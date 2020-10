MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet - Telekom-Aktien an der Gewinnerspitze

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte starten gut behauptet in die neue Woche. Der Euro-Stoxx-50 legt im frühen Geschäft um 0,3 Prozent auf 3.283 Punkte zu. Der DAX steigt um 0,3 Prozent auf 13.093 Punkte. Damit hängt der DAX weiterhin unter der Marke von 13.100 fest. Diese hatte den Index bereits in den vergangenen Tagen mehrfach nach oben gedeckelt. Darüber könnte sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen, wie technisch orientierte Marktanalysten sagen. An der Spitze der Gewinnerliste stehen zunächst die Titel der Telekom-Branche.

Aber auch am Gesamtmarkt bleibt die Stimmung übergeordnet gut: "Der Markt blickt optimistisch in die Berichtssaison zum dritten Quartal", sagt ein Händler. Diese startet am Dienstag in den USA mit den Zwischenberichten der Großbanken JP Morgan und Citigroup.

Tendenziell sei mit positiven Überraschungen bei den Quartalsbilanzen zu rechnen, besonders bei den Ausblicken, heißt es. Denn die Analystenschätzungen seien zum Höhepunkt der Coronavirus-Krise erstellt worden. "Die meisten Konsensschätzungen dürften daher zu pessimistisch gefärbt sein", so der Marktteilnehmer. Die Chance auf besser als befürchtete Zahlen sei hoch.

Dazu habe sich der Markt auf einen Wahlsieg von Joe Biden in den USA mittlerweile eingestellt, was den US-Präsidentschaftswahlkampf als Unsicherheitsfaktor etwas aus dem Spiel nehme. Zudem scheine ein US-Hilfspaket weiter möglich - wenn auch in deutlich geringerem Volumen. Wegen des Börsenfeiertages am US-Anleihemarkt dürfte das Geschäft am Nachmittag ruhig verlaufen.

Übernahmeinteresse an KPN gut für ganzen Sektor

KPN gewinnen 7,7 Prozent. Die Telekom-Branche führt zunächst klar die Gewinnerliste an. Ihr Stoxx-Branchenindex steigt um 1 Prozent. Sehr positiv für den Telekomsektor, aber auch für andere Branchen, werten Händler Berichte über ein Kaufinteresse von Private Equity an der holländischen KPN. "Egal wie erfolgreich das wird, es zeigt, dass M&A-Aktivität in allen Branchen der nächste Kurstreiber werden kann", so ein Händler.

Wie Bloomberg berichtet hat, soll die schwedische EQT ein Kaufgebot von 11 Milliarden Dollar erwägen. Skeptisch über die Chancen einer Übernahme äusserte sich allerdings bereits Jefferies mit Verweis auf die komplexe Firmenstruktur, die 2013 zum Schutz vor der Übernahme durch America Movil konstruiert worden war.

Orange steigen um 1,7 Prozent, BT Group um 2,0 Prozent und Telefonica um 1,4 Prozent. Deutsche Telekom können mit 0,3 Prozent Plus nicht ganz mithalten.

Finanzsektor mit EZB und IWF im Fokus

Der Index der Banken legt um 0,5 Prozent zu, der Index der Versicherer um 0,9 Prozent. Die Aktien der Finanzindustrie könnten im Wochenverlauf im Fokus stehen. Denn neben den ersten Quartalszahlen der US-Banken rückt der Beginn der Jahrestagung von Weltbank und IWF mit zahlreichen Aussagen der Akteure vor allem die Geldpolitik in den Fokus, heißt es im Handel. Unter anderem hat der Chef-Volkswirt der EZB, Philip Lane, gegenüber dem Wall Street Journal gesagt, dass die EZB eine ähnliche Inflationsstrategie wie die US-Notenbank verfolge.

Die Entscheidung über neue Lockerungsmaßnahmen müsse aber "Sitzung für Sitzung" getroffen werden. Dabei stünden Anleihekäufe und selbst weitere Zinssenkungen auf dem Radar. Allerdings mahnte Lane auch die Regierungen, dass die Maßnahmen der EZB nicht ewig andauern würden, und drängte auf Senkungen der Staatsverschuldung.

Auf der Verliererseite steht einmal mehr der Index der Reise- und Freizeit-Aktien mit einem Abschlag um 0,4 Prozent, hier belasten die steigenden Covid-19-Zahlen die Stimmung.

Stabilus mit besseren Zahlen fest erwartet

Im DAX ziehen Daimler um weitere 1,8 Prozent an. Im SDAX gewinnen Stabilus 7,3 Prozent. "Dass es eine positive Überraschung von einem Autozulieferer gibt, dürfte der Markt nicht so auf dem Radar gehabt haben", so ein Händler. Wie Stabilus am Freitagabend mitteilte, war das vierte Quartal besser als erwartet gelaufen, sowohl Umsatz als auch Marge lagen über der Erwartung. "Per Saldo liegt damit der Gewinn 9 Prozent über der hauseigenen Prognose", unterstreicht der Händler.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.282,52 0,29 9,40 -12,35

Stoxx-50 2.957,94 0,15 4,33 -13,08

DAX 13.092,79 0,32 41,56 -1,18

MDAX 28.026,46 0,08 23,33 -1,01

TecDAX 3.178,47 0,14 4,58 5,42

SDAX 12.933,28 0,57 73,32 3,37

FTSE 6.008,87 -0,13 -7,78 -20,23

CAC 4.959,89 0,26 13,08 -17,03

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,54 -0,01 -0,78

US-Zehnjahresrendite 0,78 0,00 -1,90

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:07 Uhr Fr, 17:32 % YTD

EUR/USD 1,1808 -0,05% 1,1817 1,1823 +5,3%

EUR/JPY 124,59 -0,27% 124,69 124,85 +2,2%

EUR/CHF 1,0756 -0,04% 1,0759 1,0765 -0,9%

EUR/GBP 0,9051 -0,19% 0,9058 0,9084 +7,0%

USD/JPY 105,52 -0,21% 105,50 105,63 -3,0%

GBP/USD 1,3044 +0,11% 1,3033 1,3012 -1,6%

USD/CNH (Offshore) 6,7116 -0,24% 6,7126 6,6833 -3,7%

Bitcoin

BTC/USD 11.363,58 +0,38% 11.385,48 11.070,91 +57,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 40,20 40,60 -1,0% -0,40 -29,3%

Brent/ICE 42,35 42,85 -1,2% -0,50 -30,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.924,91 1.930,26 -0,3% -5,35 +26,9%

Silber (Spot) 25,18 25,16 +0,1% +0,02 +41,0%

Platin (Spot) 888,30 891,80 -0,4% -3,50 -8,0%

Kupfer-Future 3,07 3,08 -0,2% -0,01 +8,7%

===

