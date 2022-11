MÄRKTE EUROPA/Kleiner Rücksetzer - Zahlenflut liefert die Impulse

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der Aufwärtsbewegung der vergangenen Tage ist es an den europäischen Börsen am Mittwoch nach unten gegangen. Der DAX schloss 0,2 Prozent niedriger bei 13.666 Punkten, der Euro-Stoxx-50 büßte 0,3 Prozent auf 3.728 Zähler ein. Die Zurückhaltung der Anleger erklärten Händler auch mit der Gewinnstrecke um 1.700 Punkte im DAX. Für die Einzelwerte lieferte die Flut der Quartalszahlen der Unternehmen die Impulse. Zum anderen warteten Marktteilnehmer den Ausgang der US-Zwischenwahlen ab.

Die Demokraten müssen wohl die Mehrheit im Repräsentantenhaus an die Republikaner abgeben, allerdings könnte der Senat mehrheitlich in demokratischer Hand bleiben. Dies wäre eine Überraschung. Das finale Ergebnis der Kongresswahlen könnte aber noch einige Zeit auf sich warten lassen. Der Verlust der Mehrheit im Repräsentantenhaus macht Präsident Biden das politische Leben noch schwerer. Für die Finanzmärkte ist der Ausgang der Kongresswahlen von keiner größeren Relevanz, so Thomas Gitzel, Chefvolkswirt bei der VP Bank. Zu sehr stünden die Themen Inflation und Geldpolitik im Mittelpunkt

Adidas mit der nächsten Gewinnwarnung

Daneben richteten sich die Blicke der Marktteilnehmer weiter auf die Berichtssaison. Bei Adidas (+3,7%) liegt der Fokus auf dem neuen CEO Björn Gulden, so die Jefferies-Analysten, nachdem der Sportbekleidungskonzern die Ergebnisse für das dritte Quartal bestätigt und seine Prognose für 2022 angesichts der Trennung von Kanye West beim Yeezy-Label erneut gesenkt hatte.

Die Quartalszahlen von Brenntag (+1,8%) fielen sowohl auf der Umsatz- als auch der Ergebnisseite besser als erwartet aus

"Leicht positiv", so ein Marktteilnehmer zum Zahlenwerk von Siemens Healthineers. Die Geschäftszahlen lägen in der Breite leicht über den Prognosen. Zwar habe der Konzern nun die Ziele für die Diagnostiksparte gesenkt: "Trotzdem sieht das Ziel eines bereinigten Gewinns je Aktie von 2 Euro bis 2,20 Euro im neuen Geschäftsjahr gut aus", sagte er. Der Markt rechne hier lediglich mit knapp 2 Euro. Der Kurs stieg um knapp 4 Prozent.

Eon (-0,3%) legte wenig spektakuläre Neunmonatszahlen vor. Das EBITDA ist laut RBC leicht über der Marktschätzung ausgefallen. Im Fokus dürfte aber der Ausblick liegen. Das Kern-EBITDA-Ziel sei um 3 Prozent reduziert worden, so die Analysten.

Commerzbank nach Zahlen schwächer - "Probleme bleiben"

Commerzbank verloren 7,2 Prozent. "Die Zahlen liegen klar unter Vorjahr, und die Profitabilität ist verglichen mit den Wettbewerbern niedrig", so ein Marktteilnehmer. Daneben könnten sich einige Anleger an Details stören. So ist der bereinigte Gewinn vor Rückstellungen laut der RBC 2 Prozent unter der Konsensschätzung ausgefallen.

Lediglich durchwachsene Quartalszahlen legte das Chemieunternehmen Lanxess (-2,4%) vor. Auch aus Europa gab es Zahlen. Ahold hat erneut starke Quartalszahlen vorgelegt. Das bereinigte EBIT ist laut der Citigroup rund 3 Prozent über den Schätzungen ausgefallen. In der Folge hat der Konzern die Ziele erhöht. Zudem kündigte Ahold ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 1 Milliarde Euro an. Für die Aktie ging es um 1,5 Prozent nach oben. ABN Amro (+4,4%) legte starke Quartalszahlen vor. Der Nettogewinn ist laut RBC weit über der Schätzung ausgefallen.

