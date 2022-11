MÄRKTE EUROPA/Kaum bewegt - TAG sehr schwach nach Dividendenausfall

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind wenig verändert in den Handel am Dienstag gestartet. Auch vom Rest der Woche werden keine großen Impulse erwartet, denn am Donnerstag ist Thanksgiving-Feiertag in den USA und auch am Freitag wird dort nur verkürzt gehandelt. Die saisonale Statistik spricht allerdings für einen freundlichen Verlauf an den Börsen rund um den US-Feiertag. Stützend dürfte sich dabei auch eine eventuelle Ausgabenfreude der Konsumenten in der "Black Week" auswirken. Der DAX verliert 0,1 Prozent auf 14.369 Punkte, der Euro-Stoxx-50 liegt dagegen 0,1 Prozent im Plus bei 3.914 Punkten.

Übergeordnet leben die Börsen von der Hoffnung auf eine Entspannung an der Inflationsfront - und damit der Hoffnung auf langsamere Zinserhöhungsschritte. Die deutschen Erzeugerpreise vom Vortag stützten jedenfalls diese Spekulation. Ähnlich wichtige Daten stehen am Dienstag nicht an. Die OECD veröffentlicht ihren Wirtschaftsausblick, aus der Eurozone kommen Leistungsbilanz und das Verbrauchervertrauen. Wichtige Redner mit Blick auf die globale Zinsentwicklung sind Bundesbankpräsident Joachim Nagel am Nachmittag und Fed-Cleveland-Präsidentin Loretta Mester.

Erstaunlich, wie DAX seine Kursgewinne verteidigt

"Der DAX ist im Moment wirklich ein Phänomen. Die Luft scheint zwar erst mal raus zu sein. Der große schnelle Anstieg scheint zu Ende zu sein. Aber ist erstaunlich, wie gut der DAX seine Kursgewinne verteidigt", kommentiert QC Partners. Für einen weiteren Kursanstieg bräuchte es massive positive Impulse. Ein nachhaltiges Überschreiten des Inflationsgipfels in Deutschland bzw. der Eurozone oder ein langsameres Tempo der EZB könnten diese Impulse liefern.

TAG Immobilien brechen um 8,0 Prozent ein. Das Immobilienunternehmen gab am Vorabend die Streichung der Dividende bekannt. Vor allem die Begründungen mit Inflation und volatiler Marktumgebung klängen fragwürdig. "Die hohe theoretische Dividendenrendite von 14 Prozent zeigte zwar, dass keiner mehr an eine Ausschüttung in alter Höhe glaubte", sagte ein Händler. Ein Wert wie Vonovia habe aktuell 6,9 Prozent: "Aber gar keine Dividende bei einem Immobilienwert ist wie als wenn eine Anleihe den Kupon nicht bedient". Interessant werde im Wochenverlauf, ob die Aktie ihre Unterstützung bei 6 Euro verteidigen könne, ansonsten wäre der Bodenbildungsversuch seit Oktober gescheitert.

Enel gewinnen dagegen 2,7 Prozent. Der neue Strategieausblick des italienischen Versorgers kommt gut an, vor allem die Pläne zum deutlichen Schuldenabbau werden positiv kommentiert. Enel plant, in den kommenden Jahren Asset-Verkäufe von bis zu 21 Milliarden Euro vorzunehmen, um die Nettoverschuldung zu senken. Gleichzeitig sollen die Gewinne und die Dividende weiter steigen.

Thyssenkrupp von Cevian-Platzierung belastet

Für Thyssenkrupp geht es um 4,4 Prozent auf 5,17 Euro nach unten. Im Handel heißt es, der Investor Cevian habe eine Beteiligung von 3,8 Prozent an dem Konzern verkauft. Die Stücke sollen zu 5,15 Euro platziert worden sein. Händler in Aktienoptionen an der Eurex hatten sich bereits am Freitag über sehr hohe Umsätze in Thyssen-Calls gewundert. Diese seien überwiegend geschrieben worden, was als Verkaufsinteresse in der Aktie gewertet wurde.

Für Bet-at-home geht es 7,3 Prozent nach oben. Das Papier wird gestützt von einer positiven Studie von Hauck & Aufhäuser (HAIB). Die Analysten verweisen auf starke Drittquartalszahlen. HAIB hält den Ausblick für das laufende Jahr für konservativ. Bet-at-home rechne mit einem Umsatz zwischen 45 bis 50 Millionen Euro. Das impliziere Erlöse von lediglich 11 Millionen Euro, um das obere Ende der Spanne zu erreichen. Das vierte Quartal sei traditionell das stärkste im Jahr. Mit der Fußballweltmeisterschaft komme ein positiver Sonderfaktor hinzu.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.914,31 +0,1% 5,03 -8,9%

Stoxx-50 3.728,27 +0,5% 17,85 -2,4%

DAX 14.368,87 -0,1% -11,06 -9,5%

MDAX 25.394,46 -0,6% -152,99 -27,7%

TecDAX 3.072,90 -0,6% -17,53 -21,6%

SDAX 12.328,32 -0,3% -32,36 -24,9%

FTSE 7.426,82 +0,7% 49,97 -0,1%

CAC 6.641,53 +0,1% 7,08 -7,2%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,00 +0,01 +2,18

US-Zehnjahresrendite 3,80 -0,03 +2,29

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:05 Mo, 17:30h % YTD

EUR/USD 1,0252 +0,1% 1,0249 1,0242 -9,8%

EUR/JPY 145,56 +0,0% 145,52 145,38 +11,2%

EUR/CHF 0,9827 +0,1% 0,9813 0,9815 -5,3%

EUR/GBP 0,8665 +0,0% 0,8661 0,8685 +3,1%

USD/JPY 141,92 -0,2% 141,96 141,95 +23,3%

GBP/USD 1,1829 +0,1% 1,1837 1,1792 -12,6%

USD/CNH (Offshore) 7,1703 -0,1% 7,1676 7,1817 +12,8%

Bitcoin

BTC/USD 15.695,03 -0,2% 15.716,71 15.978,45 -66,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,08 80,04 +0,0% +0,04 +15,6%

Brent/ICE 88,41 87,45 +1,1% +0,96 +20,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 116,00 116,13 -0,1% -0,13 +73,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.741,38 1.737,63 +0,2% +3,75 -4,8%

Silber (Spot) 21,12 20,83 +1,4% +0,30 -9,4%

Platin (Spot) 989,45 983,85 +0,6% +5,60 +2,0%

Kupfer-Future 3,59 3,57 +0,4% +0,02 -18,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 22, 2022 03:24 ET (08:24 GMT)