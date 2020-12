MÄRKTE EUROPA/Hoffen auf Weihnachtsrally dank starker PMIs

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit kräftigen Gewinnen haben sich Europas Aktienmärkte am Mittwoch aus dem Handel verabschiedet. Eine Fülle guter Nachrichten weckte die Hoffnung auf den Beginn der Weihnachtsrally. Anlass gaben die Einkaufsmanager-Indizes aus vielen Ländern Europas, die deutlich über der Erwartung lagen. In Frankreich stieg der Industrie-PMI über die Wachstumsschwelle, in Deutschland setzte er sich mit 58,6 sogar weiter nach oben ab.

Dazu soll der Covid-Impfstoff in der EU noch vor Weihnachten zugelassen werden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen möchte, dass die Impfungen sogar schon am 27. Dezember in allen Ländern beginnen. Die Anleger sehen über die aktuellen Lockdowns hinaus und positionieren sich für eine massive wirtschaftliche Erholung im kommenden Jahr.

Der DAX sprang um 1,5 Prozent auf 13.566 Punkte. Der MDAX schaffte zum ersten Mal seit Berechnungsbeginn zeitweise den Sprung über die Marke von 30.000 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 legte um 0,6 Prozent auf 3.543 Punkte zu.

Dazu gab es weitere gute Nachrichten, so die Aussicht auf ein US-Konjunkturpaket von rund 750 Milliarden Dollar, eine Fortsetzung der Brexit-Gespräche sowie kräftige Eindeckungen vor dem Jahresultimo und dem Großen Verfalltag an den internationalen Terminbörsen am Freitag. Der Höhepunkt des Tages steht aber erst am Abend mit der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank an. Anleger setzen neben einem US-Fiskalpaket auch auf weitere Unterstützung der Fed bei ihrer geldpolitischen Entscheidung am Abend.

Neue Maßnahmen werden zwar nicht erwartet, aber sie könnte ihren Ausblick zu den Anleihekäufen präzisieren, indem sie die Käufe explizit an das Erreichen bestimmter wirtschaftlicher Kriterien knüpfe, erwarteten die Strategen der Commerzbank-Strategen. Im Handel hieß es, die schwächeren Daten aus dem US-Einzelhandel würden Fed-Präsident Jerome Powell die Argumentation für weitere Hilfen erleichtern.

Fast nur Gewinner im DAX

Im DAX ging es quer durch alle Branchen nach oben. Bayer stiegen um 4,6 Prozent und Beiersdorf um 3 Prozent. Deutsche Post legten um 3,8 Prozent zu, sie stellt sich bei DHL vor dem Hintergrund des beginnenden zweiten Corona-Lockdowns in diesem Jahr auf weitere Zuwachsraten beim Paketversand ein. Delivery Hero sprangen dank erwarteter Lockdown-Gewinne sogar um 5,7 Prozent an.

Continental legten um 2,9 Prozent zu nach der Bekanntgabe neuer Mittelfristziele. Angestrebt wird nun eine Gewinnmarge (EBIT) von 8 bis 11 Prozent, nach 7,4 Prozent im Vorjahr. Die Analysten von Jefferies nannten dies besser als erwartet. Weiter steil aufwärts ging es auch bei VW. Die Aktien steigen um 3,5 Prozent, diesmal getrieben von zahlreichen positiven Analystenkommentaren. Unter anderem hob Stifel die Empfehlung auf "Kaufen" an.

Hausse bei Altice

Bei Europas Telekom-Aktien haussierten Altice in Amsterdam um 23,2 Prozent auf 5,33 Euro. Hier hat Next Private das Übernahmeangebot auf 5,35 Euro von zuvor 4,11 Euro erhöht. Next Private wird von Patrick Drahi kontrolliert, der bereits 77,6 Prozent der Altice-Aktien hält und sie von der Börse nehmen will. Wie Altice nun mitteilte, sind Investoren, die sich bislang gegen das Gebot ausgesprochen hätten, nun bereit, ihre Stücke anzudienen.

Grenke AG gewannen 5,3 Prozent. Hier bestätigte ein Gutachten Vorteilhaftigkeit der Übernahmen von Franchise-Gesellschaften durch Grenke. Sie seien positiv für den Konzern. Prosieben stiegen um 2,4 Prozent nach positiven Aussagen zu den Werbeumsätzen im November.

