussieren in Paris um fast 20 Prozent. Laut Bernstein überrascht besonders die Bruttomarge mit über 33 Prozent - rund 9 Prozentpunkte über Marktschätzung.

Ein weiterer Fokus liegt weiter auf den US-Zinsen. Das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank zeigt am Vorabend den erwartet falkenhaften Unterton. Die Sitzung fand aber noch vor dem erneuten Anstieg der US-Inflationsdaten statt. Daher äußert sich Fed-Gouverneur Christopher Waller noch deutlicher als gewohnt: Er warnt vor einer Ausbreitung der Inflation und einem großen Zinsschritt. Am Nachmittag wird daher weiter auf diverse Reden von Fed-Mitgliedern geachtet.

Nach dem Ausverkauf des Vortages erholt sich der Rohstoffsektor um 1,4 Prozent. Er war dem Kupferpreis nach unten gefolgt, da seit den US-Zwischenwahlen die Sorgen zunehmen, der Bau von Datenzentren und damit die Kupfernachfrage würden gebremst. Der globale Zinsanstieg lastet zudem auf dem Sektor. Unter den Einzelwerten gewinnen Antofagasta 2,2 Prozent und Anglo American sogar 2,9 Prozent.

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Ungewöhnlich kräftiger Druck widerfährt den defensiven Nahrungsmittelherstellern. Die Inflation der Nahrungsmittelpreise lässt Verbraucher immer häufiger auf No-Name-Produkte ausweichen. Dazu werden ihre Dividenden angesichts steigender Marktzinsen unattraktiver. UBS-Chef-Volkswirt Paul Donovan verweist vor allem auf die USA, wo die Löhne hinter der Inflation zurückfallen. Nur Nebenjobs und niedrigere Sparquoten würden noch für einen resilienten Konsum sorgen. Für Diageo, Nestle und Danone geht es bis 1,6 Prozent tiefer. Unilever, Anheuser-Busch Inbev, Reckitt und Imperial Brands geben sogar bis 2,3 Prozent ab.

Mit einem Plus von fast 7 Prozent reagieren Babcock International auf deutlich bessere Halbjahreszahlen. Auch Airbus profitieren davon mit 2 Prozent Aufschlag, die Unternehmen arbeiten vor allem im Bereich Hubschrauber zusammen. Für Rolls-Royce geht es 2,2 Prozent höher, bei MTU im DAX um 1,2 Prozent.

Rheinmetall leiden dagegen mit minus 1,7 Prozent unter einem negativen Bernstein-Kommentar. Die Analysten heben die belastenden Aspekte für die Branche hervor: so die fallende Nachfrage, sobald die Nato-Munitionslager wieder aufgefüllt seien. Sie verweisen aber auch auf die mögliche Fehlallokation in alte Wehrtechnik wie Panzer und Artillerie. Wegen mangelnder langfristiger Perspektive hatten die Aktien des Munitionsherstellers CSG (+0,3%) seit ihrem Börsengang auch schon zwei Drittel ihres Wertes verloren.

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Für Eisenbahnaktie Alstom geht es weitere 5,5 Prozent tiefer. Nach den Gewinnwarnungen belasten nun Sorgen über eine mögliche Kapitalerhöhung. Deutz zeigen sich dagegen mit 3,2 Prozent Plus etwas erholt vom Kursabsturz am Vortag. Eine umfassende Stellungnahme des Unternehmens zu den Vorwürfen eines Leerverkäufers gibt es aber noch nicht.

Auch Deutsche Bank legen um 2,2 Prozent zu. Die Inhalte der geleakten Dokumente enthielten keine belastenden neuen Erkenntnisse, heißt es im Handel. Das Thema werde nun eher als Problem von Datensicherheit gesehen. DHL (+0,1%) zeigen sich wenig bewegt von der Nachricht, dass sich die Paketwettbewerber DPD und GLS zusammentun wollen. Laut DZ Bank sei dies zwar negativ, aber nicht kurzfristig.

Für das Pharmaschwergewicht Novartis geht es 3 Prozent nach unten. Die Schweizer erwarten von 2026 bis 2031 ein jährliches Umsatzwachstum von 5 Prozent. Zuvor waren 5 bis 6 Prozent in Aussicht gestellt worden. Medios steigen dagegen um 6,7 Prozent. Das Spezialpharmaunternehmen hat ein Aktienrückkaufprogramm aufgelegt.

Bei den kleinen Nebenwerten geht es für Nfon um 2,4 Prozent nach oben. Der Anbieter von Unternehmenskommunikation hat im dritten Quartal das operative Ergebnis gesteigert und den Ausblick für Umsatz und Ergebnis 2026 bestätigt.

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Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.174,23 +0,3 19,84 6.154,39 6,6

Stoxx-50 5.336,47 -0,1 -5,16 5.341,63 8,5

DAX 25.733,21 -0,0 -3,03 25.736,24 5,1

MDAX 29.961,57 +0,3 82,94 27.039,42 -2,1

TecDAX 3.964,88 +0,3 12,03 3.091,28 9,5

SDAX 17.387,63 +0,1 8,79 13.062,07 1,2

FTSE 10.502,22 -0,5 -48,95 10.551,17 5,7

CAC 8.149,83 +0,0 3,00 8.146,83 0,0

SMI 14.792,39 -0,6 -93,73 14.886,12 11,5

ATX 6.447,12 +0,8 52,40 6.394,72 21,0

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:41

EUR/USD 1,0986 +0,1 0,0013 1,0973 1,0960

EUR/JPY 175,73 +0,5 0,8900 174,84 174,6100

EUR/CHF 0,9257 +0,0 0,0004 0,9253 0,9245

EUR/GBP 0,835 +0,1 0,0007 0,8343 0,8341

USD/JPY 159,92 +0,4 0,5900 159,33 159,3000

GBP/USD 1,3156 +0,1 0,0009 1,3147 1,3135

USD/CNY 6,6665 -0,0 -0,0011 6,6676 6,6676

USD/CNH 6,6687 +0,0 0,0005 6,6682 6,6693

AUS/USD 0,6708 -0,1 -0,0009 0,6717 0,6706

Bitcoin/USD 63.587,62 +2,1 1.312,65 62.274,97 62.297,79

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 83,98 +0,9 0,72 83,26

Brent/ICE 92,53 +0,6 0,58 91,95

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.715,42 -0,2 -6,98 3.722,40

Silber 45,02 0,0 0,00 45,02

Platin 1.380,40 +0,7 9,15 1.371,25

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

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November 19, 2026 07:33 ET (12:33 GMT)