MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Anleger vor Ifo-Index etwas vorsichtiger

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind knapp behauptet in die Woche gestartet. So verliert der DAX im frühen Handel 0,1 Prozent auf 15.539 Punkte, der Euro-Stoxx-50 reduziert sich ebenfalls um 0,1 Prozent auf 4.201 Punkte. Ein Blick auf die Sektoren zeigt, dass sich Anleger etwas vorsichtiger positionieren. Bis zu 1,8 Prozent im Minus notieren die Sektoren der Minen- und Reisewerte in Europa, im positiven Terrain liegen dagegen die Subindizes für die Gesundheits- sowie Bauwerte. Die Nachrichtenlage ist recht überschaubar.

Derweil kommt der Immobilienmarkt in China nicht zur Ruhe. Die Aktien von China Evergrande knickten in Hongkong um 19,1 Prozent ein, nachdem der Immobilienentwickler einen Umschuldungsplan in Höhe von 35 Milliarden US-Dollar verworfen hat, der sein Überleben sichern sollte, und erklärte, er sei nicht in der Lage, neue Schulden aufzunehmen.

Im Fokus steht am Vormittag der Ifo-Index aus Deutschland. Die Stimmung befand sich jüngst im Sinkflug, in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft wächst der Pessimismus. Bereits im August sank das Ifo-Geschäftsklima den vierten Monat in Folge. Für September rechnen die von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen mit einem weiteren Rückgang auf 85,0 von 85,7 Punkten. Bereits bei drei aufeinanderfolgenden Rückgängen sprechen Ökonomen von einem Wendepunkt hin zu einer Konjunkturschwäche. "Mit dem vierten Rückgang in Folge geht vom Ifo-Geschäftsklima mittlerweile ein recht klares Rezessionssignal aus", sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer.

Immobilien- und Bauwerte mit Wohnungsgipfel im Fokus

Zum Wochenstart stehen Immobilien- und Bauwerte mit dem in Berlin stattfindenden Wohnungsgipfel im Fokus. Die Branche darbt, hohe Zinsen, teure Baumaterialien sowie hohe Kosten verursachende Energiestandards haben dem Markt einbrechen lassen. Das politisch ausgerufene Ziel von 400.000 neuen Wohnungen im Jahr ist daher schon lange nicht mehr zu erreichen. Zuletzt wurde in Berlin bereits mehrfach über steuerliche Anreize für Bauherren laut nachgedacht.

Nun könnte einem Spiegel-Bericht zufolge ein Maßnahmenpaket zur Ankurbelung des Wohnungsbaus beschlossen werden, das unter anderem eine eigentlich geplante Verschärfung der Energiestandards bei Neubauten aussetzt. Den Gewinner im DAX stellen Vonovia mit Plus 0,8 Prozent. Für die Aktien von Deutsche Wohnen, Aroundtown und TAG immobilien geht es um bis zu 2,2 Prozent aufwärts.

Preisspanne für Renk-IPO bei 15-18 Euro je Aktie

Der Rüstungskonzern Renk hat die Preisspanne für seinen Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie weitere Details festgelegt. Wie Renk sowie sein Eigentümer Triton mitteilten, sollen die Aktien der Renk Group AG in der Preisspanne von 15 bis 18 Euro je Aktie angeboten werden. Angestrebt wird ein Platzierungsvolumen zwischen 405 und 486 Millionen Euro. Der angestrebte Streubesitz soll bis zu 27 Prozent betragen, einschließlich möglicher Mehrzuteilungen.

Renk mit Sitz in Augsburg ist ein Hersteller von Getrieben, Fahrzeugantrieben, sogenannten Powerpacks, hybriden Antrieben, Federungssystemen, Gleitlagern, Kupplungen und Prüfsystemen für die militärische und zivile Nutzung.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.201,10 -0,1% -6,06 +10,7%

Stoxx-50 3.941,58 -0,1% -5,64 +7,9%

DAX 15.538,64 -0,1% -18,65 +11,6%

MDAX 26.489,13 -0,2% -47,12 +5,5%

TecDAX 3.016,62 -0,3% -8,15 +3,3%

SDAX 12.934,83 -0,1% -18,45 +8,5%

FTSE 7.658,47 -0,3% -25,44 +3,1%

CAC 7.176,66 -0,1% -8,16 +10,9%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,75 +0,01 +0,18

US-Zehnjahresrendite 4,46 +0,03 +0,58

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:04 Fr, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,0651 +0,0% 1,0646 1,0657 -0,5%

EUR/JPY 158,10 +0,1% 157,92 157,89 +12,6%

EUR/CHF 0,9680 +0,3% 0,9667 0,9657 -2,2%

EUR/GBP 0,8697 -0,0% 0,8700 0,8691 -1,7%

USD/JPY 148,44 +0,1% 148,35 148,15 +13,2%

GBP/USD 1,2249 +0,1% 1,2237 1,2262 +1,3%

USD/CNH (Offshore) 7,3110 +0,2% 7,3112 7,2975 +5,5%

Bitcoin

BTC/USD 26.122,90 -1,5% 26.127,95 26.679,23 +57,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 90,46 90,03 +0,5% +0,43 +16,3%

Brent/ICE 93,87 93,27 +0,6% +0,60 +14,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 41,21 39,79 +3,6% +1,42 -50,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.926,58 1.925,23 +0,1% +1,35 +5,6%

Silber (Spot) 23,63 23,55 +0,3% +0,08 -1,4%

Platin (Spot) 928,20 930,38 -0,2% -2,18 -13,1%

Kupfer-Future 3,65 3,66 -0,3% -0,01 -4,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2023 03:25 ET (07:25 GMT)