Trotz guter Geschäftszahlen stürzten Bilfinger um knapp 15 Prozent ab. Im Handel wurde auf das angekündigte Effizienzprogramm verwiesen. Dieses sei zwar grundsätzlich zu begrüßen, sei allerdings mit einmaligen Kosten über 60 Millionen Euro verbunden, für die im vierten Quartal 2022 eine Rückstellung gebildet werde. Das EBITA im Gesamtjahr wird belastet.

Vintage Towers schossen um 10,2 Prozent in die Höhe, nachdem Vodafone seine Mehrheitsbeteiligung an dem Funkturmbetreiber in ein neues Joint Venture mit den Investoren Global Infrastructure Partners und KKR eingebracht hatte. Das neue Gemeinschaftsunternehmen mit dem Namen Oak Holdings legte dann eine Offerte von 32,00 Euro vor, die die Vantage-Towers-Aktie beflügelte.

===

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

. stand absolut in % seit

. Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 3.728,03 -11,25 -0,3% -13,3%

Stoxx-50 3.597,93 -9,66 -0,3% -5,8%

Stoxx-600 420,34 -1,27 -0,3% -13,8%

XETRA-DAX 13.666,32 -22,43 -0,2% -14,0%

FTSE-100 London 7.296,25 -9,89 -0,1% -1,1%

CAC-40 Paris 6.430,57 -10,93 -0,2% -10,1%

AEX Amsterdam 677,26 -6,70 -1,0% -15,1%

ATHEX-20 Athen 2.177,26 +13,61 +0,6% +1,6%

BEL-20 Bruessel 3.607,11 -23,61 -0,7% -16,3%

BUX Budapest 43.973,77 +133,21 +0,3% -13,3%

OMXH-25 Helsinki 4.814,36 +5,96 +0,1% -14,4%

ISE NAT. 30 Istanbul 4.758,46 -9,37 -0,2% +135,0%

OMXC-20 Kopenhagen 1.719,04 -7,37 -0,4% -7,8%

PSI 20 Lissabon 5.770,42 +19,74 +0,3% +4,0%

IBEX-35 Madrid 8.040,40 +41,50 +0,5% -7,7%

FTSE-MIB Mailand 23.780,07 +85,90 +0,4% -14,1%

RTS Moskau 1.113,93 -29,12 -2,5% -30,2%

OBX Oslo 1.099,83 -6,75 -0,6% +2,9%

PX Prag 1.241,78 +4,53 +0,4% -12,9%

OMXS-30 Stockholm 2.033,12 -2,86 -0,1% -16,0%

WIG-20 Warschau 1.644,12 -0,63 -0,0% -27,5%

ATX Wien 3.145,19 -13,52 -0,4% -18,1%

SMI Zuerich 10.904,33 +77,29 +0,7% -15,3%

* zu Vortagsschluss

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,17 -0,11 +2,35

US-Zehnjahresrendite 4,11 -0,02 +2,60

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:19 Uhr Di, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0035 -0,4% 1,0069 1,0078 -11,7%

EUR/JPY 146,70 -0,0% 146,71 146,60 +12,1%

EUR/CHF 0,9874 -0,5% 0,9925 1,0154 -4,8%

EUR/GBP 0,8811 +1,0% 0,8722 0,8711 +4,9%

USD/JPY 146,12 +0,3% 145,70 145,48 +26,9%

GBP/USD 1,1389 -1,4% 1,1545 1,1568 -15,8%

USD/CNH (Offshore) 7,2622 +0,3% 7,2502 7,2217 +14,3%

Bitcoin

BTC/USD 17.083,98 -7,5% 18.295,52 20.055,82 -63,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 86,65 88,91 -2,5% -2,26 +24,1%

Brent/ICE 93,34 95,36 -2,1% -2,02 +27,2%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 110,40 118,15 -6,6% -7,75 +80,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.711,73 1.713,05 -0,1% -1,33 -6,4%

Silber (Spot) 21,30 21,38 -0,4% -0,08 -8,6%

Platin (Spot) 991,00 1.003,85 -1,3% -12,85 +2,1%

Kupfer-Future 3,69 3,68 +0,1% +0,00 -16,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 09, 2022 12:13 ET (17:13 GMT)