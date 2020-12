MÄRKTE EUROPA/Kaum Bewegung vor EZB-Entscheidung

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen treten am Donnerstagmittag weitgehend auf der Stelle. Hauptereignis des Tages ist die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB). Die EZB dürfte eine Verlängerung der Maßnahmen beschließen, die sie im April und Juni in Reaktion auf den coronabedingten Einbruch der Wirtschaftsaktivität ergriffen hatte. Der DAX gewinnt 0,1 Prozent auf 13.350 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,2 Prozent auf 3.538 Zähler nach oben.

Volkswirte erwarten, dass die EZB das Pandemiekaufprogramm (PEPP) um sechs bis zwölf Monate verlängern und um 250 bis 600 Milliarden Euro aufstocken wird. Auch eine entsprechende Verlängerung der sehr günstigen Konditionen langfristiger und gezielter Refinanzierungsgeschäfte (TLTRO) wird erwartet - eine Zinssenkung dagegen nicht.

Relevant aus Marktsicht dürfte vor allem die Reaktion des Euro sein. Dieser ist seit Jahresbeginn um knapp 10 Prozent gegen den Dollar gestiegen und zuletzt zunehmend zur Belastung für die europäischen Aktienmärkte geworden. Sollte der Euro erneut zur Stärke neigen, könnte dies die Stimmung an den Börsen belasten. Aktuell liegt die Gemeinschaftswährung knapp unter 1,21 Dollar.

Ausgang der Brexit-Verhandlungen weiter offen - Pfund hält sich gut

Als großer Unsicherheitsfaktor schwelt das Ringen zwischen Großbritannien und der EU um ein Handelsabkommen nach dem Brexit weiter. Hier läuft die Uhr erbarmungslos ab, nachdem diverse vermeintlich letzte Fristen bereits verstrichen und immer wieder verlängert worden sind. Eine Einigung ist ungewiss, auch wenn EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Premierminister Boris Johnson beteuern, bis Sonntag eine Lösung anzustreben. Immerhin sind beide Seiten laut von der Leyen noch "weit auseinander".

Am Devisenmarkt dominiert weiter Zuversicht, dass es noch zu einer Lösung kommt. Das Pfund gibt zwar aktuell leicht nach, deutliche Kursverluste bleiben aber aus - und das, obgleich Johnson und von der Leyen am Vorabend erneut nicht weiter kamen.

Der Reisekonzern Tui hat in seinem Geschäftsjahr 2019/20 wegen der Corona-Krise weniger als halb so viel umgesetzt wie im Vorjahr und einen Milliardenverlust geschrieben. Wegen der weiter grassierenden Pandemie kann Tui weiter keine verlässliche Prognose zum Umfang der Reiseaktivität 2021 abgeben. Dennoch ist der Konzern zuversichtlich für einen erfolgreichen Neustart im kommenden Jahr und hat sein Kostensparziel erhöht. Tui sacken um 2,9 Prozent ab.

Umso besser läuft es in der Corona-Krise beim Kochboxenanbieter Hellofresh. Er hat die Jahresprognose angehoben. Für das Umsatzwachstum werden nun währungsbereinigt 107 bis 112 Prozent erwartet nach zuvor 95 bis 105 Prozent. Für 2021 rechnet Hellofresh mit einem Umsatzplus zwischen 20 und 25 Prozent und einer Marge zwischen 9 und 12 Prozent. Die Aktie verteuert sich um 6,6 Prozent.

Für Bertrandt verlief 2020 alles andere als positiv, seit Jahresbeginn hat der Kurs 30 Prozent eingebüßt. Nach Geschäftsausweis fällt die Aktie um weitere 2,9 Prozent. Nach einer Prognoseanhebung geht es für Jost Werke um 4,6 Prozent nach oben. "Bereits das dritte Quartal war gut gelaufen und hatte damit einen ersten Hinweis geliefert", so ein Marktteilnehmer zur aktuellen Geschäftsentwicklung bei dem Zulieferer für die Nutzfahrzeugindustrie.

Wacker Chemie stimmt Verkauf von Siltronic zu

Wacker Chemie liegen 1,1 Prozent im Minus, während es für Siltronic 2,3 Prozent auf 128,35 Euro nach oben geht. Der Großaktionär Wacker Chemie hat dem Verkauf der Tochter Siltronic an das taiwanische Unternehmen Global Wafers für 125 Euro je Aktie zugestimmt. Dieser Preis wird als Übernahmeangebot auch den freien Aktionären geboten. Am Markt ist von Spekulationen über eine Erhöhung des Gebots die Rede.

Qiagen liegen trotz der Platzierung neuer Wandelanleihen 3,4 Prozent im Plus. Per Saldo seien die Konditionen "eher geizig", was natürlich positiv für den Aktienkurs sei, heißt es im Handel. In der dritten Reihe schießen Formycon um 22,6 Prozent nach oben auf 56,40 Euro, nachdem Hauck & Aufhäuser das Kursziel massiv auf 75 nach zuvor 50 Euro angehoben hat. Anders als bei anderen Mitteln soll der Wirkstoff von Formycon die Wiederinfektion durch Coronaviren komplett verhindern. "Formycon scheint das Puzzle gelöst zu haben", heißt es dazu von H&A.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.537,58 0,24 8,56 -5,54

Stoxx-50 3.117,32 0,49 15,23 -8,40

DAX 13.350,14 0,07 9,88 0,76

MDAX 29.696,77 0,26 75,82 4,89

TecDAX 3.123,85 0,23 7,18 3,61

SDAX 14.058,75 -0,35 -49,03 12,36

FTSE 6.609,45 0,69 45,16 -12,97

CAC 5.565,56 0,34 18,74 -6,90

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,62 -0,02 -0,86

US-Zehnjahresrendite 0,93 -0,01 -1,75

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:30 Mi, 18:14 % YTD

EUR/USD 1,2086 +0,04% 1,2095 1,2071 +7,8%

EUR/JPY 126,34 +0,28% 126,38 125,99 +3,6%

EUR/CHF 1,0752 +0,06% 1,0753 1,0751 -1,0%

EUR/GBP 0,9100 +0,64% 0,9076 0,9022 +7,5%

USD/JPY 104,53 +0,24% 104,50 104,36 -3,9%

GBP/USD 1,3279 -0,61% 1,3325 1,3379 +0,2%

USD/CNH (Offshore) 6,5352 +0,04% 6,5367 6,5301 -6,2%

Bitcoin

BTC/USD 18.214,76 -1,84% 18.341,96 18.407,75 +152,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 46,14 45,52 +1,4% 0,62 -17,7%

Brent/ICE 49,65 48,86 +1,6% 0,79 -18,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.835,10 1.839,80 -0,3% -4,70 +20,9%

Silber (Spot) 23,88 23,98 -0,4% -0,10 +33,8%

Platin (Spot) 1.013,43 1.005,33 +0,8% +8,10 +5,0%

Kupfer-Future 3,51 3,51 +0,2% +0,01 +24,4%

===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 10, 2020 06:52 ET (11:52 GMT)