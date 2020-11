MÄRKTE EUROPA/Hängeparty bei US-Wahl drückt auf DAX & Co

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten sorgen die Nachrichten von der Präsidentschaftswahl in den USA am Mittwochmorgen für kräftige Kursausschläge. Nachdem sich zunächst deutliche Gewinne abzeichneten, starteten die Indizes letztlich im Minus, weil US-Präsident Donald Trump die Integrität des Wahlergebnisses anzweifelte, und das, bevor alle Stimmen ausgezählt sind.

Zugleich ernannte er sich bereits zum Sieger der Wahl. "Trump hat die Karte des Wählerbetrugs ausgespielt", so Marktstratege Neil Wilson von markets.com. Dies habe die Märkte zweifellos verunsichert, denn ein langer und langwieriger Kampf vor Gericht sei genau das, was Investoren nicht wollten.

Der DAX verliert 0,9 Prozent auf 11.975 Punkte, hatte kurz nach dem Start aber auch schon rund 2 Prozent zurückgelegen. Der Euro-Stoxx-50 handelt 0,8 Prozent tiefer bei 3.072 Punkten. Der Dollar zieht an, ebenso steigen die Kurse am Rentenmarkt, der als sicherer Hafen gilt.

Wie zu befürchten, gibt es noch keinen Sieger bei der US-Wahl. Auch das Rennen um die Kongresswahlen ist noch unentschieden, was für Michael Strobaek, Global Chief Investment Officer der Credit Suisse, vorerst für Unsicherheit sorgt.

"Die Märkte hatten sich verstärkt auf eine 'Blaue Welle' mit den entsprechenden Konsequenzen für die Fiskal- und Handelspolitik eingestellt. Der aktuelle Wahlzwischenstand stellt einen klaren Sieg der Demokraten infrage und belastet entsprechend den DAX zum Börsenauftakt", sagt Maximilian Kunkel, UBS-Chefanlagestratege in Deutschland.

Wie bereits 2016 hat US-Präsident Donald Trump in den letzten Tagen des Wahlkampfes erneut die Wähler erreicht. "Für die Handelsbeziehungen zwischen den USA und der EU wäre die Wiederwahl Trumps nicht die beste Nachricht", so Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners.

Gute Wirtschaftsdaten im Hintergrund

Eher im Hintergrund schwelen weitere starke Wirtschaftsindikatoren aus China. Der Service-Einkaufsmanagerindex (PMI) von Caixin stieg im Oktober kräftig. "Das ist eine noch deutlich bessere Erholung als die des Industrie-PMI", so ein Händler. Gäbe es nicht die US-Wahl als übergeordneten Einflussfaktor, würde der Markt darauf wohl eine globale Konjunkturerholung spielen. Auch besser als erwartet ausgefallene daten aus der Eurozone - dieser in der Zweitlesung - werden von der Wahl in den USA weitgehend überlagert.

Für Bewegungen bei den Einzelwerten sorgt weiter die Berichtssaison. Vonovia gewinnen 1,7 Prozent. Das Immobilienunternehmen will für 2020 angesichts coronabedingt "nicht signifikanter" Auswirkungen auf das eigene Geschäft eine höhere Dividende zahlen. Außerdem traut sich Vonovia Gewinnziele nun schon früher zu.

BMW hat im dritten Quartal von der steigenden Autonachfrage nach dem Lockdown profitiert und wieder einen Milliardengewinn erzielt. Unter dem Strich steigerte BMW den Gewinn überraschend deutlich. An dem insgesamt aber düsteren Ausblick für das Gesamtjahr hält BMW aber fest. Für die Aktie geht es um 2,6 Prozent nach unten.

Für Fraport geht es um 4,1 Prozent nach unten. Während momentan über Staatshilfe für Flughäfen gesprochen wird, meldete der Frankfurter Flughafenbetreiber ernüchternde Zahlen. Brenntag geben nach der Vorlage von Geschäftszahlen um 1,5 Prozent nach, während Hannover Rück nach den Zahlen um 2 Prozent zulegen.

Kursfeuerwerk bei Elmos

Gefeiert werden die Zahlen von Elmos Semiconductor. Sie liegen am oberen Rand der Erwartungen. "Vor allem der Ausblick ist ungewöhnlich optimistisch und selbstsicher für diese Zeiten", kommentiert ein Händler. Elmos sieht das dritte Quartal als den "klaren Wendepunkt" des Geschäfts an und geht von deutlichen Belebung im vierten aus. Der Kurs macht einen Satz um 19,4 Prozent nach oben.

Secunet Security verlieren 2,8 Prozent. Das IT-Unternehmen erwartet im kommenden Jahr einen Rückgang bei Umsatz und operativem Gewinn.

Der französische Versicherungskonzern Axa hat in den ersten neun Monaten weniger eingenommen und rechnet im Gesamtjahr weiterhin damit, dass die Auswirkungen der Corona-Pandemie das bereinigte Ergebnis mit 1,5 Milliarden Euro belasten werden. Der Kurs liegt 1,5 Prozent höher.

Ahold Delhaize verlieren nach dem Quartalsbericht 3,3 Prozent.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.079,25 -0,63 -19,47 -17,78

Stoxx-50 2.823,51 0,10 2,69 -17,01

DAX 11.996,30 -0,77 -92,68 -9,46

MDAX 26.735,01 0,61 163,19 -5,57

TecDAX 2.895,54 0,34 9,70 -3,96

SDAX 11.990,08 -0,23 -27,30 -4,17

FTSE 5.779,07 -0,13 -7,70 -23,28

CAC 4.805,49 0,00 -0,11 -19,61

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,65 -0,03 -0,89

US-Zehnjahresrendite 0,80 -0,10 -1,88

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:24 Di, 17:08 % YTD

EUR/USD 1,1664 -0,54% 1,1641 1,1729 +4,0%

EUR/JPY 122,46 -0,16% 122,13 122,65 +0,5%

EUR/CHF 1,0673 -0,24% 1,0665 1,0704 -1,7%

EUR/GBP 0,9028 +0,65% 0,8966 0,8980 +6,7%

USD/JPY 104,95 +0,32% 104,93 104,57 -3,5%

GBP/USD 1,2920 -1,16% 1,2988 1,3065 -2,5%

USD/CNH (Offshore) 6,7315 +0,88% 6,7188 6,6788 -3,4%

Bitcoin

BTC/USD 13.646,51 -1,34% 13.822,00 13.703,50 +89,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 37,83 37,66 +0,5% 0,17 -33,0%

Brent/ICE 39,95 39,71 +0,6% 0,24 -38,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.893,09 1.909,30 -0,8% -16,22 +24,8%

Silber (Spot) 23,64 24,28 -2,6% -0,63 +32,5%

Platin (Spot) 860,18 874,03 -1,6% -13,85 -10,9%

Kupfer-Future 3,05 3,09 -1,3% -0,04 +8,0%

