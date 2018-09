MÄRKTE EUROPA/Kleiner Rücksetzer zum Start in die Woche

Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Kursplus in der Vorwoche sind die Börsen in Europa am Montag etwas leichter gestartet. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China tritt wieder stärker in den Fokus. "Die Absage der amerikanisch-chinesischen Handelsgespräche durch die chinesische Seite drückt hier etwas auf die Stimmung", sagt ein Marktteilnehmer. Am Montag treten zudem die wechselseitigen neuen Zölle in Kraft.

Aber auch die Unsicherheit um den Brexit nimmt weiter zu. "Die Börsen dürften den Worst Case eines Brexit ohne Deal nicht länger ignorieren", sagt Thomas Altmann von QC Partners. Premierministerin Theresa May denkt nun laut Berichten über Neuwahlen nach, um ihre Handlungspositionen zu stärken. In diesem Umfeld geht es für den DAX um 0,4 Prozent auf 12.376 Punkte nach unten, der Euro-Stoxx-50 verliert ebenfalls 0,4 Prozent auf 3.418 Punkte.

Impulse erwarten Händler vom ifo-Geschäftsklima-Index. Die Aufhellung des deutschen Geschäftsklimas im August ist wohl nur vorübergehender Natur gewesen. Nachdem US-Präsident Donald Trump China mit höheren und zusätzlichen Strafzöllen gedroht hat, erwarten die Volkswirte, dass der Geschäftsklimaindex im September auf 103,2 von 103,8 im August gesunken ist.

Die US-Notenbanker setzen sich diese Woche wieder zusammen. An der Börse wird fest davon ausgegangen, dass sie am Ende der Sitzung eine weitere Zinsanhebung um 25 Basispunkte beschließen - es wäre bereits die dritte in diesem Jahr. Die US-Zinsen am langen Ende rentieren mit 3,07 Prozent im Zehnjahresbereich am oberen Ende der jüngst gesehenen Spanne. Der Transatlantik Spread gegenüber dem Bundesanleihen rentiert mit 2,61 Prozent auf einem Rekordhoch.

Comcast gewinnt Bieterschlacht um europäischen Bezahlsender Sky

In einer Bieterschlacht um den europäischen Bezahlsender Sky (plus 8,6 Prozent) hat der US-Kabelkonzern Comcast das Medienimperium 21st Century Fox von Rupert Murdoch ausgestochen. Zum Ende einer 24-stündigen Auktion machte Comcast das bessere Angebot mit 17,28 Pfund pro Aktie, wie die für Fusionen zuständige britische Regulierungsbehörde am Samstag in London mitteilte. Das letzte Angebot des Konzerns 21st Century Fox von Unternehmer Rupert Murdoch betrug demnach 15,67 Pfund. Comcast bewertete Sky mit 30,4 Milliarden Pfund (33,8 Milliarden Euro), 21st Century Fox mit 27,6 Milliarden Pfund. Die Aktionäre müssen der Sky-Übernahme durch Comcast bis zum 11. Oktober zustimmen, darunter auch die Murdoch-Familie, die bereits 39 Prozent des Kapitals von Sky hält und sich eigentlich die übrigen 61 Prozent sichern wollte.

Unter dem heißen Sommer leiden auch die Reiseveranstalter: Die britische Thomas Cook Group sprach von einer "enttäuschenden" Geschäftsentwicklung im Spätsommer und senkte ihre Gewinnprognose. Viele Briten haben laut dem Unternehmen angesichts der Temperaturen auf einen Auslandsurlaub verzichtet. Der dadurch ausgelöste verschärfte Wettbewerb habe im August und September zu ungewöhnlich hohen Preisabschlägen im Reisegeschäft geführt. Die Anleger strafen die Aktie ab, sie verliert 22 Prozent. im Fahrwasser verlieren TUI 2,7 Prozent.

Der Ausbruch der Ölpreise über die alten Mehrjahreshochs stützt den Sektor, für die europäischen Ölwerte geht es gegen den negativen Trend um 0,5 Prozent nach oben. Die Opec-Staaten und Russland haben den US-Wünschen nach einer höheren Förderung eine Absage erteilt. Damit besteht die Gefahr einer Angebots-Lücke, wenn wegen der US-Sanktionen iranisches Öl dem Markt nicht mehr zur Verfügung steht.

Dunkle Wolken über Gerry Weber

Die Aktie von Gerry Weber bricht um 24 Prozent ein. Das Modeunternehmen hat ein so genanntes Sanierungs-Gutachten in Auftrag gegeben. Ein solches wird üblicherweise in Krisensituationen auf Wunsch von Geldgebern in Auftrag gegeben. Zuletzt hatte Gerry Weber in der vergangenen Woche darüber berichtet, dass die im Sommer eingeläutete Restrukturierung im dritten Quartal keine Besserung gebracht hat.

Beim IT-Dienstleister Datagroup laufen die Geschäfte dank einer besseren Auslastung dagegen besser als erwartet. Zudem profitierte das Unternehmen von Übernahmen, weshalb sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnprognose für das noch laufende Geschäftsjahr 2017/18 angehoben wurden. Für die Aktie geht es um 7,4 Prozent nach oben.

