MÄRKTE EUROPA/Kaum verändert - Bitcoin schlägt Kapriolen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind wenig verändert in den Handel am Mittwoch gestartet. Die US-Vorlagen sind gemischt. Vor den US-Inflationsdaten am Donnerstag dürfte sich das Geschäft weiterhin zurückhaltend entwickeln. Die Märkte sind sich bewusst, dass sie es zum Jahresende mit ihrer Euphorie mit Blick auf kommende Zinssenkungen in den USA übertrieben haben.

Der DAX gewinnt zwei Punkte auf 16.690 Punkte, der Euro-Stoxx-50 steigt ebenfalls um zwei Punkte auf 4.469 Punkte. Am Devisenmarkt notiert der Euro wenig verändert bei 1,0940 Dollar. Auch an den Anleihemärkten tut sich wenig.

Reden von Notenbankern dürften mit Blick auf die künftige Zinspolitik weiterhin im Fokus stehen. So spricht EZB-Vize-Präsident De Guindos auf einem Investorentag. Weitere wichtige Termine zu Zinspolitik und Konjunktur stehen nicht auf der Agenda.

Trotz einer ordentlichen Entwicklung im dritten Quartal geben Sainsbury kräftig um 4,1 Prozent an der Londoner Börse nach. Die bereinigten Umsätze sind zwar mit plus 7,4 Prozent über der Konsensschätzung von 6,1 Prozent ausgefallen. Die Citigroup verweist allerdings auf die schwache Entwicklung von Argos. Sainsbury habe daraufhin die Zielspanne für den bereinigten Vorsteuergewinn (UPBT) von 670 bis 700 Millionen Pfund nur bestätigt. Der Konsens gehe von 703 Millionen aus.

Die Umsätze von Sika haben im vierten Quartal die Erwartungen verfehlt. Die Nettoerlöse von 2,79 Milliarden Franken lagen sowohl unter der Erwartung der Citigroup sowie der Konsensschätzung von rund 3 Milliarden Franken. Die Aktie gibt um 2,2 Prozent nach.

Campari mit Platzierung - Redcare mit Gewinnmitnahmen

Um 5,7 Prozent abwärts auf 9,36 Euro geht es für die Aktien von Campari in Mailand. Der Spiritousenhersteller begibt neue Aktien und eine Wandelanleihe über 1,2 Milliarden Euro. Hintergrund ist der Zukauf der Muttergesellschaft des Cognacs Courvoisier. Die Aktien wurden mit 9,33 Euro platziert, was 60 Cent unter dem Schlusskurs vom Vorabend liegt.

Trotz guter Zahlen geben Redcare, besser bekannt unter ihrem Markenauftritt Shop Apotheke, um 3,6 Prozent nach. "Die guten Umsatzzahlen unterstreichen die übergeordnete Story vom E-Rezept", sagt ein Händler. Zwar habe es sogar noch höhere Schätzungen gegeben, diese seien aber unrealistisch angesichts der Startschwierigkeiten des elektronischen Rezepts gewesen.

Redcare konnten im vierten Quartal einen extrem starkes Wachstum von 62 Prozent vermelden und mit dem Jahresumsatz von 1,8 Milliarden Euro den oberen Rand ihrer eigenen Prognose erreichen. Auch die Kundenzahl stieg weiter. Die Redcare-Aktie war im Vorfeld der Zahlen stark gestiegen. Im DAX verlieren Bayer nach negativen Analystenstimmen 2,1 Prozent.

Nur wenig zusätzlichen Druck auf Cropenergies (-0,2%) erwarten Händler nach der Meldung schwacher Umsatzdaten für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres. "Das sind nur die endgültigen Daten nach ihrer ersten Veröffentlichung Mitte Dezember", meint ein Händler. Sie dürften nur noch auf das Sentiment gegenüber der Aktie drücken. Wegen schwacher Ethanol-Preise hat das Unternehmen einen deutlichen Umsatz- und Gewinnrückgang vermeldet. So fiel das EBITDA auf 94 nach 267 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Volatil zeigt sich der Bitcoin. Die Kryptowährung war nach einer Falschmeldung am Vortag bis knapp an die Marke von 48.000 Dollar gestiegen, laut welcher die SEC geplante Bitcoin-ETF's genehmigt haben soll. Nach einem Dementi der US-Behördenaufsicht fiel der Bitcoin zurück. Aktuell notiert er bei rund 45.600 Dollar.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.469,18 +0,0% 2,01 -1,2%

Stoxx-50 4.089,73 -0,2% -7,49 -0,1%

DAX 16.690,09 +0,0% 1,73 -0,4%

MDAX 26.240,65 -0,3% -83,25 -3,3%

TecDAX 3.260,68 -0,5% -16,02 -2,3%

SDAX 13.658,67 -0,1% -20,27 -2,2%

FTSE 7.667,60 -0,2% -16,36 -0,6%

CAC 7.430,50 +0,1% 3,88 -1,5%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,18 -0,00 -0,39

US-Zehnjahresrendite 4,00 -0,01 +0,12

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:07 Uhr Di, 17:05 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0940 +0,1% 1,0928 1,0917 -1,0%

EUR/JPY 158,64 +0,5% 158,50 157,53 +1,9%

EUR/CHF 0,9324 +0,1% 0,9323 0,9305 +0,5%

EUR/GBP 0,8606 +0,1% 0,8611 0,8595 -0,8%

USD/JPY 145,02 +0,4% 145,02 144,32 +2,9%

GBP/USD 1,2711 +0,0% 1,2691 1,2701 -0,1%

USD/CNH (Offshore) 7,1851 +0,0% 7,1867 7,1862 +0,9%

Bitcoin

BTC/USD 45.610,28 -1,4% 45.954,67 46.874,69 +4,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,32 72,24 +0,1% +0,08 +0,5%

Brent/ICE 77,71 77,59 +0,2% +0,12 +0,8%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 30,63 31,05 -1,3% -0,42 -3,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.033,30 2.030,15 +0,2% +3,15 -1,4%

Silber (Spot) 23,03 23,03 +0,0% +0,00 -3,1%

Platin (Spot) 934,40 933,50 +0,1% +0,90 -5,8%

Kupfer-Future 3,78 3,76 +0,5% +0,02 -2,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

