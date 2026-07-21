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MÄRKTE EUROPA/Indizes schließen wenig verändert - Adyen mit Kursfeuerwerk

Werte in diesem Artikel
Aktien
A.P. Moeller - Maersk A-S (A)
2,344.00 EUR 118.00 EUR 5.30 %
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Adyen B.V. Parts Sociales
1,054.80 EUR 141.20 EUR 15.46 %
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Antofagasta plc
47.17 EUR 0.35 EUR 0.75 %
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Hapag-Lloyd AG
124.60 EUR 2.90 EUR 2.38 %
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HelloFresh
3.36 EUR -0.06 EUR -1.87 %
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Kühne + Nagel International AG (KN)
215.80 EUR 2.20 EUR 1.03 %
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Ottobock
59.70 EUR 0.80 EUR 1.36 %
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RWE AG St.
59.36 EUR 1.72 EUR 2.98 %
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Sixt SE St.
73.95 EUR 2.85 EUR 4.01 %
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thyssenkrupp AG
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TKMS thyssenkrupp Marine Systems
103.00 EUR 8.00 EUR 8.42 %
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DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag insgesamt wenig verändert tendiert, nachdem moderate Gewinne im Handelsverlauf im späten Geschäft wieder verloren gegangen waren. Der DAX gab um 0,1 Prozent auf 26.300 Punkte nach, der Euro-Stoxx-50 schloss 0,2 Prozent höher.

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Zunächst hatte die bislang überwiegend stark verlaufende Berichtssaison mit robustem Gewinnwachstum der Unternehmen gestützt, dazu kamen deutlicher sinkende Ölpreise, was Inflationssorgen dämpfte. Im Späthandel machten die Ölpreise aber wieder deutlicher Boden gut, was die Indizes von den Hochs mit zurückholte. Das spiegelte sich am Anleihemarkt in im späten Geschäft von den Tagestiefs zurückkommenden Renditen wider.

Erzeugerpreise für Juli aus den USA sorgten für keinen Impuls mehr, nachdem sie wie am Vortag bereits die Verbraucherpreise eine gemäßigte Inflation gezeigt hatten. Das könnte der US-Notenbank die Möglichkeit einräumen, zunächst auf eine Zinsanhebung zu verzichten.

Bei den Branchen litten Minenwerte in der Breite unter einer Produktinsprognosesenkung von Antofagasta, für die es um 6,8 Prozent nach unten ging.

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Positiver Ausreißer des Tages waren Adyen. Die Aktie schnellte in Amsterdam um 16,4 Prozent nach oben. Der Zahlungsdienstleister hatte einen Gewinnanstieg gemeldet und die Umsatzprognose leicht erhöht. Adyen sei gut positioniert, die Jahresprognose zu erreichen, so ING-Analyst Thymen Rundberg.

Kräftig nach oben schossen auch Moeller-Maersk und zwar um gut 9 Prozent. Die dänische Reederei erhöhte zum zweiten Mal in weniger als drei Monaten die Jahresprognose dank höhere Frachtraten als Folge des Iran-Kriegs und einer starken Nachfrage aus Asien. Ähnliches gab es vom deutschen Wettbewerber Hapag-Lloyd zu hören, allerdings ohne die vor einem Monat angehobene Prognose nochmals zu erhöhen. Hapag-Lloyd gewannen 4,3 Prozent. In Zürich ging es im Sog für Kühne + Nagel um 3,1 Prozent nach oben.

Im DAX stiegen RWE um 2,6 Prozent und waren damit hinter Continental (+3,0%) der Tagesgewinner. Die finalen Geschäftszahlen des Versorgers hätten erneut dessen Ertragskraft betont, hieß es. Im MDAX schossen TKMS nach der Zahlenvorlage vom Vortag um weitere 10,2 Prozent nach oben, laut Marktteilnehmern angetrieben von positiven Analystenkommentaren. Bernstein erwartet signifikante Anhebungen der Gewinnprognosen, wenn der Konsens die jüngste Auftragswelle einpreise, sowie eine Erhöhung der mittelfristigen Ziele im nächsten Quartal.

