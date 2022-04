MÄRKTE EUROPA/Guter Auftakt in Berichtssaison lässt Anleger hoffen

Werbung

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX schließt mit deutlichem Gewinn -- Netflix verliert Abonnenten -- Siemens Energy prüft Jahresprognose -- Rheinmetall, LANXESS, IBM im Fokus

Continental fährt Produktion in Russland wieder hoch. Gericht in Frankreich verurteilt Deliveroo wegen Scheinbeschäftigung. EZB-Rat Kazaks hält erste Zinserhöhung im Juli für möglich. Just Eat Takeaway kappt Jahresprognose. Aktionär will Sewing bei Hauptversammlung der Deutschen Bank das Vertrauen entziehen. Nordex erhält weniger Aufträge. Musk will wohl 15 Milliarden Dollar seines eigenen Vermögens in Twitter-Kauf investieren.