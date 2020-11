MÄRKTE EUROPA/Kleiner Verfall versetzt Börsen nicht in Hektik

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Handel an den europäischen Börsen verläuft am Freitag in ruhigen Bahnen. Auch der kleine Verfalltermin am Terminmarkt scheint vergleichsweise ruhig über die Bühne zu gehen. Nach der starken Performance der ersten beiden Wochen im November sind die europäischen Aktienindizes zuletzt in eine Seitwärtsbewegung übergegangen. Die Berichtssaison ist vorüber, von hier sind keine größeren Impulse zu erwarten. Die Banken fangen bereits an, ihre Prognosen für das kommende Jahr abzugeben. Mit der Ungewissheit über den Fortgang der Corona-Pandemie ist dies kein einfaches Unterfangen.

Historisch betrachtet stehen die letzten Wochen des Jahres für steigende Kurse am Aktienmarkt. Dies wäre wünschenswert, handeln doch die meisten Indizes auf Jahressicht noch im Minus. Der DAX legt am Mittag um 0,1 Prozent zu auf 13.102 Punkte, der Euro-Stoxx-50 erhöht sich um 0,2 Prozent auf 3.460 Punkte. Hier stützen die Gewinne im Sektor der Öl- und Gas sowie bei den Minenwerten.

Positiv wirkt, dass die US-Regierung für diesen Freitag mit dem Antrag auf eine Notfallzulassung des Corona-Impfstoffs der Unternehmen Pfizer und Biontech rechnet. Biontech legen um 5,0 Prozent zu. Bei Konjunkturdaten ist der Terminkalender weitgehend leer.

Sage mit schwachem Ausblick unter Druck

Sage Group fallen an der Londoner Börse um 13,2 Prozent. Die Geschäftszahlen des Software-Unternehmens bewegen sich im Rahmen der Erwartungen. Ursache für den Kurseinbruch liefert der schwache Ausblick. Sage geht von einer operativen Marge für das kommende Geschäftsjahr aus, die bis zu 3 Prozent unter der aktuellen liegen soll.

Für die Aktie von Aryzta geht es an der Börse Zürich um 16,6 Prozent nach oben. Im Handel wird auf Spekulationen verwiesen, der Finanzinvestor Elliott könnte für das Unternehmen ein Gebot über 872 Millionen Dollar abgeben. Aryzta ist ein Tiefkühl- und Convenience-Backwaren-Konzern und beliefert unter anderem McDonald's.

Die im Vorfeld des Capital Markets Day von Swiss Re genannten Ziele bewegen sich nach Einschätzung aus dem Handel im Rahmen der Erwartungen. Negative Überraschungen seien ausgeblieben, so die Citigroup. Das neue Ziel einer Combined Ratio von mindestens 96 Prozent bei Property & Casualty bewege sich in Augenhöhe mit dem Konsens, heißt es. Swiss Re gewinnen 1,2 Prozent.

Thyssenkrupp mit Erholung

Thyssenkrupp erholen sich um 5,4 Prozent vom Kurssturz vom Vortag infolge schwacher Zahlen und eines enttäuschenden Ausblicks. Hier sei Liberty Steel weiter an der Stahlsparte interessiert, heißt es. Unterstützung dürfte zudem die bestätigte Kaufempfehlung aus dem Hause Metzler liefern. Die Analysten attestieren Thyssenkrupp eine sich verbessernde Bilanz. Sie biete die Chance, Restrukturierungsmaßnahmen umzusetzen und verborgene Werte durch das Abstoßen von weiteren Geschäftsfeldern freizusetzen. Das Erreichen der Gewinnschwelle erwartet die Bank weiterhin für das Geschäftsjahr 2020/21.

VW tendieren mit sich möglicherweise anbahnenden Problemen in den USA 0,3 Prozent leichter. Dort will Jaguar den Import von erfolgreichen Modellen wie Porsche Cayenne, Audi Q5 und anderen sowie VW Tiguan stoppen, heißt es in Berichten. Sie würden Patente verletzen, behaupte demnach Jaguar.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.460,05 0,23 8,08 -7,61

Stoxx-50 3.062,17 0,28 8,49 -10,02

DAX 13.101,92 0,12 15,76 -1,11

MDAX 28.827,99 0,29 82,49 1,82

TecDAX 3.038,98 0,19 5,67 0,80

SDAX 13.383,87 0,43 56,66 6,97

FTSE 6.348,57 0,22 14,22 -16,02

CAC 5.495,22 0,38 20,56 -8,08

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,58 0,00 -0,82

US-Zehnjahresrendite 0,83 0,00 -1,85

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:08 Uhr Do, 17:22 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1872 +0,01% 1,1878 1,1841 +5,9%

EUR/JPY 123,28 +0,07% 123,30 122,99 +1,1%

EUR/CHF 1,0802 -0,10% 1,0811 1,0798 -0,5%

EUR/GBP 0,8955 -0,02% 0,8944 0,8952 +5,8%

USD/JPY 103,85 +0,06% 103,80 103,88 -4,5%

GBP/USD 1,3257 +0,03% 1,3280 1,3225 +0,0%

USD/CNH (Offshore) 6,5703 -0,08% 6,5654 6,5764 -5,7%

Bitcoin

BTC/USD 18.294,25 +2,25% 18.182,78 17.993,51 +153,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 41,90 41,90 0% 0,00 -25,2%

Brent/ICE 44,25 44,20 +0,1% 0,05 -27,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.867,41 1.867,20 +0,0% +0,21 +23,1%

Silber (Spot) 24,17 24,08 +0,4% +0,10 +35,4%

Platin (Spot) 959,30 953,00 +0,7% +6,30 -0,6%

Kupfer-Future 3,23 3,20 +0,8% +0,03 +14,3%

===

