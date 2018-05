MÄRKTE Europa/Kleiner Rücksetzer - Post liefert nicht

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Kursplus der vergangenen beiden Handelstage legen die Börsen in Europa zunächst eine kleine Verschnaufpause ein. Der DAX gibt im frühen Handel um 0,4 Prozent nach auf 12.896 Punkte, die Aktie der Deutschen Post bricht nach enttäuschenden Geschäftszahlen um über 7 Prozent ein. Der Euro-Stoxx-50 verliert 0,2 Prozent auf 3.557 Zähler. Nach dem Feiertag am Vortag sind die Londoner Finanzakteure nun auch an Bord, für den FTSE-100 geht es um 0,3 Prozent nach oben. Am Devisenmarkt tut sich wenig.

Die Anleger agieren vor der Entscheidung von US-Präsident Donald Trump am Abend um 20.00 Uhr MESZ, ob die USA das Atomabkommen mit dem Iran aufkündigen werden oder nicht, vorsichtig. Die Entscheidung könnte für stärkere Bewegungen an den Ölmärkten sorgen, aber auch darüber hinaus. So könnte sich das Verhältnis der USA zu den westlichen Staaten, die an dem Abkommen festhalten wollen, weiter eintrüben.

Am Morgen kommt der Ölpreis nach der jüngsten Rally leicht unter Druck. Tendenziell belastend wirkt weiter, dass es im Handelskonflikt USA/China weiter keine Lösung gibt. Der Handelsbilanzüberschuss Chinas mit den USA hat im April zugelegt, was den Konflikt eher verschärfen könnte. Die eigentliche Aufmerksamkeit des Marktes gebührt jedoch der Berichtsperiode, die mit einer neuerlichen Flut an Geschäftsausweisen aufwartet.

Deutsche Post mit schwächerem Jahresauftakt

Von schwachen Geschäftszahlen ist im Handel mit Blick auf Deutsche Post die Rede. EBIT und freier Cashflow der Post seien im ersten Quartal nicht so gut ausgefallen wie erhofft, stellt Jefferies fest. Die EBIT-Entwicklung habe unter höheren Lohnkosten im Brief- und Paketgeschäft sowie einer 50-Millionen-Euro-Aufwendung in der Lieferkette gelitten. In der Schwäche des freien Cashflow spiegelten sich Arbeitskapital und Investitionen wider. Die Papiere stützen um 7,2 Prozent ab.

Positiv werden dagegen die Geschäftszahlen von Eon aufgenommen. "Operativ läuft es gut für das Unternehmen", so ein Händler. Übergeordnet werde momentan die Stimmung für die Aktie davon bestimmt, wie die Investoren die neue Ausrichtung des Versorgers einstuften. Im frühen Handel tendiert die Aktie knapp im Plus.

Beiersdorf stellen mit einem Plus von 2,4 Prozent den Gewinner im DAX. Das organische Umsatzplus von Beiersdorf im ersten Quartal wird positiv bewertet. Beide Segmente, sowohl die Sparte Consumer wie auch die Klebstoffsparte, lieferten. "Tesa ist mal wieder stark", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf das organische Wachstum von 8,5 Prozent.

Aus dem DAX hat zudem Munich Re ihre Geschäftszahlen vorgelegt. Vergleichsweise schwach hat beim Rückversicherer das Anlageergebnis abgeschnitten. Die Schaden-Kosten-Quote ist mit 88,6 statt der erwarteten 92,9 gut ausgefallen. Wegen der geringen Großschadensbelastung erwartet Munich Re für das Gesamtjahr nun eine Quote von 97 Prozent. Für die Aktie geht es um 1 Prozent nach unten.

Lafargeholcim mit guten Umsatzzahlen

Die Erstquartalszahlen von Lafargeholcim (minus 0,5 Prozent) seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben, bemängelt Davy Research. Das Ergebnis sei durch eine schwache Entwicklung der Geschäfte in Afrika und Nahost beeinträchtigt worden, das EBITDA sei in dieser Region um 30 Prozent zurückgegangen.

Die Geschäftszahlen von Adecco sind auf den ersten Blick eine Enttäuschung. Obwohl Analysten jüngst bereits etwas vorsichtiger wurden, fiel das EBITDA nach Aussage eines Analysten rund 6 Prozent unter der Markterwartung aus. Hier belasteten zum Teil strategische Investitionen, die in den kommenden Quartalen ertragswirksam werden sollten, um das Jahresziel zu erreichen. Die Aktie verliert am Morgen 5 Prozent.

"Das ist eine kleine Überraschung", so ein Marktteilnehmer zu den Geschäftszahlen des Immobilienkonzerns LEG. Während die Wettbewerber überzeugten, verpasste LEG die Markterwartung beim Betriebsergebnis FFO I knapp. Auch die Dividende liege leicht unterhalb der Erwartung. "Hier könnten einige Anleger in die Aktien der Wettbewerber wechseln", mutmaßt der Marktteilnehmer. Für die Aktie geht es um 3 Prozent nach unten.

Evonik ziehen um gut 2 Prozent an. Hier hat der Umsatz die Erwartungen zwar leicht verfehlt, die Ergebnisseite liege aber zum Teil deutlich über den Schätzungen, so Marktteilnehmer. Baader Helvea macht im Zahlenwerk von Zalando zum ersten Quartal 2018 Licht und Schatten aus. Während das Umsatzwachstum gut ausgefallen sei, habe das Unternehmen einen kräftigen Gewinnrückgang verbucht. Nach dem Rücksetzer am Vortag geht es für die Aktie um 4 Prozent nach oben.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.556,95 -0,20 -7,24 1,51

Stoxx-50 3.108,60 -0,14 -4,50 -2,18

DAX 12.895,69 -0,41 -52,45 -0,17

MDAX 26.619,53 -0,24 -64,70 1,60

TecDAX 2.737,34 -0,62 -16,94 8,24

SDAX 12.462,14 -0,54 -68,16 4,84

FTSE 7.584,69 0,23 17,55 -1,57

CAC 5.517,59 -0,25 -13,82 3,86

Bund-Future 159,19% -0,07 -0,02

DEVISEN zuletzt +/- % Di., 7:55 Uhr Mo, 17.30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1917 -0,04% 1,1917 1,1926 -0,8%

EUR/JPY 129,82 -0,17% 129,96 130,24 -4,0%

EUR/CHF 1,1944 -0,09% 1,1955 1,1957 +2,0%

EUR/GBP 0,8807 +0,17% 0,8792 1,1379 -0,9%

USD/JPY 108,93 -0,15% 109,05 109,20 -3,3%

GBP/USD 1,3533 -0,20% 1,3556 1,3570 +0,2%

Bitcoin

BTC/USD 9.376,73 -0,6% 9.363,19 9.356,15 -31,3%

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut

Deutschland 2 Jahre -0,59 -0,59 0,02

Deutschland 10 Jahre 0,54 0,52 0,11

USA 2 Jahre 2,50 2,50 0,61

USA 10 Jahre 2,95 2,95 0,54

Japan 2 Jahre -0,13 -0,14 0,00

Japan 10 Jahre 0,04 0,04 0,00

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,86 70,73 -1,2% -0,87 +16,3%

Brent/ICE 75,59 76,17 -0,8% -0,58 +15,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.314,02 1.312,89 +0,1% +1,13 +0,9%

Silber (Spot) 16,50 16,48 +0,1% +0,02 -2,6%

Platin (Spot) 911,60 912,50 -0,1% -0,90 -1,9%

Kupfer-Future 3,06 3,06 -0,1% -0,00 -7,8%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 08, 2018 04:02 ET (08:02 GMT)