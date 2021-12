MÄRKTE EUROPA/Hexensabbat sorgt für Bewegung

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten geht es am Freitagmittag nach unten. Die Märkte folgen damit dem Stimmungsumschwung an der Wall Street. Der Große Verfalltag der Dezember-Optionen und -Futures an den internationalen Terminbörsen sorgt bisher für ein volatiles Geschäft. Am Mittag laufen in den meisten Ländern die Kontrakte auf Börsen-Indizes aus, zum Handelsschluss dann die Optionen auf Einzelaktien. Der DAX gibt um 0,8 Prozent nach auf 15.519 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,9 Prozent auf 4.165 Punkte nach unten.

Auch wenn einige Analysten der Europäischen Zentralbank (EZB) ein zu zaghaftes Vorgehen im Kampf gegen die Inflation vorwerfen, ist laut DWS ein erster deutlicher Schritt in Richtung Normalisierung getan. "Ob er ausreicht, wird dabei entscheidend von der tatsächlichen Inflationsentwicklung in den kommenden Monaten abhängen", heißt es. Eine zukünftig schärfere Vorgehensweise der Notenbanken könnten den zinssensiblen Technologiesektor vor Herausforderungen stellen.

ifo-Geschäftsklimaindex fällt das sechste Mal in Folge

Die Nachrichtenlage von Seiten der Unternehmen dünnt sich bereits zusehends aus, ab der kommenden Woche dürften dann auch die Umsätze so langsam aus dem Markt schwinden. Die jüngsten Wirtschaftsdaten stimmen nicht glücklich, am Freitag enttäuscht der ifo-Index, der mehr Schatten als Licht liefert. Das Geschäftsklima in Deutschland hat sich bereits zum sechsten Mal in Folge eingetrübt, im Dezember sank der Index um 1,9 Punkte auf nun 94,7 Punkte und damit stärker als erwartet.

Ein Teil der Verschlechterung ist für Jörg Zeuner, Chefvolkswirt bei Union Investment, augenfällig. Die Pandemielage und strengeren Gegenmaßnahmen haben dem Weihnachtsgeschäft einen Strich durch die Rechnung gemacht. Darunter litten insbesondere der Einzelhandel und andere Dienstleister stark. Eine schnelle Besserung sei wegen der Omikron-Variante auch nicht in Sicht. Immerhin gebe es einen Lichtblick. Da mittlerweile alle gelernt hätten, mit den Infektionswellen umzugehen, sollte ein starker wirtschaftlicher Einbruch wie im vergangenen Winter ausbleiben. Anders sei das Bild im Verarbeitenden Gewerbe, hier beeinträchtigten Angebotsengpässe die Industrie nach wie vor. Doch es gebe Hinweise aus der Autobranche, dass das Schlimmste Vergangenheit sei. Zeuner erwartet, dass sich nach einem harten Winterhalbjahr im Frühling die Konjunkturlage erneut aufhellen werde.

Autowerte stellen mit 1,8 Prozent Minus mittlerweile den schwächsten Sektor in Europa. "Ein guter Aufhänger für Autoverkäufe sind die schwachen Acea-Zahlen", so der Händler mit Blick auf das Minus bei den Neuzulassungen in Europa im November. Derweil hat die Halbleiter-Knappheit den europäischen Automarkt weiter fest im Griff. Auch im November gingen die Neuzulassungen zurück. In der Europäischen Union, der Freihandelszone Efta und Großbritannien wurden 17,5 Prozent weniger Fahrzeuge zugelassen als im Vorjahreszeitraum, wie die Herstellervereinigung Acea mitteilte. In den ersten elf Monaten des Jahres stand immerhin noch ein kleines Plus von 0,8 Prozent zu Buche.

Türkische Lira im freien Fall

Der Absturz der Lira kennt momentan keine Grenzen, der Dollar schießt im Gegenzug um rund 9 Prozent nach oben und knackte erstmals die 17er Marke. Aktuell geht er mit 16,71 Lira um - nach einer erneuten Intervention der Notenbank. Für die Commerzbank kommt die fortgesetzte Lira-Schwäche nach der kurzen Erleichterungsrally im Anschluss an die gestrige Zentralbanksitzung nicht "mal ansatzweise als Überraschung". Die türkische Zentralbank hatte ihren Leitzins um 100 Basispunkte gesenkt, was bereits vom Markt erwartet worden sei. Zwar habe die Zentralbank eine Lockerungspause signalisiert, doch werde diese im ersten Quartal 2022 einer Überprüfung der Geldpolitik standhalten müssen. Unklar sei, wie endgültig das Ende der Zinssenkungen sei, so Devisenenexperte Tatha Ghose.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.164,93 -0,9% -36,94 +17,2%

Stoxx-50 3.727,94 -0,7% -25,08 +19,9%

DAX 15.518,90 -0,8% -117,50 +13,1%

MDAX 34.403,48 -0,2% -69,46 +11,7%

TecDAX 3.786,24 -1,1% -41,22 +17,9%

SDAX 15.922,13 -0,6% -95,47 +7,8%

FTSE 7.278,05 +0,2% 17,44 +12,4%

CAC 6.943,72 -0,9% -61,35 +25,1%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,37 -0,02 +0,20

US-Zehnjahresrendite 1,41 -0,01 +0,49

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:06 Do,17:36 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1316 -0,1% 1,1332 1,1311 -7,4%

EUR/JPY 128,37 -0,4% 128,72 128,61 +1,8%

EUR/CHF 1,0407 -0,1% 1,0413 1,0428 -3,7%

EUR/GBP 0,8515 +0,1% 0,8508 0,8491 -4,7%

USD/JPY 113,44 -0,2% 113,58 113,71 +9,8%

GBP/USD 1,3291 -0,3% 1,3319 1,3320 -2,8%

USD/CNH (Offshore) 6,3881 +0,1% 6,3772 6,3776 -1,8%

Bitcoin

BTC/USD 46.990,05 -1,7% 47.205,04 48.420,09 +61,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,01 72,38 -1,9% -1,37 +49,5%

Brent/ICE 73,76 75,02 -1,7% -1,26 +47,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.809,30 1.799,60 +0,5% +9,70 -4,7%

Silber (Spot) 22,64 22,50 +0,6% +0,14 -14,2%

Platin (Spot) 940,80 940,90 -0,0% -0,10 -12,1%

Kupfer-Future 4,33 4,30 +0,5% +0,02 +22,9%

===

