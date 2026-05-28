DAX25.105 +0,1%Est506.051 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4100 +3,7%Nas26.999 +0,3%Bitcoin62.970 -0,1%Euro1,1673 +0,2%Öl92,04 -1,4%Gold4.561 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Dell Technologies A2N6WP SAP 716460 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 NEL ASA A0B733 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und Iran wohl vor Einigung: DAX geht stabil ins Wochenende -- Dell von KI-Boom beflügelt -- Siemens Energy, Super Micro, SpaceX, Eli Lilly, IBM, Eventim, DHL, Unusual Machines im Fokus
Top News
CTS Eventim-Aktie springt kräftig an: Starker Start ins neue Geschäftsjahr CTS Eventim-Aktie springt kräftig an: Starker Start ins neue Geschäftsjahr
Mai 2026: So performten die einzelnen DAX-Aktien im vergangenen Monat Mai 2026: So performten die einzelnen DAX-Aktien im vergangenen Monat
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MÄRKTE EUROPA/Kaum verändert - Keine Vorschussorbeeren für Kriegsende

29.05.26 18:22 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Canal+
2,84 EUR 0,06 EUR 2,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CTS Eventim
62,25 EUR 1,95 EUR 3,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
27,86 EUR -0,64 EUR -2,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Havas N.V. Bearer and Registered Shs
16,65 EUR 0,45 EUR 2,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
IVU Traffic AG
20,00 EUR 0,20 EUR 1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
KION GROUP AG
43,49 EUR -0,15 EUR -0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Louis Hachette Group
1,66 EUR 0,03 EUR 2,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
163,28 EUR -3,72 EUR -2,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Springer Nature
19,04 EUR -1,16 EUR -5,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vivendi S.A.
2,43 EUR 0,19 EUR 8,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Wenig verändert sind die europäischen Börsen am Freitag aus dem Handel gegangen. Die Hoffnung auf eine baldige Einigung zwischen den USA und dem Iran stützte. Die Positionen lägen "eng beieinander", erklärte US-Vizepräsident J.D. Vance. Entsprechend kam der Brent-Ölpreis um 1,8 Prozent zurück. Aktuell würden nun beide Seiten darauf warten, dass die andere Seite einem Vertrag zustimme, berichtete CNN.

Die sich ständig ändernde Lage wurde im Handel mit Zurückhaltung aufgenommen. Man wolle erst konkrete Fakten sehen, hieß es. In den USA freuten sich hingegen die Börsen über einen deutlich besseren Einkaufsmanager-Index Chicago, der aber in Europa kaum nachhaltig für positive Impulse sorgte. "Die US-Wirtschaft brummt noch stärker als gedacht", sagte ein Händler. Vor allem die Komponente der Auftragseingänge sprang auf ein mehr als Vierjahreshoch.

Der DAX zeigte sich davon unberührt und schloss knapp im Plus bei 25.105 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 ging 0,1 Prozent tiefer bei 6.051 Zählern aus dem Handel. Auch Aufschläge im Banksektor von 0,5 Prozent halfen dem Index kaum auf die Sprünge. Leichten Druck gab es angesichts gesunkener Ölpreise auf Energiewerte, die rund 1,0 Prozent nachgaben. Der Technologiesektor stieg 0,4 Prozent. Hier stützten Geschäftszahlen von Dell. Der Computerhardware-Hersteller sprach von einem rasanten Wachstum bei KI-Servern für Rechenzentren. Die Aktien haussierten in den USA. In Deutschland zogen Branchenwerte wie Siltronic um 9,2 Prozent an, Infineon um 1,3 Prozent.

Zudem standen Inflationsdaten aus der Eurozone in Fokus: Unter anderem legten die Preise in Frankreich im Mai um 2,8 Prozent zu. Überraschend war aber in Deutschland der Rückgang auf 2,6 nach 2,9 Prozent im Vormonat binnen Jahresfrist. Volkswirtin Ulrike Kastens vom Vermögensverwalter DWS führte dies vor allem auf den Tankrabatt zurück, unter anderem sank der Dieselpreis um fast 11 Prozent. "Positiv ist, dass es auch im Euroraum bisher keine Anzeichen für zunehmende indirekte Preiseffekte gibt", sagte Kastens. Um eine erste Anhebung des Leitzinses um 25 Basispunkte auf 2,25 Prozent dürfte die EZB aber nicht herumkommen.

