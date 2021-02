MÄRKTE EUROPA/Impfstoff-Entspannung treibt - Konsum kollabiert

FRANKFURT (Dow Jones)--Gut erholt sind Europas Börsen am Montag in die neue Handelswoche gestartet. Eine Entspannung in der Nachrichtenlage um den Euro-Impfstreit und ordentliche Wirtschaftsdaten aus China stützen den Markt. Der DAX legt 1,0 Prozent auf 13.563 Zähler zu und notiert damit nur noch knapp unter der 13.600er-Marke. Der Euro-Stoxx-50 steigt um 1,1 Prozent auf 3.518 Punkte.

Der britisch-schwedische Pharmakonzern Astrazeneca wird etwas mehr von seinem Corona-Impfstoff für die Eurozone bereitstellen als zuletzt angekündigt. Auch Biontech will der EU ab April mehr Impfstoff zur Verfügung stellen. Zudem soll am Montag der Corona-Impfgipfel zwischen Bund und Ländern stattfinden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte allerdings bereits, dass er hiervon nicht viel erwarte.

Und aus China kommt das Signal, dass die dortige Erholung der Wirtschaft zwar etwas an Kraft verliert, denn der von Caixin ermittelte Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe ist leicht gesunken. Allerdings befindet er sich immer noch im Expansionsbereich, nachdem er im November sogar ein Dekadenhoch erreicht hatte.

PMI-Revisionen im Blick - Konsum kollabiert

Im Tagesverlauf stehen die Revisionen der Einkaufsmanager-Indizes (PMIs) aus europäischen Ländern und den USA an. Marktteilnehmer befürchten hier aber deutliche Abwärtsrevisionen. Das kopflose Vorgehen der EU-Politiker schüre Verunsicherung bei Unternehmen, und die immer wieder verlängerten Lockdowns dürften den Konsum belastet haben. Der am Morgen vermeldete Einzelhandelsumsatz für Deutschland im Dezember unterbietet sogar noch die Befürchtungen: Während nur ein reales Minus von 2,7 Prozent erwartet worden war, kollabierte er regelrecht mit 9,6 Prozent Minus zum Vormonat. In den USA wird auf den wichtigen ISM-Einkaufsmanager-Index geblickt.

Dazu legen weitere Unternehmen Quartalszahlen vor. Bei Stabilus geht es 3,2 Prozent nach oben, hier wurde der Gewinn noch stärker als der Umsatz gesteigert. Noch offen ist aber der Ausblick auf das laufende Jahr. In Europa wird verschnupft auf die Zahlen der Banken reagiert: Die Kurse von Julius Bär aus der Schweiz und Swedbank aus Schweden fallen um jeweils etwa 4 Prozent.

Auch Ryanair fallen um 2,6 Prozent. Der Lockdown in Europa sowie das Fernbleiben der Geschäftsreisenden lassen die Passagierzahlen einbrechen. So flog Ryanair im dritten Quartal einen Nettoverlust vor Sondereinflüssen von 306 Millionen Euro ein, der nach Aussage der Citi-Analysten aber nahe der Markterwartung lag.

MTU im DAX zeigen sich wenig verändert, nachdem sich der Triebwerkspezialist optimistisch für das Jahr geäußert hat. Man erwarte eine Erholung im zivilen Wartungsgeschäft. Siemens Healthineers hat endgültige Zahlen vorgelegt und den Ausblick bestätigt, hier geht es 0,8 Prozent aufwärts. Im DAX legen vor allem Immobilienwerte zu, so Deutsche Wohnen um 3 Prozent und Vonovia um 2 Prozent.

Auch die Geschichten rund um Gamestop und Kleinanleger-versus-Hedgefonds drehen sich weiter. In Deutschland rechnen Händler weiter mit hohen Umsätzen in Gamestop-Aktien auf Tradegate, die als Hedge gegen den erschwerten US-Handel gehandelt werden. Am Morgen geht es hier bereits wieder 10 Prozent nach oben bei einem Umsatz von fast 13 Millionen Euro. Auch auf den Preis von Silber dehnt sich diese Spekulation langsam aus. Händler rechnen mit einem baldigen Eingreifen der Regulierungsbehörden.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.518,33 1,06 36,89 -0,97

Stoxx-50 3.102,49 0,88 27,15 -0,19

DAX 13.563,06 0,97 130,19 -1,14

MDAX 31.362,21 0,89 275,43 1,84

TecDAX 3.399,71 0,71 24,04 5,82

SDAX 15.340,85 0,86 130,51 3,90

FTSE 6.449,54 0,66 42,08 -0,82

CAC 5.444,61 0,84 45,40 -1,92

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,52 0,00 -0,76

US-Zehnjahresrendite 1,08 0,02 -1,60

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7:55 Uhr Fr, 17:24 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2114 -0,13% 1,2129 1,2137 -0,8%

EUR/JPY 126,92 -0,16% 126,94 127,09 +0,7%

EUR/CHF 1,0818 +0,15% 1,0813 1,0802 +0,1%

EUR/GBP 0,8818 -0,36% 0,8826 0,8851 -1,3%

USD/JPY 104,77 -0,03% 104,66 104,70 +1,4%

GBP/USD 1,3738 +0,24% 1,3742 1,3713 +0,5%

USD/CNH (Offshore) 6,4690 +0,26% 6,4612 6,4470 -0,5%

Bitcoin

BTC/USD 33.708,75 +2,18% 33.388,25 37.266,75 +16,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 52,60 52,20 +0,8% 0,40 +8,2%

Brent/ICE 55,66 55,04 +1,1% 0,62 +7,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.861,10 1.846,53 +0,8% +14,57 -1,9%

Silber (Spot) 29,46 27,03 +9,0% +2,43 +11,6%

Platin (Spot) 1.118,08 1.078,35 +3,7% +39,73 +4,5%

Kupfer-Future 3,57 3,56 +0,4% +0,01 +1,5%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 01, 2021 03:36 ET (08:36 GMT)