MÄRKTE EUROPA/Kleinere Korrektur nach jüngsten Aufschlägen

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind am Mittwoch mit kleinen Abgaben gestartet. Nach Aufschlägen in den vergangenen Tagen ohne fundamentalen Rückenwind überrascht dies nicht. Kurstreiber in den vergangenen Tagen dürfte vor allem Window-Dressing gewesen sein, also die gezielte Kurspflege durch Institutionelle Anleger, die sich dabei die dünnen Umsätze an den Börsen zwischen den Jahren zu Nutze machen. Für den DAX geht es 0,2 Prozent auf 15.940 nach unten, der Euro-Stoxx-50 gibt 0,1 Prozent auf 4.307 nach.

In London wird wieder gehandelt

Allerdings dürfte die Liquidität an den Märkten nun wieder zunehmen, da an der Börse London ab Mittwoch wieder gehandelt wird. Ansonsten zeichnet sich weiter ein extrem ruhiges Geschäft ab. Relevante Nachrichten sind weiterhin Mangelware und ein Großteil der Marktteilnehmer wird erst nach Neujahr wieder aktiv werden.

Die Veranstaltungsbranche befindet sich nach Aussage von CTS-Eventim-Chef Klaus-Peter Schulenberg in einem "dramatischen Überlebenskampf". Gerade sei es wieder bergauf gegangen, "doch dann kamen die rasant wachsenden Inzidenzen und die Nachrichten zu Omikron", so Schulenberg laut Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Zu Weihnachten 2020 lagen wir beim Kartenverkauf 95 Prozent unter dem Niveau von 2019, 2021 sind es 'nur' 60 Prozent, was aber natürlich immer noch viel zu wenig ist." CTS Eventim gewinnen 0,2 Prozent im frühen Geschäft.

Brenntag (-0,1%) steckt weiter im globalen Lieferketten-Drama. Die Engpässe werden sich erst im zweiten Halbjahr auflösen, erwartet Christian Kohlpaintner, CEO des Chemikalienhändlers. "Im Frühjahr sind wir von einer Normalisierung bis zum Sommer ausgegangen, die dann nicht eingetreten ist. Die Belastungen und Verwerfungen waren deutlich tiefer als angenommen", sagte Kohlpaintner dem Handelsblatt.

Astrazeneca kooperiert mit Ionis Pharmaceuticals

Astrazeneca legen 0,5 Prozent zu. Der Pharmkonzern hat ein Entwicklungs- und Vermarktungsabkommen mit Ionis Pharmaceuticals für Eplontersen geschlossen. Eplontersen ist ein Medikament gegen Amyloidose, also einer Erkrankung durch Stoffablagerungen in Zellzwischenräumen.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.305,40 -0,2% -6,53 +21,2%

Stoxx-50 3.828,90 -0,0% -0,13 +23,2%

DAX 15.930,69 -0,2% -33,01 +16,1%

MDAX 35.314,57 +0,0% 13,55 +14,7%

TecDAX 3.928,26 -0,1% -5,31 +22,3%

SDAX 16.484,13 +0,1% 18,51 +11,6%

FTSE 7.431,29 +0,8% 59,19 +14,1%

CAC 7.186,97 +0,1% 5,86 +29,5%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,24 +0,01 +0,34

US-Zehnjahresrendite 1,47 -0,01 +0,56

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7:54 Uhr Di,17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1305 -0,0% 1,1305 1,1314 -7,4%

EUR/JPY 129,73 -0,1% 129,88 129,79 +2,9%

EUR/CHF 1,0367 -0,0% 1,0373 1,0375 -4,1%

EUR/GBP 0,8409 -0,0% 0,8419 0,8423 -5,8%

USD/JPY 114,89 +0,1% 114,89 114,73 +11,2%

GBP/USD 1,3421 -0,1% 1,3422 1,3430 -1,8%

USD/CNH (Offshore) 6,3716 -0,0% 6,3723 6,3739 -2,0%

Bitcoin

BTC/USD 47.690,37 -0,1% 47.784,17 48.421,61 +64,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,12 75,98 +0,2% 0,14 +60,9%

Brent/ICE 79,32 78,94 +0,5% 0,38 +56,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.802,99 1.806,38 -0,2% -3,40 -5,0%

Silber (Spot) 23,13 23,03 +0,4% +0,10 -12,4%

Platin (Spot) 973,30 978,58 -0,5% -5,28 -9,1%

Kupfer-Future 4,42 4,43 -0,4% -0,02 +25,4%

