MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Anleger halten sich zurück

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen notieren am Dienstagmittag mit kleinen Abgaben. Die jüngst vorgelegten Wirtschaftsdaten sorgen mehr für Verwirrung als gute Vorlagen. So spricht der starke US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag gegen eine Zinspause der Fed, der schwächere ISM-Service-Index auf 5-Monatstief vom Vortag spräche eher dafür. Der DAX verliert 0,2 Prozent auf 15.940 Punkten, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,3 Prozent auf 4.279 nach unten.

Offen, welche Richtung der DAX einschlägt

Die Einigung im US-Schuldendeckelstreit wird umgekehrt immer negativer gesehen, da sie zu einer Angebotsflut von Anleihen führen wird. Allein diese Woche soll das US-Schatzamt für 100 Milliarden Dollar emittieren und wird damit dem Markt Liquidität entziehen.

"Noch immer ist offen, welche Richtung der DAX einschlägt. Und so lange bleiben viele in Deckung. Neueinstiege und Gewinnmitnahmen halten sich in etwa die Waage. Die Angst, in der nächsten großen Bewegung auf der falschen Seite positioniert zu sein, hat zuletzt deutlich zugenommen", so QC Partners. Das Schuldenthema sei abgehakt. Jetzt warteten die Börsianer auf die nächsten großen Nachrichten. Und solange die nicht kommen, werde es für den DAX schwer, eine klare Richtung zu finden.

Für Publicis geht es nach dem Kauf von Corra um 2,1 Prozent nach oben. Nach Einschätzung der Citigroup macht die Akquisition strategisch Sinn. Publicis hat keine finanziellen Details veröffentlicht. Die Analysten gehen davon aus, dass die Transaktion einen Wert zwischen 50 und 100 Millionen Euro haben dürfte. Corra ist ein Adobe-Commerce-Spezialist.

Kühne & Nagel verlieren dagegen nach einer Akquisition in Südafrika 4,6 Prozent. Auch hier wurde kein Kaufpreis genannt. "Das ist normales Brot-&-Butter-Geschäft", kommentiert ein Händler. Der Kauf von Frachtunternehmen entlang der eigenen Routen sei üblich. Die Schweizer kaufen die südafrikanische Morgan Cargo. Damit solle die Verbindung zwischen Südafrika, Großbritannien und Kenia gestärkt werden.

Für die Aktien von British American Tobacco (BAT) in London geht es um 0,9 Prozent nach oben. Der Rauchwarenhersteller hat seine Jahresziele bestätigt. Das Sentiment für den Sektor ist derweil getrübt: Dem Markt macht weiter der Umbau von klassischen Zigaretten hin zu Elektroprodukten Sorgen.

Änderungen in der DAX-Familie

Daneben gibt es Änderungen in der DAX-Indexfamilie. Die Aktien von Evotec werden in den MDAX und TecDAX aufgenommen. Die Änderungen werden am 19. Juni wirksam. Daneben steigen die Aktien von Krones, Software AG und Shop Apotheke in den MDAX auf. Diesen müssen dagegen Aroundtown, Adtran, United Internet und Siltronic verlassen, die künftig im SDAX notiert sein werden. Den SDAX müssen neben den MDAX-Aufsteigern Krones, Software AG und Shop Apotheke auch DIC Asset verlassen. Im TecDAX müssen Suse ihren Platz für Evotec räumen.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.276,89 -0,4% -16,35 +12,7%

Stoxx-50 3.981,05 -0,0% -1,31 +9,0%

DAX 15.928,28 -0,2% -35,61 +14,4%

MDAX 26.937,71 -0,6% -167,12 +7,3%

TecDAX 3.218,91 -0,2% -5,02 +10,2%

SDAX 13.367,20 -0,6% -77,44 +12,1%

FTSE 7.576,50 -0,3% -23,49 +2,0%

CAC 7.178,28 -0,3% -22,63 +10,9%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,32 -0,05 -0,25

US-Zehnjahresrendite 3,66 -0,02 -0,22

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:14 Uhr Mo, 17:26 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0695 -0,2% 1,0726 1,0713 -0,1%

EUR/JPY 149,09 -0,3% 149,52 149,61 +6,2%

EUR/CHF 0,9708 +0,0% 0,9699 0,9706 -1,9%

EUR/GBP 0,8616 +0,0% 0,8618 0,8626 -2,6%

USD/JPY 139,40 -0,1% 139,41 139,66 +6,3%

GBP/USD 1,2413 -0,2% 1,2447 1,2419 +2,6%

USD/CNH (Offshore) 7,1330 +0,2% 7,1172 7,1169 +3,0%

Bitcoin

BTC/USD 25.785,58 +0,4% 25.771,96 26.426,50 +55,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,73 72,15 -2,0% -1,42 -11,4%

Brent/ICE 75,26 76,71 -1,9% -1,45 -10,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 26,90 28,48 -5,5% -1,58 -63,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.963,76 1.962,10 +0,1% +1,66 +7,7%

Silber (Spot) 23,68 23,53 +0,6% +0,15 -1,2%

Platin (Spot) 1.038,90 1.035,00 +0,4% +3,90 -2,7%

Kupfer-Future 3,77 3,77 -0,1% -0,00 -1,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