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Der Kurs der Mutter Thyssenkrupp machte einen Satz um 9,1 Prozent, nachdem im dritten Quartal die Umsatzerwartungen des Marktes übertroffen wurden, Ergebnis und Cashflow die Schätzungen aber verfehlten.

Hellofresh gaben nach Geschäftszahlen um 3 Prozent nach. Der Gewinnausblick für das laufende Jahr sei zwar bestätigt worden, der Ausblick aber weniger verheißungsvoll, hieß es.

Ottobock verloren 1,5 Prozent. Der Prothesenhersteller konnte Umsatz, Gewinn und Margen steigern. Das Wehrtechnikunternehmen Vincorion ist bei der Vorlage der endgültigen Halbjahresergebnisse etwas optimistischer für die Umsatzentwicklung 2026 geworden. Der Kurs der ehemaligen Jenoptik-Tochter legte um 10 Prozent zu.,

Sixt stiegen um 3 Prozent,. Nach einem guten Auftaktquartal habe sich die solide operative Entwicklung in der zweiten Berichtsperiode fortgesetzt, kommentierte Metzler. Unter Druck standen Energiekontor mit einem Minus von 6,7 Prozent. Das Unternehmen steigerte zwar im ersten Halbjahr den Umsatz deutlich, verzeichnete aber gleichzeitig rückläufige operative Gewinne.

===

Index Schluss* Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%)

Euro-Stoxx-50 6.545 +0,2 +12,8

Stoxx-50 5.527 +0,0 +12,4

Stoxx-600 659 -0,0 +11,4

DAX 26.300 -0,1 +7,5

FTSE-100 London 10.833 -0,6 +9,1

CAC-40 Paris 8.675 -0,3 +6,5

AEX Amsterdam 1.112 +0,7 +16,9

ATHEX-20 Athen 6.685 -0,0 +24,9

BEL-20 Brüssel 5.723 -0,3 +12,7

BUX Budapest 150.382 -0,2 +35,4

OMXH-25 Helsinki 6.307 +0,6 +10,6

OMXC-20 Kopenhagen 1.611 +0,6 +0,2

PSI 20 Lissabon 9.274 -0,2 +12,2

IBEX-35 Madrid 20.204 -0,2 +16,7

FTSE-MIB Mailand 53.699 -0,0 +19,5

OBX Oslo 2.000 -0,1 +25,2

PX Prag 2.773 +0,4 +3,3

OMXS-30 Stockholm 3.291 -0,3 +14,2

WIG-20 Warschau 152.383 -1,0 +31,3

ATX Wien 6.710 +0,3 +26,0

SMI Zürich 14.449 +0,2 +8,9

* gerundet

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:15 Uhr

EUR/USD 1,1528 +0,0 0,0004 1,1524 1,1541

EUR/JPY 183,8 +0,0 0,0700 183,73 183,7500

EUR/CHF 0,9375 +0,0 0,0001 0,9374 0,9364

EUR/GBP 0,8544 +0,1 0,0005 0,8539 0,8542

USD/JPY 159,41 0,0 0,0000 159,41 159,2000

GBP/USD 1,3488 -0,0 -0,0004 1,3492 1,3507

USD/CNY 6,7428 -0,0 -0,0005 6,7433 6,7420

USD/CNH 6,7451 -0,0 -0,0010 6,7461 6,7446

AUS/USD 0,7055 -0,1 -0,0005 0,706 0,7074

Bitcoin/USD 63.408,01 -0,2 -129,95 63.537,96 63.448,69

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 82,55 -0,9 -0,72 83,27

Brent/ICE 88,24 -0,8 -0,74 88,98

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.354,03 -1,2 -53,03 4.407,06

Silber 64,55 -1,1 -0,75 65,30

Platin 1.717,60 -2,2 -39,15 1.756,75

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2026 12:20 ET (16:20 GMT)

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