Die von der Allgeier SE ausgegliederte Nagarro SE feierte am Mittwoch den ersten Handelstag. Die Titel wurden den Allgeier-Aktionären zugeteilt. Während die Aktie von Allgeier ex Nagarro um 81,3 Prozent abgab, schloss die Aktie von Nagarro bei 82,80 Euro - Aktionäre können sich freuen, denn die Gesamtbewertung beider Teile stieg kräftig.

Banken von EZB-Regeln gebremst

Gemischt wurden die neuen Dividendenregeln der EZB für europäische Banken aufgenommen. Der Sektor war mit minus 1,1 Prozent die schwächste Branche. Analysten kommentierten die Regeln mit wenig Begeisterung: So liegt die Dividendenbegrenzung für 2020 unter der Erwartung der Bank of America. Die Regel "impliziert Renditen von fast Null", monierten die Analysten. Versicherer legten im Schnitt dagegen um 2,2 Prozent zu, da sie nun wenigstens wieder "etwas" Dividenden bekämen, hieß es im Handel.

===

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

. stand absolut in % seit

. Jahresbeginn

Euro-Stoxx-50 3.543,00 +21,50 +0,6% -5,4%

Stoxx-50 3.101,23 +28,62 +0,9% -8,9%

Stoxx-600 396,08 +3,24 +0,8% -4,8%

XETRA-DAX 13.565,98 +203,11 +1,5% +2,4%

FTSE-100 London 6.569,43 +56,11 +0,9% -13,6%

CAC-40 Paris 5.547,68 +17,37 +0,3% -7,2%

AEX Amsterdam 621,86 +4,52 +0,7% +2,9%

ATHEX-20 Athen 1.899,94 +16,15 +0,9% -17,3%

BEL-20 Brüssel 3.663,95 -37,76 -1,0% -7,4%

BUX Budapest 41.911,27 +17,18 +0,0% -9,1%

OMXH-25 Helsinki 4.603,04 +8,36 +0,2% +9,0%

ISE NAT. 30 Istanbul 1.544,33 -2,65 -0,2% +11,2%

OMXC-20 Kopenhagen 1.429,97 +24,93 +1,8% +25,9%

PSI 20 Lissabon 4.775,92 +20,16 +0,4% -8,0%

IBEX-35 Madrid 8.139,50 -12,90 -0,2% -14,8%

FTSE-MIB Mailand 21.986,52 +51,47 +0,2% -7,4%

RTS Moskau 1.400,05 +9,59 +0,7% -9,6%

OBX Oslo 832,10 +2,85 +0,3% -1,3%

PX Prag 998,82 +11,44 +1,2% -10,5%

OMXS-30 Stockholm 1.892,26 +2,42 +0,1% +6,8%

WIG-20 Warschau 1.985,26 +29,57 +1,5% -7,7%

ATX Wien 2.721,67 +23,80 +0,9% -14,8%

SMI Zürich 10.456,78 +115,60 +1,1% -1,5%

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:31h Di, 17:13 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2171 +0,16% 1,2168 1,2156 +8,5%

EUR/JPY 126,11 +0,09% 125,86 126,06 +3,4%

EUR/CHF 1,0789 +0,24% 1,0771 1,0775 -0,6%

EUR/GBP 0,9018 -0,18% 0,9034 0,9049 +6,6%

USD/JPY 103,63 -0,06% 103,54 103,69 -4,7%

GBP/USD 1,3499 +0,36% 1,3468 1,3436 +1,9%

USD/CNH (Offshore) 6,5121 -0,07% 6,5177 6,5266 -6,5%

Bitcoin

BTC/USD 20.823,19 +6,96% 19.441,26 19.376,53 +188,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 47,66 47,62 +0,1% 0,04 -14,9%

Brent/ICE 50,92 50,76 +0,3% 0,16 -15,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.854,69 1.853,50 +0,1% +1,19 +22,2%

Silber (Spot) 24,96 24,58 +1,6% +0,38 +39,8%

Platin (Spot) 1.033,35 1.040,58 -0,7% -7,23 +7,1%

Kupfer-Future 3,56 3,54 +0,5% +0,02 +25,9%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 16, 2020 12:22 ET (17:22 GMT)

Werbung