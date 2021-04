MÄRKTE EUROPA/Kleines Plus zum Start - EDF haussieren

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind am Mittwoch mit einem kleinen Plus in den Tag gestartet. So notiert der DAX im frühen Handel 0,2 Prozent höher bei 15.241 Punkten, der Euro-Stoxx-50 kaum verändert bei 3.967 Zählern. Weder von den Vorlagen aus den USA noch von denen aus Asien kamen am Morgen nennenswerte Impulse. Die Erholung des Euro könnte bei den exportorientierten Werten im Sitzungsverlauf Gewinnmitnahmen auslösen, mit 1,1870 Dollar steht die Gemeinschaftswährung deutlich über dem jüngsten Tief von 1,1704 Dollar. Die Umsätze dürften vergleichsweise dünn bleiben, bereits am Dienstag waren die neuen DAX-Rekorde nicht von deutlich steigenden Umsätzen bestätigt worden.

EDF sehr fest - Übernahmespekulation

Für die Aktien des französischen Versorgers EDF geht es in Paris um 7 Prozent auf 12,01 Euro nach oben. Die Analysten der Citigroup verweisen auf einen Agentur-Bericht, dem zufolge EDF zur Umstrukturierung verstaatlicht werden könnte. Der Übernahmepreis für die Minderheitsaktionäre könnte Richtung 20 Euro liegen. Die Citi stuft die Aktie als kaufenswert ein, verweist allerdings auf ein hohes Risiko.

Für die Aktie von Amundi geht es um 2,4 Prozent nach oben. Positiv wird hier gesehen, dass die Societe Generale (+0,9%) exklusive Gespräche mit dem französischen Vermögensverwalter über den Verkauf von Asset-Management-Aktivitäten für 825 Millionen Euro führt. Die französische Bank teilte mit, die Gespräche konzentrierten sich auf die Geschäftsbereiche, die von ihrer Tochtergesellschaft Lyxor geführt werden. Der Deal mit Amundi werde das 2018 begonnene Vorhaben der Bank zum Abschluss bringen, sich auf die Kerngeschäfte zu konzentrieren und gleichzeitig die Konzernstruktur zu vereinfachen.

Neugeschäft bei Grenke bricht im ersten Quartal ein

Der Leasingkonzern Grenke (-1,8%) hat im ersten Quartal einen Rückgang des Neugeschäfts um fast die Hälfte verbucht. Dies sei die Folge der schwächeren Konjunktur aufgrund der Corona-Pandemie sowie Ergebnis der erfolgreichen Fokussierung auf Small-Ticket-Verträge, die höhere Deckungsbeitragsmargen erwirtschaften. Die höhere Anzahl an Verträgen führe zu einer breiteren Risikostreuung. Das Leasing-Neugeschäft, das der Summe der Anschaffungskosten aller neu erworbenen Leasinggegenstände entspricht, erreichte mit 365,8 Millionen Euro 53,7 Prozent des starken Vorjahreswertes von 681,3 Millionen Euro. Grenke selbst hatte sich ein Volumen von ungefähr 60 Prozent des Vorjahresquartals zum Ziel gesetzt.

Die Aktie von Auto1 verliert 0,7 Prozent. Hier belastet leicht, dass nach Aussage eines Händlers zwei Millionen Aktien aus dem Kreis der Unternehmensgründer platziert wurden. Der Preis habe bei 45,75 Euro je Aktie gelegen.

Mit Blick auf das 22,5-prozentige Umsatzwachstum von Shop Apotheke (+0,5%) im ersten Quartal auf 284 Millionen Euro weisen Analysten darauf hin, dass die Stärke im Geschäft mit rezeptfreien Präparaten dazu beigetragen habe, die Schwäche im Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten zu kompensieren.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.970,54 0,00 0,12 11,76

Stoxx-50 3.359,38 0,03 0,94 8,08

DAX 15.234,21 0,14 21,53 11,05

MDAX 32.548,51 0,26 83,04 5,69

TecDAX 3.444,72 -0,32 -11,12 7,22

SDAX 15.827,01 -0,06 -9,48 7,19

FTSE 6.882,65 0,87 59,10 5,62

CAC 6.149,48 0,30 18,14 10,77

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,34 -0,02 -0,58

US-Zehnjahresrendite 1,64 -0,02 -1,05

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:16 Uhr Di, 17:04 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1867 -0,05% 1,1870 1,1837 -2,8%

EUR/JPY 130,41 +0,06% 130,31 129,93 +3,4%

EUR/CHF 1,1039 -0,17% 1,1039 1,1048 +2,1%

EUR/GBP 0,8597 +0,09% 0,8606 0,8545 -3,7%

USD/JPY 109,88 +0,09% 109,79 109,76 +6,4%

GBP/USD 1,3802 -0,16% 1,3792 1,3853 +1,0%

USD/CNH (Offshore) 6,5482 +0,09% 6,5443 6,5416 +0,7%

Bitcoin

BTC/USD 57.865,00 -0,09% 58.321,80 57.947,51 +99,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,31 59,33 -0,0% -0,02 +21,8%

Brent/ICE 62,88 62,74 +0,2% 0,14 +21,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.739,71 1.742,48 -0,2% -2,76 -8,3%

Silber (Spot) 25,07 25,13 -0,2% -0,06 -5,0%

Platin (Spot) 1.239,20 1.237,03 +0,2% +2,18 +15,8%

Kupfer-Future 4,08 4,12 -1,0% -0,04 +15,7%

