MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet - Schneider brechen mit Milliardenübernahme ein

05.10.26 13:47 Uhr

DOW JONES--Mit leichten Aufschlägen präsentiert sich der europäische Aktienmarkt am Montagmittag. Am Umfeld hat sich wenig geändert: Brent notiert zu Wochenbeginn weiter über 100 Dollar das Fass, während 10-jährige US-Benchmarkanleihen mit hohen 5,28 Prozent rentieren. Dazu kommen die Sorgen um die finanzielle Stabilität in Frankreich. Letzteres setzt vor allem dem Euro zu. Daneben hat die spanische Minderheitsregierung unter Pedro Sanchez am Wochenende nicht ganz überraschend das Handtuch geworfen. Die Ankündigung vorgezogener Wahlen auf den 29. November stößt an der spanischen Börse aber auf ein positives Echo.

Werbung

Der DAX gewinnt 0,2 Prozent 25.285 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,1 Prozent nach unten. Der Euro fällt um 0,4 Prozent auf 1,1216 Dollar zurück. Die Sorgen wegen der angespannten Haushaltslage in Frankreich nehmen zu. Der vielbeachtete Spread zwischen 10-jährigen französischen und deutschen Staatsanleihen erreichte am Freitag mehr als 160 Basispunkte - und war damit höher als zu Zeiten der Schuldenkrise in der Eurozone. An der französischen Börse geht es mit den Aktienkursen um 0,8 Prozent nach unten.

Dagegen steigt der Ibex in Madrid um 0,7 Prozent. Eine absolute Mehrheit von PP und Vox ist nach Einschätzung von JP Morgan ein plausibles Ergebnis. Nach Einschätzung der Analysten wird ein breiter Konsolidierungstrend bestehen bleiben. Der Politikmix dürfte sich jedoch erheblich vom Ansatz des Mitte-Links-Blocks unterscheiden, mit einem stärkeren Fokus auf Ausgabenzurückhaltung, Steuersenkungen und potenziell höheren Verteidigungsausgaben. Während der Euroskeptizismus von Vox gelegentlich zu Reibereien mit Brüssel führen könnte, dürfte das Gesamtverhältnis Spaniens zur EU unter einer PP-geführten Regierung voraussichtlich konstruktiv bleiben.

Der Markt warte nun auf den ISM-Index für den US-Dienstleistungssektor am Nachmittag. Sollte sich hier Lohndruck zeigen, könnte die Zuversicht nach dem US-Arbeitsmarktbericht schnell wieder einen Dämpfer bekommen, heißt es im Markt.

Werbung

Unter den Einzelwerten sacken Schneider Electric in Paris um 10 Prozent ab angesichts einer Milliardenübernahme. Die industrielle Logik hinter dem Kauf des US-Softwareunternehmens PTC kommt gut an. Mit über 20 Milliarden Dollar wäre es die größte Übernahme in der Firmengeschichte von Schneider. "Allerdings steht die Bewertung von Industriesoftware-Werten aufgrund von KI-Bedenken unter Druck, und obwohl wir dies für weitgehend unbegründet halten, ändert es nichts an der Tatsache, dass sich Schneiders-Risikoprofil gegenüber diesen Bedenken dadurch erhöhen wird", heißt es bei RBC. Zudem dürfte die Integration kompliziert werden und der Markt werde voraussichtlich auch die Diskussionen über die Kapitalallokation neu aufrollen.

Nach neuen Mittelfristzielen ziehen Air Liquide um 2,5 Prozent an. Das Margenziel übertreffe die Erwartungen, heißt es bei Jefferies. Das Industriegaseunternehmen strebe bis 2030 ein jährliches Wachstum des Gewinns je Aktie von durchschnittlich 10 Prozent an, während gleichzeitig eine Verbesserung der Marge um 400 bis 600 Basispunkte angestrebt werde. Die Konsenserwartungen für das Margenwachstum lägen derzeit bei rund 360 Basispunkten, merken sie an.

Deutsche Autoaktien halten sich gut zu Wochenbeginn. Continental gewinnen 2,5 Prozent, nachdem Morgan Stanley die Aktie auf "Overweight" erhöht hat. Dass der Ifo-Branchenindex der Autohersteller überraschend düster ausgefallen ist, belastet nicht. Nach den jüngsten Erholungszeichen wie den erholten Exporterwartungen während der Sommermonate brach er nun ein. Die Unternehmen bewerteten ihre Geschäftslage deutlich schlechter als im August und rechnen mit einer sinkenden Ertragslage. Mercedes-Benz gewinnen 0,9 Prozent und VW 0,7 Prozent.

Werbung

In Kopenhagen geht es für Novo Nordisk um 1,1 Prozent nach unten. Der Pharmariese hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Mitteilung erhalten, dass die Prüfung des Wirkstoffs Denecimig zur Behandlung von Hämophilie A noch andauere. Carl Zeiss verlieren nach einer Abstufung auf "Sell" durch Goldman Sachs 2 Prozent.

===

Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.241,40 +0,1 2,90 6.238,50 7,8

Stoxx-50 5.326,61 +0,5 28,25 5.298,36 8,3

DAX 25.284,86 +0,2 53,66 25.231,20 3,2

MDAX 30.460,88 +0,0 10,88 27.039,42 -0,5

TecDAX 4.091,52 +0,2 9,60 3.091,28 13,0

SDAX 18.243,20 +0,3 48,50 13.062,07 6,2

FTSE 10.515,52 +0,5 53,57 10.461,95 5,9

CAC 7.847,46 -0,6 -49,73 7.897,19 -3,7

SMI 13.782,86 +0,9 121,94 13.660,92 3,9

ATX 6.750,96 +0,5 32,71 6.718,25 26,8

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 18:59

EUR/USD 1,1205 -0,4 -0,0048 1,1253 1,1256

EUR/JPY 177,35 -0,2 -0,2600 177,61 177,6800

EUR/CHF 0,9309 -0,2 -0,0017 0,9326 0,9333

EUR/GBP 0,8475 -0,3 -0,0021 0,8496 0,8505

USD/JPY 158,26 +0,3 0,4300 157,83 157,8300

GBP/USD 1,3219 -0,2 -0,0022 1,3241 1,3231

USD/CNY 6,7045 +0,0 0,0015 6,7045 6,7045

USD/CNH 6,7075 +0,0 0,0014 6,7061 6,7060

AUS/USD 0,6959 +0,1 0,0006 0,6953 0,6948

Bitcoin/USD 86.057,03 +0,3 241,97 85.815,06 85.179,46

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 90,30 -0,9 -0,81 91,11

Brent/ICE 102,29 +0,0 0,04 102,25

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.153,62 +0,3 11,28 4.142,34

Silber 61,61 +2,0 1,22 60,39

Platin 1.725,38 +1,6 27,01 1.698,37

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 05, 2026 07:48 ET (11:48 GMT)