Am deutschen Markt haussierten CTS Eventim nach Erstquartalszahlen um 10,7 Prozent. Diese waren nach Einschätzung von Baader herausragend ausgefallen. Vivendi sprangen in Paris um 3,3 Prozent. Positive Gerichtssignale stützten - nach der großen Zerlegung des alten Konzerns muss den aktuellen Minderheitsaktionären wohl doch noch ein Pflichtangebot unterbreitet werden. Der ehemalige Medienkonzern war Ende 2024 zerschlagen worden in den TV-Sender Canal+, die Werbeagentur Havas, den Verlag Louis Hachette und den Restbestand Vivendi.

Siemens Energy setzen die seit Tagen andauernde Korrektur fort. Im Händler verwiesen auf die hohe Aktienbewertung, die den Energieausrüster in die Nähe von Chip-Werten gebracht habe. Die Aktien verloren 2,1 Prozent.

Mit optischen Minuszeichen zeigten sich viele Aktien wegen ihrer Dividendenausschüttung: So unter anderem Deutsche Bank, IVU Traffic, Kion und Springer Nature.

===

Index Schluss* Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%)

Euro-Stoxx-50 6.051 -0,1 +4,6

Stoxx-50 5.191 +0,1 +5,5

Stoxx-600 626 +0,1 +5,6

DAX 25.105 +0,1 +2,5

FTSE-100 London 10.426 -0,2 +5,0

CAC-40 Paris 8.189 -0,1 +0,5

AEX Amsterdam 1.037 -0,2 +9,0

ATHEX-20 Athen 5.959 +1,1 +11,4

BEL-20 Brüssel 5.603 -0,4 +10,3

BUX Budapest 131.453 +2,4 +18,4

OMXH-25 Helsinki 6.509 -0,6 +14,1

OMXC-20 Kopenhagen 1.539 +0,5 -4,3

PSI 20 Lissabon 9.088 -0,1 +10,0

IBEX-35 Madrid 18.279 +0,5 +5,6

FTSE-MIB Mailand 49.825 +0,4 +10,9

OBX Oslo 1.960 -0,9 +22,7

PX Prag 2.522 +1,0 -6,1

OMXS-30 Stockholm 3.124 +0,5 +8,4

WIG-20 Warschau 137.007 +0,6 +16,2

ATX Wien 6.042 +1,8 +13,4

SMI Zürich 13.505 +0,3 +1,8

* gerundet

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 19:29

EUR/USD 1,1674 +0,2 0,0023 1,1651 1,1651

EUR/JPY 185,87 +0,2 0,3600 185,51 185,5300

EUR/CHF 0,912 -0,1 -0,0012 0,9132 0,9132

EUR/GBP 0,8666 +0,0 0,0002 0,8664 0,8667

USD/JPY 159,21 -0,0 -0,0200 159,23 159,2100

GBP/USD 1,3468 +0,2 0,0025 1,3443 1,3440

USD/CNY 6,7662 -0,2 -0,0134 6,7796 6,7796

USD/CNH 6,7616 -0,2 -0,0110 6,7726 6,7726

AUS/USD 0,7189 +0,4 0,0026 0,7163 0,7164

Bitcoin/USD 73.761,89 +0,4 289,21 73.472,68 73.277,82

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 87,76 -1,3 -1,14 88,9

Brent/ICE 92,03 -1,8 -1,68 93,71

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.567,79 +1,7 75,86 4.491,93

Silber 75,65 +0,0 0,01 75,64

Platin 1.919,26 -0,2 -3,49 1.922,75

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 29, 2026 12:22 ET (16:22 GMT)

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
28.05.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.05.2026Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
18.05.2026Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
14.05.2026Siemens Energy OutperformBernstein Research
13.05.2026Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
28.05.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.05.2026Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
18.05.2026Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
14.05.2026Siemens Energy OutperformBernstein Research
13.05.2026Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
13.05.2026Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
24.04.2026Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
19.03.2026Siemens Energy HaltenDZ BANK
14.01.2026Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
10.12.2025Siemens Energy NeutralCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
20.01.2026Siemens Energy SellUBS AG
14.11.2025Siemens Energy SellUBS AG
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen